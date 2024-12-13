Generador de Vídeos de Pasos de Incorporación para Formación Atractiva

Crea vídeos de incorporación de empleados atractivos sin esfuerzo con avatares de IA, transformando la forma en que los nuevos empleados aprenden.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo conciso de 60 segundos diseñado para usuarios existentes, explicando claramente una nueva función de software. Emplea visuales limpios y paso a paso y una voz calmada y servicial, mejorada aún más por subtítulos precisos generados a partir de un texto a vídeo desde el guion, asegurando accesibilidad y claridad en esta guía de usuario.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional vibrante de 30 segundos dirigido a profesionales de RRHH y gerentes de L&D, mostrando la facilidad de crear vídeos de incorporación impactantes. Utiliza gráficos modernos y dinámicos de la biblioteca de medios/soporte de stock y plantillas y escenas atractivas para resaltar cómo una plataforma de creación de vídeos con IA simplifica el proceso de generación de vídeos de pasos de incorporación.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo animado creativo de 50 segundos para candidatos potenciales, ilustrando un 'Día en la Vida' de un rol específico dentro de la empresa. Este vídeo animado atractivo debe contar con avatares de IA personalizados que den vida a varios roles, utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una óptima compartición en plataformas, convirtiéndolo en una pieza convincente de documentación de vídeo animado.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Pasos de Incorporación

Simplifica la formación de tus nuevos empleados creando vídeos de incorporación atractivos impulsados por IA con facilidad, asegurando una experiencia consistente y efectiva para cada miembro del equipo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo el contenido de texto de tu incorporación. Nuestra plataforma utiliza este guion para generar tu vídeo, asegurando que toda la información clave esté cubierta para tus nuevos empleados.
2
Step 2
Selecciona Elementos Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas de vídeo para representar tu marca y guiar visualmente a los nuevos empleados a través del proceso de incorporación.
3
Step 3
Aplica Marca y Refinamientos
Aplica el logotipo y los colores de tu marca utilizando controles de marca para asegurar que tus vídeos de incorporación se alineen perfectamente con la identidad visual de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta sin esfuerzo tu vídeo de incorporación completado en varios formatos de relación de aspecto y compártelo sin problemas en tus plataformas preferidas para que los nuevos empleados puedan acceder a él.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inculca la Cultura y Valores de la Empresa

Produce vídeos inspiradores que comuniquen la visión y los valores de la empresa, ayudando a los nuevos empleados a conectarse con la misión organizacional desde el primer día.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación atractivos para nuevos empleados?

HeyGen, una avanzada plataforma de creación de vídeos con IA, agiliza el proceso de generar vídeos de incorporación impactantes para nuevos empleados. Los usuarios pueden aprovechar avatares de IA, personajes animados y gráficos ricos, combinados con voces en off generadas por IA, para crear experiencias de vídeo atractivas de manera rápida y eficiente.

¿Puedo personalizar los elementos visuales y la identidad de marca en mis vídeos de incorporación de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote adaptar avatares de IA, integrar gráficos ricos y utilizar fondos animados para alinearlos con tu marca. Nuestras plantillas de vídeo y controles de marca aseguran que tu contenido de incorporación refleje la identidad única de tu empresa.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear documentación de incorporación paso a paso?

HeyGen sirve como un generador integral de vídeos de pasos de incorporación, permitiendo a los usuarios crear documentación de vídeo detallada. Con capacidades como grabación de pantalla, texto a vídeo desde guion y una variedad de plantillas de vídeo, puedes construir fácilmente una biblioteca de vídeos tutoriales para tus nuevos empleados.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos de incorporación profesionales usando las herramientas de IA de HeyGen?

HeyGen te permite generar vídeos de incorporación profesionales rápidamente, incluso sin habilidades previas de edición de vídeo. Nuestra plataforma de creación de vídeos con IA utiliza edición basada en texto y voces en off generadas por IA para transformar tu guion en un vídeo pulido, acelerando significativamente la creación de contenido.

