Tu Creador de Vídeos de Módulos de Incorporación para una Formación Sin Complicaciones

Crea vídeos de incorporación profesionales más rápido, sin necesidad de habilidades. Transforma guiones de texto en contenido atractivo utilizando nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vibrante vídeo introductorio de 60 segundos diseñado para nuevos empleados que se incorporan a una dinámica empresa tecnológica. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con elementos animados y avatares de IA amigables presentando los valores clave de la empresa, acompañado de una pista de audio animada y acogedora. Este impactante vídeo de incorporación de empleados tiene como objetivo transmitir la cultura de la empresa y entusiasmar a los nuevos empleados sobre su viaje utilizando los avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial conciso de 45 segundos dirigido a nuevos usuarios de una compleja plataforma SaaS. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio e instructivo, combinando grabaciones de pantalla de la interfaz del producto con superposiciones gráficas claras, acompañado de una voz en off precisa y tranquilizadora generada directamente a partir de un guion. Este efectivo vídeo instructivo guiará a los usuarios a través de la configuración inicial y las características principales para la incorporación de clientes utilizando las capacidades de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional ágil de 30 segundos dirigido a gerentes de RRHH y formación que buscan renovar sus vídeos de incorporación existentes. El estilo visual debe ser dinámico y mostrar la flexibilidad de las plantillas personalizables, con cortes rápidos, transiciones atractivas y una banda sonora enérgica y motivadora. Este vídeo demostrará cómo las Plantillas y escenas de HeyGen pueden actualizar y refrescar sin esfuerzo cualquier contenido de creador de vídeos de incorporación de módulos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una muestra profesional de vídeos generados por IA de 50 segundos diseñada para empresas globales que buscan estandarizar y escalar el proceso de incorporación en equipos diversos. La presentación visual debe ser elegante y corporativa, con presentadores virtuales diversos y contenido localizado, respaldado por una voz en off calmada y autoritaria generada a través de generación avanzada de Voz en off. Este sofisticado vídeo destaca la eficiencia y el alcance global en la formación de empleados.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Módulos de Incorporación

Optimiza la incorporación de empleados con nuestro creador de vídeos de IA, creando sin esfuerzo vídeos atractivos, personalizados y generados por IA que aseguran una experiencia fluida para los nuevos empleados.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza pegando tu guion o seleccionando entre plantillas personalizables para sentar las bases de tu vídeo de módulo de incorporación. Esto aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, transformando texto en visuales atractivos.
2
Step 2
Personaliza con Avatares y Voces de IA
Mejora el compromiso eligiendo entre diversos avatares de IA para representar tu marca y generando voces en off de sonido natural. Esto hace que tus vídeos generados por IA sean relacionables y dinámicos para una incorporación efectiva de empleados.
3
Step 3
Refina los Visuales de tu Marca
Aplica la estética única de tu empresa utilizando controles de Marca para logotipos y colores, e integra visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios. Asegúrate de que tus vídeos de incorporación reflejen consistentemente la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Despliega tu Módulo
Finaliza tu módulo de incorporación añadiendo Subtítulos/captions automáticos para accesibilidad y luego exporta tu vídeo de alta calidad. Ofrece una experiencia profesional e impactante a todos los nuevos miembros del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Motiva a los Nuevos Empleados

.

Crea vídeos de bienvenida y motivación atractivos para presentar la cultura de la empresa e inspirar a los nuevos empleados desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de incorporación visualmente ricos?

HeyGen te permite diseñar vídeos de incorporación impactantes generados por IA con plantillas personalizables, personajes animados y una vasta biblioteca de medios. Esto permite gráficos ricos y visuales atractivos sin necesidad de habilidades de diseño extensas.

¿Ofrece HeyGen personalización completa para el contenido de vídeos de incorporación?

Sí, HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para tus vídeos de incorporación. Puedes adaptar plantillas, integrar tu marca con logotipos y colores personalizados, y ajustar elementos animados para alinearse perfectamente con el estilo y mensaje únicos de tu empresa.

¿Puede HeyGen actualizar fácilmente los vídeos de incorporación existentes?

Absolutamente. La plataforma impulsada por IA de HeyGen hace que sea sencillo actualizar e iterar en tus vídeos de incorporación. Puedes modificar rápidamente guiones, cambiar avatares de IA o cambiar visuales para asegurar que tu contenido esté siempre actualizado y sea relevante para los nuevos empleados.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de IA fácil para la incorporación?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos, permitiendo a cualquiera producir vídeos de incorporación generados por IA de alta calidad. Con una funcionalidad intuitiva de texto a vídeo y plantillas prediseñadas, puedes crear vídeos de formación profesionales sin experiencia previa en edición.

