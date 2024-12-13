Tu Creador Definitivo de Vídeos de Rendimiento para la Integración

Mejora la integración y el rendimiento de los empleados con vídeos de formación atractivos, mejorados por la generación de locuciones.

463/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un resumen conciso de características de producto de 60 segundos para usuarios existentes, dirigido a gerentes de producto y equipos de éxito del cliente, utilizando una estética visual limpia e informativa con música de fondo moderna. Este "vídeo de demostración de producto" debe explicar una nueva actualización, generada directamente a partir de un guion detallado, asegurando que todos los usuarios comprendan rápidamente su valor. La capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde guion hace que este proceso sea fluido.
Prompt de Ejemplo 2
¿Qué tal producir un vídeo instructivo conciso de 30 segundos para aclarar un proceso de software complejo para equipos internos, específicamente dirigido a jefes de departamento y colaboradores individuales? Debería adoptar un estilo visual claro y conciso con narración de audio directa, asegurando accesibilidad a través de subtítulos integrados. Este vital "vídeo de formación" mejorará la comprensión y el rendimiento, hecho sin esfuerzo con la función de subtítulos integrados de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Un mensaje motivacional de 40 segundos de la dirección, destinado a todos los empleados de la empresa, podría beneficiarse enormemente de un estilo visual corporativo pulido combinado con una pista de audio atractiva e inspiradora. Esta creación impactante de "creador de vídeos de IA" comunicaría actualizaciones estratégicas a través de varias plataformas internas, adaptando fácilmente su presentación usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima en cualquier dispositivo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Rendimiento para la Integración

Crea sin esfuerzo vídeos de integración atractivos que mejoren el rendimiento de los nuevos empleados y aceleren su integración en tu equipo, todo con nuestro intuitivo creador de vídeos de IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza delineando tu contenido de integración. Puedes escribir tu guion desde cero o pegar texto existente, aprovechando nuestra función de texto a vídeo desde guion para formar la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje eligiendo de una diversa biblioteca de Plantillas Personalizables y avatares de IA realistas. Elige un presentador de IA para guiar a los nuevos empleados a través de tu proceso de integración con una cara amigable.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Refina tu vídeo con audio de alta calidad usando nuestra generación de locuciones. Integra los colores y el logo de tu marca con controles de marca para asegurar un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo generando subtítulos precisos para accesibilidad. Una vez completo, exporta tus vídeos de integración en alta definición y compártelos sin problemas con tus nuevos miembros del equipo a través de todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Bienvenida e Inspiración

.

Desarrolla contenido de vídeo motivacional para energizar a los nuevos empleados y fomentar un ambiente de trabajo positivo y de alto rendimiento desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de integración de empleados?

HeyGen actúa como un creador de vídeos de integración intuitivo, aprovechando las capacidades del creador de vídeos de IA para agilizar la creación de contenido. Simplemente introduce tu guion, elige entre Plantillas Personalizables, y deja que nuestra plataforma genere vídeos de integración profesionales rápidamente.

¿Qué características avanzadas de IA ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen empodera a los usuarios con presentadores de IA de vanguardia y locuciones de IA realistas impulsadas por tecnología de texto a voz. Esto permite la generación automatizada de vídeos directamente desde tu guion, haciendo de HeyGen un poderoso creador de vídeos de IA.

¿Puedo personalizar la marca de los vídeos creados con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos se alineen con la identidad de tu empresa. Puedes aplicar fácilmente tu logo, colores específicos de la marca y utilizar Plantillas Personalizables dentro de nuestro editor de vídeo intuitivo.

Más allá de la integración, ¿qué otros tipos de vídeos puede crear HeyGen?

HeyGen es una herramienta versátil de creación de vídeos diseñada para una amplia gama de contenidos, incluyendo vídeos de formación atractivos y vídeos de demostración de productos informativos. Los usuarios también pueden añadir fácilmente generación de subtítulos y locuciones de IA de alta calidad para diversas aplicaciones.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo