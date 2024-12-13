Tu Generador de Lecciones de Incorporación para Cursos Rápidos y Atractivos
Transforma tus módulos de formación para nuevos empleados y agiliza el proceso de incorporación utilizando avatares de IA realistas.
Crea un vídeo inspirador de 60 segundos para nuevos empleados y líderes de equipo, enfatizando una experiencia de incorporación fluida. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, presentando diversos avatares de IA interactuando de manera natural en entornos de oficina virtuales. El audio debe tener un diálogo alentador y multivocal. Destaca cómo los avatares de IA de HeyGen dan vida a una guía personalizada, haciendo que cada nuevo miembro del equipo se sienta instantáneamente conectado e informado.
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a Propietarios de Pequeñas Empresas y Profesionales de L&D que luchan con la creación de contenido. El vídeo debe tener un estilo visual rápido con transiciones enérgicas, mostrando la variedad y las opciones de personalización disponibles a través de las plantillas y escenas robustas de HeyGen. Una música de fondo enérgica y motivacional con una narración clara debe guiar al espectador, ilustrando cómo HeyGen simplifica el papel de un generador de lecciones de incorporación.
Diseña un vídeo sofisticado de 50 segundos para Formadores Corporativos y Departamentos de Marketing que buscan mejorar sus módulos de formación. El estilo visual debe ser pulido y con marca, demostrando cómo la personalización de la marca se puede integrar sin problemas en cada lección. Una voz en off sofisticada y autoritaria debe explicar cómo el generador de planes de lecciones de IA de HeyGen, junto con la potente generación de voz en off, permite obtener materiales de formación consistentes y de alta calidad que reflejan la identidad única de una organización.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande Programas de Incorporación Eficientemente.
Crea rápidamente más módulos de formación y alcanza a todos los nuevos empleados a nivel global, escalando tu proceso de incorporación de manera efectiva.
Mejora el Compromiso de Incorporación con IA.
Aumenta el compromiso de los nuevos empleados y la retención de conocimientos a través de vídeos de incorporación interactivos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de lecciones de incorporación con IA atractivas?
HeyGen transforma tus guiones en dinámicas lecciones de incorporación en vídeo utilizando avatares de IA realistas y tecnología avanzada de texto a vídeo. Esto agiliza todo el proceso de creación de contenido, permitiendo el desarrollo rápido de módulos de formación atractivos para nuevos empleados.
¿Puedo personalizar la imagen de marca visual del contenido de incorporación con IA creado con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de personalización de marca, permitiéndote incorporar sin problemas el logotipo y los colores de tu empresa en los vídeos de incorporación con IA. También puedes utilizar diversas plantillas y escenas para adaptar tu contenido de e-learning, asegurando una experiencia de marca consistente.
¿Cuáles son los beneficios de usar la IA Generativa de HeyGen para la incorporación de empleados?
HeyGen aprovecha la IA Generativa para agilizar significativamente el proceso de incorporación de empleados, permitiendo la creación rápida de vídeos sin necesidad de equipos complejos o tiempo de producción extenso. Esto te permite producir rápidamente contenido de formación altamente atractivo y personalizado, ahorrando tiempo y recursos valiosos.
¿HeyGen admite funciones de accesibilidad como subtítulos y voces en off para guías de incorporación con IA?
Sí, HeyGen mejora la accesibilidad de tus guías de incorporación con IA con la generación automática de voces en off y subtítulos completos. Esto asegura que tus módulos de formación sean inclusivos y fácilmente comprensibles por una fuerza laboral diversa, mejorando enormemente la experiencia de los nuevos empleados.