El Creador Definitivo de Vídeos de Microaprendizaje para Incorporación
Crea fácilmente vídeos atractivos de incorporación de empleados y clientes con avatares de IA personalizables.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de incorporación de clientes de 45 segundos para nuevos usuarios de un producto SaaS, demostrando una característica clave paso a paso. El vídeo debe ser brillante e instructivo, creado utilizando Texto a vídeo desde el guion con explicaciones claras en pantalla y un tono positivo.
Diseña un segmento inspirador de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, destacando la facilidad de crear vídeos de microaprendizaje para la incorporación. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para un estilo visual moderno y dinámico con música de fondo animada que transmita una configuración rápida y resultados profesionales.
Produce un módulo de incorporación inclusivo de 50 segundos para equipos remotos internacionales, explicando un nuevo proceso interno. El vídeo debe adoptar un estilo visual calmado e informativo, asegurando claridad y accesibilidad utilizando la función de Subtítulos/captions de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Acelera la Creación de Contenido de Microaprendizaje.
Produce fácilmente un gran volumen de vídeos de incorporación atractivos, ampliando el alcance a todos los nuevos empleados o clientes a nivel mundial.
Mejora la Eficacia de la Formación de Incorporación.
Utiliza IA para crear vídeos de microaprendizaje dinámicos que mejoran significativamente la participación de los aprendices y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de incorporación atractivos transformando tu contenido de texto en presentaciones de vídeo dinámicas. Puedes aprovechar avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad para ofrecer experiencias de incorporación de empleados o clientes impactantes.
¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de microaprendizaje?
Para vídeos de microaprendizaje efectivos, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables. Puedes adaptar fácilmente tu contenido con gráficos ricos, vídeos y recursos musicales, asegurando que tu formación sea concisa, visualmente atractiva y fácil de personalizar.
¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA para una experiencia personalizada en la creación de vídeos de microaprendizaje para incorporación?
Absolutamente, HeyGen cuenta con avanzados avatares de IA que actúan como tus presentadores virtuales, ofreciendo un toque personalizado a tu experiencia de creación de vídeos de microaprendizaje para incorporación. Esto te permite crear contenido de vídeo explicativo consistente y atractivo sin necesidad de una cámara.
¿HeyGen admite una producción de vídeo eficiente con características como subtítulos y guiones?
Sí, HeyGen agiliza la producción de vídeos con potentes características como guiones generados automáticamente por IA y subtítulos automáticos, ahorrando tiempo valioso. Su diseño también admite una colaboración fluida entre dispositivos, mejorando el trabajo en equipo para tus proyectos de vídeo.