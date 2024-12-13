Tu Mejor Creador de Vídeos de Resumen de Incorporación para Nuevos Empleados

Crea resúmenes de incorporación atractivos con avatares de IA realistas, simplificando la producción de tus vídeos de formación.

Crea un vídeo de formación técnica de 2 minutos diseñado para nuevos ingenieros de software que se incorporan al equipo, explicando la arquitectura de nuestro producto principal. El estilo visual debe ser limpio y diagramático, centrado en la claridad, acompañado de una locución profesional generada por IA. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera clara, aprovechando la función de texto a vídeo desde el guion para transmitir eficientemente detalles técnicos intrincados, demostrando el poder de un generador de vídeos de IA para formación especializada.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de resumen de incorporación de 90 segundos, adaptado para nuevos empleados del departamento de marketing, resumiendo los procesos y herramientas clave del departamento. El vídeo debe tener un estilo visual atractivo y enérgico con colores de marca y música de fondo, complementado con una locución animada. Emplea las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para ensamblar rápidamente el contenido, utilizando su función de generación de locuciones para narrar el resumen de manera efectiva para una incorporación eficiente de empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 1 minuto que muestre una nueva característica de un producto SaaS B2B, dirigido a clientes potenciales y al equipo de ventas interno. El estilo visual debe ser elegante y moderno, incorporando grabaciones de pantalla y metraje de archivo pulido, con una locución clara y articulada de IA que guíe al espectador. Esta demostración de producto debe utilizar eficazmente la biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen para obtener visuales de alta calidad y sus capacidades de generación de locuciones para crear una narración profesional, agilizando la creación de demostraciones de productos atractivas.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de incorporación general de 2 minutos diseñado para nuevos empleados en oficinas globales, proporcionando una introducción acogedora a la cultura de la empresa y políticas esenciales. El estilo visual del vídeo debe ser cálido y acogedor, utilizando imágenes diversas y un tono narrativo amigable, con texto en pantalla sincronizado. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la accesibilidad para todos los antecedentes lingüísticos, y aprovecha el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para distribuir los vídeos de incorporación completos en varias plataformas sin problemas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Resumen de Incorporación

Crea sin esfuerzo vídeos de resumen de incorporación atractivos para dar la bienvenida a nuevos empleados y reforzar información clave, todo sin necesidad de habilidades de edición de vídeo.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas personalizables diseñadas para vídeos de resumen de incorporación, haciendo la creación simple y eficiente.
2
Step 2
Añade Tu Contenido con IA
Pega tu guion y elige entre diversos avatares de IA para presentar tu información de incorporación, transformando texto en contenido visual atractivo.
3
Step 3
Mejora la Accesibilidad y Claridad
Aumenta la comprensión añadiendo automáticamente subtítulos/captions a tu vídeo, asegurando que tus mensajes clave sean accesibles para todos los nuevos empleados.
4
Step 4
Marca y Exporta Tu Vídeo
Aplica el logo y los colores de tu empresa usando controles de marca intuitivos, asegurando una apariencia y sensación consistentes para tus vídeos de incorporación, luego exporta para compartir sin problemas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Resúmenes de Bienvenida Atractivos

Produce vídeos de resumen de incorporación inspiradores y memorables que den la bienvenida y motiven efectivamente a los nuevos empleados, reforzando los valores y mensajes clave de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de incorporación atractivos?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de IA, permitiendo a los usuarios producir rápidamente vídeos de incorporación profesionales sin necesidad de habilidades avanzadas de edición de vídeo. Nuestra plataforma ofrece plantillas personalizables y un editor de arrastrar y soltar para transformar eficientemente guiones en contenido de vídeo atractivo para la incorporación de empleados.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para contenido de formación dinámico?

HeyGen proporciona capacidades avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA realistas y locuciones de IA realistas, para hacer tus vídeos de formación más atractivos. Los usuarios pueden aprovechar la funcionalidad de texto a voz para animar sus guiones, mejorando la experiencia de aprendizaje para varios vídeos de formación.

¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de marca en todas nuestras comunicaciones internas y vídeos de formación?

Absolutamente. HeyGen permite una fuerte consistencia de marca a través de sus robustos controles de marca, permitiéndote integrar el logo y los esquemas de color de tu empresa directamente en tus vídeos de formación y de incorporación de empleados. Nuestras plantillas personalizables también ayudan a mantener una identidad visual cohesiva en todo tu contenido de vídeo.

¿HeyGen admite funciones como subtítulos automáticos y opciones de vídeo multilingües para equipos globales?

Sí, HeyGen mejora la accesibilidad y el alcance para equipos globales al ofrecer subtítulos automáticos de IA para todos los vídeos. Además, sus capacidades avanzadas de generación de locuciones admiten múltiples idiomas, haciendo que la localización de vídeos sea fluida para tus necesidades de creador de vídeos de resumen de incorporación.

