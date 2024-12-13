Creador de Vídeos de Lecciones de Incorporación: Crea Formación Atractiva

Transforma rápidamente tus guiones en vídeos profesionales de incorporación de empleados con nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion.

Imagina un vibrante vídeo animado de 30 segundos para nuevos empleados, diseñado para sumergirlos en la cultura de tu empresa utilizando plantillas personalizables. Dirigido a propietarios de pequeñas empresas creativas, este vídeo debe presentar un estilo visual animado y una pista de audio amigable y acogedora. Demuestra lo fácil que es personalizar tu apariencia y estilo con las Plantillas y escenas de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para profesionales de recursos humanos, desarrolla un tutorial profesional de 45 segundos sobre cómo crear vídeos de lecciones de incorporación que introduzcan claramente las políticas básicas de la empresa. Necesita un estilo visual claro y conciso junto con una voz calmante y autoritaria. Enfatiza cómo los avatares de AI de HeyGen pueden presentar esta información crucial sin problemas.
Prompt de Ejemplo 2
Los profesionales de marketing pueden producir un dinámico vídeo explicativo de 60 segundos, detallando los beneficios de una nueva función de software con total personalización. Adoptando una estética visual moderna y elegante y una voz en off confiada y enérgica, este vídeo debe resaltar la eficiencia de crear contenido a partir de un guion preescrito utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Se necesita un vídeo instructivo de 50 segundos para que los educadores demuestren una herramienta de software compleja a sus estudiantes. Asegúrate de que las visuales sean pacientes y claras, acompañadas de un tono de audio sincronizado y orientador, mostrando la facilidad de añadir narración de alta calidad a través de la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Lecciones de Incorporación

Crea lecciones de incorporación atractivas y efectivas rápidamente con nuestra plataforma de vídeo impulsada por AI. Transforma tus guiones en vídeos profesionales que den la bienvenida y eduquen a los nuevos empleados.

1
Step 1
Crea el Contenido de tu Lección
Introduce tu guion de lección de incorporación para generar automáticamente contenido de vídeo. También puedes aprovechar una variedad de plantillas personalizables pre-diseñadas para comenzar rápidamente.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Elige de una diversa galería de avatares de AI para ser el presentador de tu lección de incorporación. Añade una voz en off de AI natural que se adapte a tu contenido.
3
Step 3
Aplica el Estilo de tu Marca
Integra el logo de tu empresa, colores y otros elementos de marca utilizando nuestros controles de branding para asegurar que tu vídeo de incorporación se alinee perfectamente con la identidad corporativa.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo
Añade automáticamente subtítulos y captions para mejorar la accesibilidad para tus espectadores. Genera y exporta tus vídeos de incorporación de empleados completados en el formato deseado, listos para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Producción de Vídeos AI para Lecciones

.

Genera rápidamente vídeos de lecciones de incorporación de alta calidad utilizando herramientas avanzadas de AI, ahorrando tiempo y recursos significativos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué controles creativos ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

El Motor Creativo de HeyGen permite una personalización completa utilizando plantillas personalizables. Los usuarios pueden integrar fácilmente la marca, elegir entre diversos avatares de AI y añadir voces en off de AI para producir vídeos animados que se alineen con su visión. Esto asegura un alto grado de control creativo sobre tus proyectos.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación de empleados atractivos?

Sí, HeyGen es un eficaz creador de vídeos de lecciones de incorporación, permitiendo a las empresas crear vídeos profesionales de incorporación de empleados con facilidad. Aprovecha los avatares de AI y el texto a vídeo desde guion para generar rápidamente vídeos de formación completos y atractivos para nuevos empleados.

¿Cuáles son las capacidades principales del Agente de Vídeo AI de HeyGen?

HeyGen funciona como un potente Agente de Vídeo AI, transformando texto a vídeo desde guion utilizando AI generativa avanzada. Esto incluye la capacidad de elegir entre una amplia gama de avatares de AI realistas y generar voces en off de AI naturales, agilizando la producción de vídeos.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y el amplio atractivo de sus vídeos generados?

HeyGen integra características como subtítulos/captions automáticos y generación de voces en off de AI para mejorar la accesibilidad y el alcance de los vídeos. Esto lo convierte en un software ideal para crear documentación de vídeo generada por AI que sea inclusiva y fácilmente consumible por diversas audiencias.

