Generador de Módulos de Incorporación: Crea Formación Atractiva

Para Gerentes de RRHH, agiliza la incorporación de nuevos empleados y aumenta el compromiso. Crea módulos dinámicos sin esfuerzo utilizando Texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo de 45 segundos dirigido a Gerentes de Recursos Humanos, donde una estética elegante y profesional, junto con una voz en off alentadora e informativa, demuestre cómo el generador de módulos de incorporación revoluciona la integración de nuevos empleados. La narrativa destacaría las luchas comunes de RRHH y luego mostraría el proceso de creación sin fisuras utilizando Texto a vídeo desde guion, permitiéndoles agilizar el proceso de incorporación sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo vibrante de 30 segundos para empresas que buscan aumentar el compromiso de incorporación de empleados entre los nuevos contratados. Con visuales modernos y dinámicos y una voz en off amigable y profesional, este vídeo debería ilustrar poderosamente cómo una herramienta de incorporación con IA aprovecha los avatares de IA para ofrecer una primera impresión interactiva y memorable, fomentando una conexión y comprensión inmediatas.
Prompt de Ejemplo 2
Un vídeo convincente de 60 segundos, con visuales brillantes e ilustrativos y una voz en off calmada y orientadora, debería atraer a formadores y profesionales de RRHH que buscan una creación de contenido flexible. Este vídeo mostraría las opciones de personalización definitivas disponibles con un Creador de Guías de Incorporación, enfatizando el poder intuitivo de las Plantillas y escenas para construir módulos de formación personalizados de manera rápida y eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo directo de 30 segundos para líderes de RRHH y propietarios de pequeñas empresas que priorizan la eficiencia y accesibilidad en su proceso de incorporación de empleados. Utilizando visuales orientados a resultados y una voz en off clara y autoritaria, este vídeo explicará los beneficios de la Accesibilidad sin LMS y demostrará cómo la generación de voz en off simplifica la adición de audio profesional, asegurando un acceso sin fisuras y generalizado a información crucial.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Módulos de Incorporación

Crea experiencias de incorporación atractivas y consistentes para nuevos empleados sin esfuerzo con nuestro generador de módulos impulsado por IA, diseñado para agilizar tus procesos de RRHH.

1
Step 1
Crear desde Plantillas
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de Plantillas y escenas profesionales para establecer rápidamente el marco de tu módulo de incorporación para nuevos empleados.
2
Step 2
Pegar Guiones para Generación de Vídeo
Transforma instantáneamente tu contenido escrito en presentaciones de vídeo dinámicas pegando tus guiones, utilizando nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion.
3
Step 3
Añadir Presentadores de IA
Eleva el compromiso incorporando avatares de IA realistas para guiar a los nuevos empleados a través del módulo, proporcionando una presencia virtual amigable y consistente.
4
Step 4
Exportar para Compartir Fácilmente
Finaliza tu módulo pulido y expórtalo para una distribución sin fisuras, aprovechando la Accesibilidad sin LMS para llegar a todos los nuevos empleados sin restricciones de plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultivar Experiencias Positivas de Incorporación

.

Produce mensajes de vídeo inspiradores para crear una experiencia inicial positiva e introducir la cultura de la empresa de manera efectiva para los nuevos empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como herramienta de incorporación con IA?

HeyGen permite a los Gerentes de RRHH agilizar el proceso de incorporación de empleados generando módulos de vídeo atractivos. Aprovecha los avatares de IA y las capacidades de Texto a vídeo desde guion, consolidando su posición como una herramienta líder de incorporación con IA para nuevos empleados.

¿Puedo personalizar el contenido generado por HeyGen para nuevos empleados?

Por supuesto, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote adaptar tus módulos de incorporación. Puedes utilizar plantillas gratuitas, controles de marca e integrar tus propios medios, convirtiéndolo en un excelente Creador de Guías de Incorporación.

¿Es accesible el contenido de incorporación de HeyGen sin un LMS?

Sí, HeyGen proporciona Accesibilidad sin LMS, asegurando que tu proceso de incorporación de empleados sea fluido para los nuevos contratados. Su interfaz fácil de usar permite una distribución y consumo de módulos sin la necesidad de un Sistema de Gestión de Aprendizaje tradicional.

¿Qué papel juega HeyGen en el aumento del compromiso de incorporación de empleados?

HeyGen mejora significativamente el compromiso de incorporación de empleados transformando contenido estático en experiencias de vídeo dinámicas. A través de avatares de IA y generación de voz en off profesional, HeyGen asegura que los nuevos empleados estén cautivados y retengan la información clave de manera más efectiva.

