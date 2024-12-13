Generador de Vídeos de Módulos de Incorporación: Crea Contenido Atractivo
Optimiza la incorporación de empleados con nuestro generador de vídeos de IA, transformando guiones en vídeos de formación atractivos utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación informativo de 60 segundos dirigido a empleados existentes que están aprendiendo un nuevo módulo de software interno, detallando instrucciones paso a paso para su uso efectivo. El enfoque visual debe ser limpio y profesional, incorporando superposiciones de texto claras en pantalla y material de archivo relevante de la biblioteca de medios, acompañado de una narración precisa y autoritaria. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para garantizar precisión y consistencia en todos los materiales de formación para este 'generador de vídeos de módulos de incorporación'.
Produce un vídeo de bienvenida de 30 segundos sobre la 'cultura de la empresa' destinado a candidatos potenciales o miembros del equipo recién contratados, ofreciendo una visión de los valores de la organización y el espíritu comunitario. Emplea un estilo visual cálido y auténtico, combinando fotos de archivo diversas y música de fondo sutil, mejorado por una narración genuina generada con la función de generación de voz de HeyGen, junto con subtítulos claros para accesibilidad. Este vídeo debe transmitir un sentido de pertenencia a través de 'contenido personalizado' incluso antes de su inicio oficial.
Imagina un vídeo de demostración dinámico de 50 segundos que muestre nuevas características de un 'generador de vídeos de IA' dirigido a gerentes de producto y equipos de marketing responsables de mostrar actualizaciones de software. La estética visual debe ser rápida y enérgica, con grabaciones de pantalla nítidas y animaciones de texto audaces, complementadas por una voz de IA entusiasta y articulada. Este vídeo debe resaltar la funcionalidad sin fisuras del 'generador de vídeos de módulos de incorporación', demostrando específicamente el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para la entrega multiplataforma.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Incorporación.
Eleva la incorporación de empleados aumentando el compromiso y la retención en la formación utilizando vídeos impulsados por IA, asegurando que los nuevos empleados comprendan la información clave de manera efectiva.
Escala Módulos de Incorporación Globales.
Desarrolla rápidamente módulos de incorporación completos, alcanzando una fuerza laboral global con contenido de formación consistente y de alta calidad a través de la generación de vídeos de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen optimizar nuestro proceso de incorporación de empleados?
HeyGen es un generador de vídeos de IA que transforma tus guiones de texto en vídeos de incorporación atractivos. Aprovecha los avatares de IA y las voces de IA para crear contenido personalizado de manera eficiente, mejorando significativamente la experiencia de los nuevos empleados sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.
¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar los módulos de incorporación?
HeyGen ofrece plantillas personalizables extensas y una biblioteca de medios para personalizar tus vídeos de incorporación. Puedes aplicar controles de marca, incluyendo tu logotipo y colores de la empresa, asegurando que tus vídeos de formación reflejen la cultura y estética de tu empresa.
¿Es fácil crear vídeos de formación atractivos con las herramientas de IA de HeyGen?
Absolutamente. La plataforma intuitiva de HeyGen te permite generar vídeos directamente desde guiones de texto con avatares de IA y voces de IA. Puedes añadir fácilmente subtítulos para asegurar que tu contenido sea accesible e impactante para todos los nuevos usuarios.
¿Puede HeyGen ayudar a crear varios tipos de vídeos de comunicación interna?
Sí, más allá de la incorporación, HeyGen es un generador de vídeos de IA versátil perfecto para producir vídeos de formación, actualizaciones de cultura de la empresa o anuncios. Su motor impulsado por IA te ayuda a renderizar y publicar rápidamente contenido de vídeo de alta calidad para diversas necesidades internas.