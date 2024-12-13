Generador de Módulos de Incorporación: Crea Formación Atractiva
Para Gerentes de RRHH, agiliza la incorporación de nuevos empleados y aumenta el compromiso. Crea módulos dinámicos sin esfuerzo utilizando Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo vibrante de 30 segundos para empresas que buscan aumentar el compromiso de incorporación de empleados entre los nuevos contratados. Con visuales modernos y dinámicos y una voz en off amigable y profesional, este vídeo debería ilustrar poderosamente cómo una herramienta de incorporación con IA aprovecha los avatares de IA para ofrecer una primera impresión interactiva y memorable, fomentando una conexión y comprensión inmediatas.
Un vídeo convincente de 60 segundos, con visuales brillantes e ilustrativos y una voz en off calmada y orientadora, debería atraer a formadores y profesionales de RRHH que buscan una creación de contenido flexible. Este vídeo mostraría las opciones de personalización definitivas disponibles con un Creador de Guías de Incorporación, enfatizando el poder intuitivo de las Plantillas y escenas para construir módulos de formación personalizados de manera rápida y eficiente.
Produce un vídeo directo de 30 segundos para líderes de RRHH y propietarios de pequeñas empresas que priorizan la eficiencia y accesibilidad en su proceso de incorporación de empleados. Utilizando visuales orientados a resultados y una voz en off clara y autoritaria, este vídeo explicará los beneficios de la Accesibilidad sin LMS y demostrará cómo la generación de voz en off simplifica la adición de audio profesional, asegurando un acceso sin fisuras y generalizado a información crucial.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Generar Diversos Módulos de Incorporación.
Produce rápidamente una amplia gama de módulos de incorporación en vídeo atractivos para cubrir todos los temas necesarios para los nuevos empleados.
Mejorar el Compromiso y Retención de Nuevos Empleados.
Utiliza vídeo impulsado por IA para mejorar significativamente el compromiso de los nuevos empleados y asegurar una mejor retención de la información crítica de incorporación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona HeyGen como herramienta de incorporación con IA?
HeyGen permite a los Gerentes de RRHH agilizar el proceso de incorporación de empleados generando módulos de vídeo atractivos. Aprovecha los avatares de IA y las capacidades de Texto a vídeo desde guion, consolidando su posición como una herramienta líder de incorporación con IA para nuevos empleados.
¿Puedo personalizar el contenido generado por HeyGen para nuevos empleados?
Por supuesto, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote adaptar tus módulos de incorporación. Puedes utilizar plantillas gratuitas, controles de marca e integrar tus propios medios, convirtiéndolo en un excelente Creador de Guías de Incorporación.
¿Es accesible el contenido de incorporación de HeyGen sin un LMS?
Sí, HeyGen proporciona Accesibilidad sin LMS, asegurando que tu proceso de incorporación de empleados sea fluido para los nuevos contratados. Su interfaz fácil de usar permite una distribución y consumo de módulos sin la necesidad de un Sistema de Gestión de Aprendizaje tradicional.
¿Qué papel juega HeyGen en el aumento del compromiso de incorporación de empleados?
HeyGen mejora significativamente el compromiso de incorporación de empleados transformando contenido estático en experiencias de vídeo dinámicas. A través de avatares de IA y generación de voz en off profesional, HeyGen asegura que los nuevos empleados estén cautivados y retengan la información clave de manera más efectiva.