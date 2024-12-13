Creador de Vídeos de Pasos de Incorporación: Simplifica Tu Flujo de Trabajo
Optimiza tu flujo de trabajo y crea vídeos de incorporación atractivos más rápido con la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Crea un vídeo demo de producto de 45 segundos que explique una nueva función de software a los clientes existentes. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, incorporando elementos de captura de pantalla con superposiciones de texto claras y una voz en off calmada e informativa. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar el contenido de manera efectiva, asegurando que los pasos de incorporación sean fáciles de seguir y visualmente atractivos.
Diseña un vídeo de bienvenida de 30 segundos que introduzca la cultura de la empresa a los nuevos becarios, enfatizando la creatividad y la colaboración. Este vídeo debe tener un estilo de animación lúdico, brillante e ilustrativo, acompañado de una voz entusiasta. Integra elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar la narración visual, haciendo que la experiencia de incorporación sea accesible y divertida.
Desarrolla un vídeo profesional de 90 segundos que explique un flujo de trabajo interno complejo para un departamento específico. Apunta a una presentación visual clara y paso a paso con una voz autoritaria y concisa, asegurando que todos los pasos de incorporación sean inequívocos. El vídeo debe exportarse con un redimensionamiento preciso de la relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas internas, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar precisión y consistencia en el mensaje.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA.
Aprovecha el vídeo potenciado por IA para mejorar significativamente el compromiso de los nuevos empleados y mejorar la retención de conocimientos durante el proceso de incorporación.
Crea más cursos y alcanza a más aprendices en todo el mundo.
Escala tus esfuerzos de incorporación produciendo eficientemente numerosos cursos en vídeo, alcanzando una amplia audiencia de nuevos empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de incorporación atractivos rápidamente?
HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de incorporación profesionales y atractivos de manera eficiente al aprovechar una amplia gama de plantillas personalizables. Con HeyGen, puedes adaptar fácilmente estas plantillas para ajustarlas a tu marca y ofrecer contenido convincente que capte la atención desde el primer día.
¿Qué hace de HeyGen el creador de vídeos de incorporación de empleados ideal?
HeyGen es el creador de vídeos de incorporación de empleados ideal porque optimiza todo el flujo de trabajo con IA generativa. Puedes utilizar avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo para crear vídeos de incorporación de empleados consistentes y personalizados sin necesidad de recursos de producción extensos.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de pasos de incorporación?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de pasos de incorporación a través de herramientas de edición de IA intuitivas y una herramienta de guion de IA que genera contenido por ti. Su avanzada tecnología de texto a voz te permite convertir rápidamente guiones en voces en off que suenan naturales, haciendo que el proceso sea fluido y eficiente.
¿Puedo usar plantillas personalizables para dar identidad a mis vídeos de incorporación en HeyGen?
Absolutamente, HeyGen ofrece extensas plantillas personalizables y controles de marca robustos, permitiéndote integrar completamente el logo de tu empresa, colores y mensajes específicos en tus vídeos de incorporación. Esto asegura una experiencia de marca consistente y profesional para los nuevos empleados.