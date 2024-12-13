El Creador Definitivo de Vídeos de Microaprendizaje para Incorporación

Crea fácilmente vídeos atractivos de incorporación de empleados y clientes con avatares de IA personalizables.

Crea un vídeo de microaprendizaje de 60 segundos para nuevos empleados en una empresa tecnológica, utilizando un avatar de IA atractivo y profesional para presentar la cultura de la empresa y las herramientas clave. El estilo visual debe ser elegante y moderno, complementado por una voz en off amigable y clara proporcionada por la generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de incorporación de clientes de 45 segundos para nuevos usuarios de un producto SaaS, demostrando una característica clave paso a paso. El vídeo debe ser brillante e instructivo, creado utilizando Texto a vídeo desde el guion con explicaciones claras en pantalla y un tono positivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un segmento inspirador de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, destacando la facilidad de crear vídeos de microaprendizaje para la incorporación. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para un estilo visual moderno y dinámico con música de fondo animada que transmita una configuración rápida y resultados profesionales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un módulo de incorporación inclusivo de 50 segundos para equipos remotos internacionales, explicando un nuevo proceso interno. El vídeo debe adoptar un estilo visual calmado e informativo, asegurando claridad y accesibilidad utilizando la función de Subtítulos/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Microaprendizaje para Incorporación

Crea vídeos de microaprendizaje atractivos y efectivos para la incorporación de empleados o clientes con facilidad, transformando texto en contenido visual dinámico.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Introduce el contenido de tu vídeo de microaprendizaje para incorporación pegando un guion o utilizando guiones generados automáticamente por IA para iniciar tu proceso de creación.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar
Mejora tu vídeo eligiendo un avatar de IA para presentar tu contenido de microaprendizaje, proporcionando un narrador dinámico y atractivo para tus vídeos de incorporación.
3
Step 3
Genera Tu Voz en Off
Refina tu vídeo generando voces en off profesionales de IA, asegurando una narración clara y atractiva para tus módulos de microaprendizaje para incorporación.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu vídeo de microaprendizaje y expórtalo en varios formatos de aspecto para un fácil despliegue en diferentes plataformas y dispositivos, completando tu proceso de incorporación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información Compleja de Incorporación

.

Transforma material de incorporación complejo en vídeos de microaprendizaje claros y digeribles, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de incorporación atractivos transformando tu contenido de texto en presentaciones de vídeo dinámicas. Puedes aprovechar avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad para ofrecer experiencias de incorporación de empleados o clientes impactantes.

¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de microaprendizaje?

Para vídeos de microaprendizaje efectivos, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables. Puedes adaptar fácilmente tu contenido con gráficos ricos, vídeos y recursos musicales, asegurando que tu formación sea concisa, visualmente atractiva y fácil de personalizar.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA para una experiencia personalizada en la creación de vídeos de microaprendizaje para incorporación?

Absolutamente, HeyGen cuenta con avanzados avatares de IA que actúan como tus presentadores virtuales, ofreciendo un toque personalizado a tu experiencia de creación de vídeos de microaprendizaje para incorporación. Esto te permite crear contenido de vídeo explicativo consistente y atractivo sin necesidad de una cámara.

¿HeyGen admite una producción de vídeo eficiente con características como subtítulos y guiones?

Sí, HeyGen agiliza la producción de vídeos con potentes características como guiones generados automáticamente por IA y subtítulos automáticos, ahorrando tiempo valioso. Su diseño también admite una colaboración fluida entre dispositivos, mejorando el trabajo en equipo para tus proyectos de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo