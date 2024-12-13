Generador de Vídeos de Proceso de Incorporación: Crea Viajes de Empleados Atractivos

Crea fácilmente vídeos de incorporación de empleados atractivos con avatares de IA, mejorando el éxito de los nuevos contratados.

Desarrolla un vídeo de bienvenida de 45 segundos para la incorporación de empleados dirigido a nuevos contratados en una startup tecnológica de ritmo rápido, con un presentador avatar de IA con un comportamiento amigable y profesional. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando colores vibrantes y gráficos en movimiento sutiles, complementado con una pista de fondo instrumental animada y generación de voz en off clara.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo informativo de 30 segundos para la incorporación de clientes, adaptado para nuevos usuarios de un producto SaaS, guiándolos a través de la configuración inicial. Este vídeo debe aprovechar plantillas de vídeo pre-diseñadas para un aspecto limpio y profesional, adoptando un estilo visual calmado con texto claro en pantalla y un tono de audio profesional y tranquilizador.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial conciso de 60 segundos sobre el generador de vídeos de proceso de incorporación para equipos de RRHH explicando cómo crear rápidamente contenido de formación departamental. El estilo visual debe ser corporativo pero atractivo, utilizando grabaciones de pantalla y texto animado, con el guion transformado en vídeo usando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una entrega consistente y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de 50 segundos demostrando lo fácil que es para los propietarios de pequeñas empresas crear vídeos de incorporación para nuevos miembros del equipo o clientes. El estilo visual debe ser cálido y accesible, utilizando gráficos simples y escenarios con los que se pueda identificar, mejorado con subtítulos para accesibilidad y una música de fondo suave y alentadora para resaltar la facilidad del entrenamiento de incorporación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Proceso de Incorporación

Crea rápidamente vídeos de incorporación atractivos e informativos usando IA, asegurando que tus nuevos contratados o clientes comiencen con buen pie con una guía clara.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu guion de incorporación, y nuestra plataforma convertirá tu texto en escenas de vídeo. Esto utiliza la potente capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para dar vida a tu contenido.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA para presentar tu contenido, añadiendo un toque humano sin necesidad de una cámara. Esto utiliza la capacidad de avatares de IA de HeyGen.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Añade tus elementos de marca como logotipos y colores específicos para mantener la consistencia. Utiliza la biblioteca de medios para imágenes o vídeos de stock relevantes para mejorar tu mensaje, apoyado por los controles de marca de HeyGen.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Después de perfeccionar tu contenido de incorporación, exporta fácilmente tu vídeo completado en varios formatos de aspecto, asegurando que esté optimizado para cualquier plataforma. Nuestra plataforma soporta redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto sin problemas.

Casos de Uso

Crea Experiencias de Bienvenida Inspiradoras

Desarrolla mensajes de bienvenida personalizados y vídeos de cultura usando IA, haciendo que los nuevos empleados o clientes se sientan valorados y motivados desde el primer día.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación para nuevos empleados o clientes?

HeyGen es un generador de vídeos de proceso de incorporación impulsado por IA que simplifica la creación de contenido atractivo. Utiliza avatares de IA y convierte texto en guiones de vídeo sin esfuerzo para producir vídeos de alta calidad tanto para la incorporación de empleados como de clientes.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de incorporación según las necesidades específicas de la empresa?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una amplia selección de plantillas de vídeo y controles de marca para añadir tu logo y colores de la empresa. También puedes utilizar su editor de vídeo para refinar el contenido, asegurando que cada vídeo de incorporación refleje perfectamente tu marca.

¿Puede HeyGen crear vídeos generados por IA con voces en off que suenen naturales para audiencias globales?

Sí, HeyGen aprovecha la avanzada IA para producir vídeos generados por IA con voces en off realistas en múltiples idiomas. Esta capacidad permite a los equipos de RRHH crear vídeos multilingües efectivos para las necesidades de incorporación de empleados o clientes, mejorando la comunicación global.

¿Es posible convertir rápidamente texto en vídeo para formación de incorporación urgente con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen funciona como un creador de vídeos de incorporación intuitivo donde puedes convertir fácilmente texto en vídeo con solo unos clics. Este proceso rápido es ideal para desarrollar rápidamente materiales de formación de incorporación, asegurando una comunicación oportuna y consistente.

