Crea una guía rápida de 45 segundos adecuada para empleados existentes y usuarios de productos, enfocándose en nuevas características del producto o en la formación interna del equipo, ofreciendo instrucciones concisas y profesionales. Con un estilo visual limpio e informativo y una voz en off autoritaria, la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion ofrece una manera eficiente de transformar tu contenido escrito en vídeos de formación atractivos sin una producción extensa.
Desarrolla un mensaje introductorio dinámico de 30 segundos para la incorporación global, dirigido a grandes organizaciones y gerentes de RRHH que buscan escalar los esfuerzos de incorporación a través de equipos diversos. El estilo visual debe ser elegante e impactante, con gráficos claros y una voz en off adaptable, fácilmente replicable y localizable a través de la generación de voz en off de HeyGen para vídeos multilingües, asegurando una experiencia de bienvenida consistente y eficiente en todo el mundo.
¿Qué tal un vídeo introductorio de incorporación de 90 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y personal de RRHH no técnico? Este vídeo puede mostrar lo fácil que es crear contenido profesional sin habilidades de diseño o tecnología, empleando visuales brillantes y accesibles y una narración amigable y clara. Enfatiza la facilidad de uso y accesibilidad, mejorada aún más por la función de subtítulos/captions de HeyGen para hacer que el mensaje sea comprendido universalmente por cualquier nuevo miembro del equipo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Mejora el Compromiso en la Incorporación de Empleados.
Utiliza vídeos potenciados por AI para aumentar significativamente el compromiso de los nuevos empleados y mejorar la retención de conocimientos durante la fase crítica de incorporación.
Escala el Contenido y Alcance de la Incorporación.
Produce sin esfuerzo un gran volumen de vídeos de incorporación diversos, asegurando un mensaje consistente y alcanzando a todos los nuevos empleados a nivel global.
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación únicos y atractivos?
HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables, permitiéndote adaptar fácilmente vídeos de bienvenida y formación con tu marca y mensaje específicos. Puedes personalizar los vídeos eligiendo entre varias escenas, añadiendo tus medios y aprovechando nuestros avatares de AI profesionales para un toque personalizado.
¿Necesito habilidades de diseño o técnicas para hacer vídeos de introducción de incorporación profesionales con HeyGen?
No, HeyGen está diseñado específicamente para usuarios sin habilidades de diseño o tecnología. Nuestro creador de vídeos de AI intuitivo simplifica todo el proceso de creación, permitiendo a cualquiera producir vídeos de introducción de incorporación de alta calidad y profesionales sin esfuerzo.
¿Qué características de AI ofrece HeyGen para agilizar la creación de contenido de incorporación de empleados?
HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y capacidades de texto a vídeo desde el guion para agilizar la creación de vídeos de incorporación de empleados atractivos. Esto incluye generación de voz en off natural y generación automática de subtítulos, mejorando la accesibilidad para todo tu equipo.
¿Cómo permite HeyGen a las empresas escalar su producción de vídeos de bienvenida de la empresa?
HeyGen te permite escalar la producción de vídeos de incorporación de manera eficiente utilizando su poderosa tecnología de creador de vídeos de AI y diversas plantillas de vídeo. Puedes generar rápidamente vídeos multilingües y entregar consistentemente tus mensajes de cultura empresarial a los nuevos empleados, independientemente del volumen.