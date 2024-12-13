Creador de Vídeos de Kit de Bienvenida: Involucra a los Nuevos Empleados al Instante

Crea vídeos de bienvenida profesionales para nuevos empleados rápidamente con texto a vídeo impulsado por IA, asegurando escalabilidad.

Crea un vídeo técnico de 1 minuto que demuestre cómo HeyGen funciona como un avanzado "creador de vídeos de kit de bienvenida". Dirige este vídeo a responsables de IT y profesionales de L&D que buscan soluciones escalables. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con gráficos nítidos y avatares de IA profesionales explicando las capacidades principales de la plataforma, acompañados de una voz en off de IA clara y autoritaria.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para profesionales de RRHH y responsables de contratación que muestre la eficiencia de la "integración de empleados" con HeyGen. Adopta un estilo visual atractivo y de apoyo con una estética corporativa limpia. Destaca cómo "texto a vídeo desde guion" simplifica drásticamente la creación de contenido, con información clave presentada a través de voces en off de IA amigables y puntos esenciales reforzados mediante subtítulos claros.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una muestra dinámica de "vídeos de formación" de 45 segundos para equipos globales de L&D y formadores, enfatizando la capacidad de HeyGen para crear contenido localizado rápidamente. Emplea un estilo visual enérgico con cortes rápidos entre varios "templates y escenas" y diversos avatares de IA. Usa una voz en off de IA profesional y optimista que demuestre la versatilidad de la plataforma, insinuando una aplicación multilingüe sin problemas.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una guía de "integración de clientes" o "vídeos de demostración de productos" de 2 minutos para responsables de producto y equipos de éxito del cliente, centrándote en una característica de software compleja. Presenta esto con visuales brillantes y paso a paso y una voz en off de IA tranquilizadora, demostrando cómo una rica "biblioteca de medios/soporte de stock" puede mejorar la claridad. Concluye ilustrando la adaptabilidad de "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para varias plataformas, asegurando una marca consistente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Kit de Bienvenida

Crea rápidamente vídeos de bienvenida atractivos y profesionales para nuevos empleados y clientes, optimizando tu proceso de formación con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Pega tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza introduciendo tu mensaje de bienvenida como texto, o selecciona entre "templates y escenas" predefinidos para construir rápidamente la base de tu vídeo.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona un "avatar de IA" profesional para presentar tu contenido de bienvenida, dando vida a tu mensaje con una amplia gama de apariencias y expresiones.
3
Step 3
Genera Voces en Off de IA
Añade "generación de voces en off" profesional en múltiples idiomas, asegurando que tu mensaje de bienvenida crucial resuene claramente con una audiencia global diversa.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Exporta tu vídeo de bienvenida pulido utilizando "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" flexible para adaptarse a cualquier plataforma, haciéndolo listo para compartir con tus nuevos empleados al instante.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Integración de Productos y Clientes

.

Simplifica los tutoriales de productos complejos y la integración de clientes con vídeos instructivos claros y atractivos creados instantáneamente desde texto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de bienvenida profesionales con IA?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de Generador de Vídeos de IA para transformar guiones en vídeos de bienvenida atractivos. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA y utilizar la funcionalidad de texto a vídeo desde guion, reduciendo drásticamente el tiempo de producción y la complejidad para vídeos de bienvenida profesionales.

¿Puedo personalizar la marca y apariencia de mis vídeos de bienvenida usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, colores y elementos visuales específicos de manera fluida. Puedes comenzar con plantillas de vídeo profesionales y personalizarlas para que coincidan perfectamente con la identidad de tu marca para todo el contenido de bienvenida de empleados.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA ideal para la integración escalable de empleados y clientes?

El Generador de Vídeos de IA de HeyGen está diseñado para la escalabilidad, permitiendo la producción rápida de grandes volúmenes de vídeos instructivos tanto para la integración de empleados como de clientes. Sus características, incluyendo actualizaciones instantáneas y soporte multilingüe, aseguran que tu contenido de formación se mantenga actualizado y accesible globalmente para los nuevos empleados.

¿HeyGen soporta voces en off multilingües para la formación de nuevos empleados diversos?

Sí, HeyGen ofrece un sólido soporte multilingüe y voces en off de IA, facilitando la creación de vídeos de formación inclusivos para una fuerza laboral global. Esta capacidad asegura que tus nuevos empleados reciban una bienvenida consistente y efectiva, mejorando la experiencia del creador de vídeos de kit de bienvenida.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo