Creador de Mensajes de Bienvenida: Crea Vídeos de Bienvenida Atractivos

Crea vídeos de bienvenida personalizados sin esfuerzo usando nuestros avatares de IA para realmente involucrar a tus nuevos empleados.

585/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Introduce a todos los nuevos empleados a la cultura de tu empresa con un cálido y atractivo vídeo de bienvenida de 45 segundos. Visualmente, busca un ambiente vibrante y acogedor, incorporando diversas imágenes de archivo de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen y una voz en off amigable y humana. Aprovechando las "Plantillas y escenas" de HeyGen, puedes construir rápidamente este contenido de "creador de mensajes de bienvenida", creando verdaderos "vídeos atractivos" que fomenten un sentido inmediato de pertenencia.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo instructivo de 90 segundos para los nuevos miembros del equipo de RRHH, aclarando las políticas clave de la empresa y los requisitos de cumplimiento. Este contenido de "creador de vídeos de integración" debe emplear un estilo visual claro y didáctico, utilizando animaciones simples o superposiciones de texto para enfatizar información crucial, complementado por una narración precisa. Para asegurar una comprensión universal, integra "Subtítulos/captions" generados sin esfuerzo, basándote en tu "generación de guiones" dentro de HeyGen para agilizar esta comunicación vital.
Prompt de Ejemplo 3
Los nuevos representantes de ventas y éxito del cliente requieren una visión general del producto de 2 minutos que destaque las características y beneficios principales. El "creador de vídeos de integración de empleados" debe presentar una presentación visual dinámica y moderna, con un "avatar de IA" demostrando con confianza la interfaz del producto. Aprovechando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen, se permite optimizar la salida de "personalizar vídeo" para varias plataformas de presentación, asegurando el máximo impacto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Mensajes de Bienvenida

Crea sin esfuerzo vídeos de integración atractivos e informativos que den la bienvenida a los nuevos miembros del equipo con mensajes personalizados y un acabado profesional.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Bienvenida
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeos de bienvenida diseñadas profesionalmente. Esto te permite establecer rápidamente la base para tu mensaje de bienvenida.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA que mejor represente tu marca o mensaje. Nuestra diversa colección de avatares de IA te ayuda a dar un toque humano a tu contenido de integración.
3
Step 3
Añade Tu Mensaje y Voz
Simplemente escribe o pega tu mensaje de bienvenida, y nuestra plataforma generará voces en off de sonido natural. Esto asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo, eligiendo la relación de aspecto deseada, y luego expórtalo para compartirlo fácilmente a través de todos tus canales de comunicación interna. Ofrece una experiencia de bienvenida pulida.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Mensajes de Bienvenida Atractivos

.

Entrega vídeos de bienvenida inspiradores y personalizados a los nuevos miembros del equipo, estableciendo un tono positivo desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para crear vídeos de integración personalizados?

HeyGen te permite crear "vídeos de mensajes de bienvenida" personalizados aprovechando avanzados "avatares de IA" y "voces en off" realistas. Puedes generar "vídeos atractivos" directamente desde un guion, asegurando una bienvenida consistente y profesional para los nuevos empleados.

¿Cuál es la forma más rápida de producir un vídeo de integración de empleados usando HeyGen?

HeyGen simplifica el flujo de trabajo del "creador de vídeos de integración de empleados" con capacidades intuitivas de "texto a vídeo desde guion". Puedes comenzar con "plantillas de vídeos de integración" ya hechas, introducir tu guion, y la IA de HeyGen genera un vídeo profesional rápidamente, incluyendo "subtítulos" automáticos.

¿Puedo personalizar la marca y apariencia de mis vídeos de bienvenida en HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios "controles de marca" para "personalizar elementos de vídeo", permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y estilos visuales específicos. Puedes elegir entre varias "plantillas y escenas" para asegurar que tus "vídeos de bienvenida" se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a distribuir y compartir mis vídeos de formación terminados?

HeyGen proporciona opciones flexibles para "compartir y exportar" tus "vídeos de formación" completados en varios formatos y "relaciones de aspecto". Puedes descargar fácilmente tu contenido de "integración de empleados", asegurando que esté listo para cualquier plataforma o sistema interno.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo