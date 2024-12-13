Generador de Vídeos de Pasos de Incorporación para Formación Atractiva
Crea vídeos de incorporación de empleados atractivos sin esfuerzo con avatares de IA, transformando la forma en que los nuevos empleados aprenden.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo conciso de 60 segundos diseñado para usuarios existentes, explicando claramente una nueva función de software. Emplea visuales limpios y paso a paso y una voz calmada y servicial, mejorada aún más por subtítulos precisos generados a partir de un texto a vídeo desde el guion, asegurando accesibilidad y claridad en esta guía de usuario.
Produce un vídeo promocional vibrante de 30 segundos dirigido a profesionales de RRHH y gerentes de L&D, mostrando la facilidad de crear vídeos de incorporación impactantes. Utiliza gráficos modernos y dinámicos de la biblioteca de medios/soporte de stock y plantillas y escenas atractivas para resaltar cómo una plataforma de creación de vídeos con IA simplifica el proceso de generación de vídeos de pasos de incorporación.
Desarrolla un vídeo animado creativo de 50 segundos para candidatos potenciales, ilustrando un 'Día en la Vida' de un rol específico dentro de la empresa. Este vídeo animado atractivo debe contar con avatares de IA personalizados que den vida a varios roles, utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una óptima compartición en plataformas, convirtiéndolo en una pieza convincente de documentación de vídeo animado.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Incorporación.
Utiliza IA para crear vídeos de incorporación interactivos y memorables, mejorando significativamente el compromiso y la retención de conocimientos de los nuevos empleados.
Escala Programas de Incorporación Eficientemente.
Desarrolla y distribuye rápidamente una biblioteca completa de vídeos de incorporación para formar eficazmente a una fuerza laboral global en crecimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación atractivos para nuevos empleados?
HeyGen, una avanzada plataforma de creación de vídeos con IA, agiliza el proceso de generar vídeos de incorporación impactantes para nuevos empleados. Los usuarios pueden aprovechar avatares de IA, personajes animados y gráficos ricos, combinados con voces en off generadas por IA, para crear experiencias de vídeo atractivas de manera rápida y eficiente.
¿Puedo personalizar los elementos visuales y la identidad de marca en mis vídeos de incorporación de HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote adaptar avatares de IA, integrar gráficos ricos y utilizar fondos animados para alinearlos con tu marca. Nuestras plantillas de vídeo y controles de marca aseguran que tu contenido de incorporación refleje la identidad única de tu empresa.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear documentación de incorporación paso a paso?
HeyGen sirve como un generador integral de vídeos de pasos de incorporación, permitiendo a los usuarios crear documentación de vídeo detallada. Con capacidades como grabación de pantalla, texto a vídeo desde guion y una variedad de plantillas de vídeo, puedes construir fácilmente una biblioteca de vídeos tutoriales para tus nuevos empleados.
¿Qué tan rápido puedo generar vídeos de incorporación profesionales usando las herramientas de IA de HeyGen?
HeyGen te permite generar vídeos de incorporación profesionales rápidamente, incluso sin habilidades previas de edición de vídeo. Nuestra plataforma de creación de vídeos con IA utiliza edición basada en texto y voces en off generadas por IA para transformar tu guion en un vídeo pulido, acelerando significativamente la creación de contenido.