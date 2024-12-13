Tu Generador de Lecciones de Incorporación para Cursos Rápidos y Atractivos

Transforma tus módulos de formación para nuevos empleados y agiliza el proceso de incorporación utilizando avatares de IA realistas.

Produce un vídeo cautivador de 45 segundos dirigido a Gerentes de Recursos Humanos y Especialistas en Formación y Desarrollo, mostrando cómo HeyGen actúa como un Creador de Guías de Incorporación con IA. El estilo visual debe ser moderno y limpio, utilizando gráficos animados para resaltar el proceso simplificado, acompañado de una voz en off profesional, alegre y amigable. Demuestra la facilidad de convertir guiones en vídeo usando la función de texto a vídeo de HeyGen para construir contenido de incorporación completo y atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo inspirador de 60 segundos para nuevos empleados y líderes de equipo, enfatizando una experiencia de incorporación fluida. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, presentando diversos avatares de IA interactuando de manera natural en entornos de oficina virtuales. El audio debe tener un diálogo alentador y multivocal. Destaca cómo los avatares de IA de HeyGen dan vida a una guía personalizada, haciendo que cada nuevo miembro del equipo se sienta instantáneamente conectado e informado.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a Propietarios de Pequeñas Empresas y Profesionales de L&D que luchan con la creación de contenido. El vídeo debe tener un estilo visual rápido con transiciones enérgicas, mostrando la variedad y las opciones de personalización disponibles a través de las plantillas y escenas robustas de HeyGen. Una música de fondo enérgica y motivacional con una narración clara debe guiar al espectador, ilustrando cómo HeyGen simplifica el papel de un generador de lecciones de incorporación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo sofisticado de 50 segundos para Formadores Corporativos y Departamentos de Marketing que buscan mejorar sus módulos de formación. El estilo visual debe ser pulido y con marca, demostrando cómo la personalización de la marca se puede integrar sin problemas en cada lección. Una voz en off sofisticada y autoritaria debe explicar cómo el generador de planes de lecciones de IA de HeyGen, junto con la potente generación de voz en off, permite obtener materiales de formación consistentes y de alta calidad que reflejan la identidad única de una organización.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Lecciones de Incorporación

Transforma la incorporación de empleados con IA inteligente. Crea lecciones en vídeo atractivas y personalizadas para nuevos empleados de manera eficiente y profesional.

1
Step 1
Crea Tu Lección de Incorporación
Aprovecha el poder del Creador de Guías de Incorporación con IA simplemente introduciendo tu tema y puntos clave. Nuestra plataforma generará instantáneamente un guion de vídeo completo utilizando la tecnología de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Personaliza tu lección eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu contenido, creando una experiencia atractiva y consistente para tus nuevos empleados.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Asegura la consistencia de la marca en todos tus módulos de formación. Utiliza los controles de personalización de marca para incorporar el logotipo, colores y fuentes de tu empresa, haciendo que cada lección sea distintivamente tuya.
4
Step 4
Exporta e Integra Tu Lección
Finaliza tu lección en vídeo atractiva añadiendo subtítulos automáticos para accesibilidad. Exporta fácilmente tu creación en varios formatos, lista para agilizar tu proceso de incorporación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a Nuevos Empleados con Presentaciones Atractivas

.

Crea vídeos motivacionales y acogedores para presentar la cultura de la empresa e inspirar a los nuevos empleados de manera efectiva durante la incorporación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de lecciones de incorporación con IA atractivas?

HeyGen transforma tus guiones en dinámicas lecciones de incorporación en vídeo utilizando avatares de IA realistas y tecnología avanzada de texto a vídeo. Esto agiliza todo el proceso de creación de contenido, permitiendo el desarrollo rápido de módulos de formación atractivos para nuevos empleados.

¿Puedo personalizar la imagen de marca visual del contenido de incorporación con IA creado con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de personalización de marca, permitiéndote incorporar sin problemas el logotipo y los colores de tu empresa en los vídeos de incorporación con IA. También puedes utilizar diversas plantillas y escenas para adaptar tu contenido de e-learning, asegurando una experiencia de marca consistente.

¿Cuáles son los beneficios de usar la IA Generativa de HeyGen para la incorporación de empleados?

HeyGen aprovecha la IA Generativa para agilizar significativamente el proceso de incorporación de empleados, permitiendo la creación rápida de vídeos sin necesidad de equipos complejos o tiempo de producción extenso. Esto te permite producir rápidamente contenido de formación altamente atractivo y personalizado, ahorrando tiempo y recursos valiosos.

¿HeyGen admite funciones de accesibilidad como subtítulos y voces en off para guías de incorporación con IA?

Sí, HeyGen mejora la accesibilidad de tus guías de incorporación con IA con la generación automática de voces en off y subtítulos completos. Esto asegura que tus módulos de formación sean inclusivos y fácilmente comprensibles por una fuerza laboral diversa, mejorando enormemente la experiencia de los nuevos empleados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo