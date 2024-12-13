Generador de Vídeos de Formación para Contenido Atractivo

Acelera el aprendizaje de los empleados con potentes herramientas de texto a vídeo, generando vídeos de formación dinámicos sin esfuerzo.

Imagina un vídeo de bienvenida de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los valores fundamentales. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, con gráficos animados y rostros amigables, complementado por un tono de audio cálido y alentador. Esto se puede lograr fácilmente aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen, haciendo que la creación de vídeos de incorporación impactantes sea sencilla y eficiente para cualquier organización.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de microformación de 60 segundos dirigido a los miembros actuales del equipo, ilustrando una actualización de una nueva función de software. El vídeo debe tener una estética visual moderna y elegante con grabaciones de pantalla claras y una locución profesional y articulada. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar la información, asegurando un instructor virtual consistente y atractivo a lo largo de los vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un dinámico vídeo de incorporación de clientes de 30 segundos para usuarios de una nueva plataforma SaaS de productividad, guiándolos a través de los pasos iniciales de configuración. El estilo visual debe ser rápido e intuitivo, utilizando animaciones nítidas y superposiciones de texto, acompañado de una banda sonora enérgica y útil. Asegura la máxima accesibilidad y claridad empleando los subtítulos de HeyGen para todo el contenido hablado, permitiendo a los usuarios captar rápidamente la información clave.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una pieza promocional de 50 segundos para equipos de marketing, mostrando lo rápido que pueden generar contenido de vídeo de alta calidad para comunicaciones internas. La presentación visual debe ser innovadora y altamente pulida, reflejando eficiencia y libertad creativa, con una narración inspiradora y autoritaria. Comienza utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar ideas en bruto en creaciones de vídeo atractivas sin esfuerzo, acelerando la generación de contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación para la Incorporación

Produce rápidamente vídeos de formación impactantes con avatares de IA y contenido personalizado, optimizando los procesos de incorporación de empleados y clientes.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu contenido en la interfaz de edición de guiones. Nuestra plataforma transforma tu texto en un vídeo dinámico, aprovechando la potente tecnología de texto a vídeo para ahorrarte tiempo.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA y Voz
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca, asegurando que tu mensaje se entregue con un toque humano. Nuestra plataforma genera entonces una narración realista para tu guion elegido.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Elementos de Marca
Refina tu vídeo con fondos personalizados, medios de nuestra biblioteca y metraje de apoyo. Aplica controles de marca (logo, colores) para incorporar la identidad de tu marca y personalizar completamente los vídeos a tu estética.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación Final
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para descargar tu contenido en varios formatos. Distribuye fácilmente tu salida de alta calidad, aprovechando eficientemente tu generador de vídeos de formación para la incorporación para compartir sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Motivación en la Incorporación

.

Inspira a los nuevos empleados y equipos internos con vídeos motivacionales que transmiten efectivamente la cultura y los valores de la empresa durante la incorporación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación y formación atractivos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA diseñado para simplificar tu proceso de creación de vídeos. Con su interfaz intuitiva, puedes producir fácilmente vídeos de incorporación y formación profesionales utilizando una variedad de plantillas de vídeo, avatares de IA personalizados y voces naturales de texto a voz.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y los personajes animados dentro de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones para personalizar avatares de IA y personajes animados, haciendo que tus vídeos se alineen de manera única con tu marca. Puedes adaptar su apariencia y utilizar funciones de edición de guiones para crear cabezas parlantes atractivas para cualquier vídeo.

¿Qué hace de HeyGen una solución eficiente para la generación de contenido de vídeo?

HeyGen acelera la generación de contenido transformando guiones en vídeos dinámicos utilizando IA. Nuestra plataforma soporta la creación rápida de vídeos con voces realistas de texto a voz, subtítulos automáticos y una robusta biblioteca de medios, aumentando significativamente tu productividad.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo específicas para la incorporación de empleados?

Absolutamente. HeyGen proporciona una diversa colección de plantillas de vídeo profesionales adaptadas para vídeos de incorporación de empleados y necesidades de creación de vídeos de incorporación de clientes. Estas plantillas permiten una rápida personalización, permitiéndote producir vídeos de formación de alta calidad sin esfuerzo.

