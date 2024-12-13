El Generador Definitivo de Vídeos Resumen de Incorporación
Optimiza la incorporación de empleados con resúmenes en vídeo instantáneos. Transforma fácilmente guiones en contenido atractivo usando los avatares AI de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de comunicaciones internas de 45 segundos para líderes de equipo para anunciar una nueva iniciativa de proyecto, con un estilo visual atractivo y dinámico, gráficos en movimiento modernos y música de fondo animada. Enfatiza la claridad y el impacto, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido rápidamente y selecciona entre varias plantillas y escenas.
Produce un vídeo de incorporación de clientes de 30 segundos para nuevos usuarios de productos, adoptando un atractivo visual informativo y conciso con gráficos limpios y una voz AI segura. El objetivo es guiar rápidamente a los usuarios en su primera interacción, asegurando accesibilidad con los subtítulos/captions de HeyGen y mejorando el interés visual con recursos de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Crea un vídeo de 60 segundos enfocado en fomentar el compromiso de los empleados para equipos de proyectos existentes, presentando un estilo visual colaborativo e inspirador con avatares AI diversos y música de fondo motivadora. Este vídeo debe resaltar una historia de éxito del equipo, utilizando los avatares AI de HeyGen para narrar diferentes perspectivas y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para varias plataformas internas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación con AI.
Eleva la efectividad de la formación y la incorporación de empleados aumentando el compromiso y la retención de conocimientos usando vídeos generados por AI.
Escala Programas de Incorporación y Formación.
Desarrolla y difunde rápidamente cursos de incorporación y módulos de formación completos a una fuerza laboral global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación?
HeyGen actúa como un intuitivo "generador de vídeos resumen de incorporación", aprovechando la tecnología de "generador de vídeos AI" para transformar texto en "vídeos de incorporación" atractivos. Puedes crear contenido personalizado fácilmente usando las funciones de "texto a vídeo" y diversas "voces AI", todo dentro de "plantillas de vídeo" pre-diseñadas para asegurar un aspecto pulido.
¿Qué características avanzadas de AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?
HeyGen potencia la creación eficiente de "vídeos" a través de funcionalidades AI poderosas, incluyendo "avatares AI" realistas y una amplia gama de "voces AI" que dan vida a tus guiones. Nuestra plataforma te permite generar vídeos directamente desde un "guion de vídeo" usando tecnología de "texto a vídeo", haciendo el proceso fluido.
¿Puedo personalizar los elementos de marca y visuales en los vídeos AI de HeyGen?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de "branding" robustos que te permiten incorporar tu logo y colores de marca para mantener la consistencia en todas tus comunicaciones. Puedes utilizar "plantillas de vídeo" existentes y añadir fácilmente "subtítulos/captions" para accesibilidad, asegurando que tus "vídeos AI" se alineen perfectamente con la identidad visual de tu empresa.
Más allá de la incorporación, ¿cómo puede HeyGen mejorar la formación de empleados?
HeyGen es una herramienta versátil para la "formación de empleados" y "comunicaciones internas" integrales, permitiéndote producir contenido atractivo rápidamente. Puedes crear módulos informativos usando "avatares AI" y "plantillas de vídeo" dinámicas para aumentar el "compromiso de los empleados" y facilitar la transferencia efectiva de conocimientos.