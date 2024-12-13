Tu Generador de Vídeos de Instrucción para la Incorporación
Genera vídeos de formación atractivos sin habilidades de diseño. Utiliza avatares de AI realistas para transmitir tu mensaje y asegurar una incorporación profesional y consistente.
Diseña un detallado vídeo de formación de 90 segundos para nuevos usuarios de software, guiándolos a través de una interfaz de aplicación compleja. Emplea visuales claros y paso a paso en pantalla y una voz en off instructiva y calmada de AI, haciendo pleno uso de los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera clara y profesional. Este vídeo servirá efectivamente como un Vídeo de Formación integral generado por un generador de vídeos AI.
Produce un impactante vídeo de 45 segundos para la incorporación diseñado para departamentos de RRHH y gerentes de formación, demostrando cuán rápidamente se puede crear contenido personalizado y de marca. El vídeo debe presentar visuales corporativos dinámicos con música de fondo animada y una voz confiada, aprovechando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de creación como un eficiente creador de vídeos de incorporación.
Elabora un vídeo de orientación inclusivo de 75 segundos para equipos globales, proporcionando información esencial de la empresa con la localización en mente. El estilo visual debe ser profesional y diverso, acompañado de una voz en off clara y subtítulos/captions de HeyGen en múltiples idiomas para asegurar la accesibilidad para todos los nuevos empleados. Esto asegura que tus vídeos de incorporación lleguen a una amplia audiencia.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la Creación de Contenido de Incorporación.
Crea rápidamente cursos de incorporación completos y llega a todos los nuevos contratados a nivel mundial, mejorando el tiempo de valor.
Mejora el Compromiso en la Incorporación de Empleados.
Utiliza vídeos potenciados por AI para aumentar significativamente el compromiso y la retención en los programas de incorporación de empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación atractivos sin habilidades de diseño?
HeyGen te permite producir vídeos de incorporación profesionales y efectivos utilizando herramientas intuitivas. Aprovecha diversas plantillas de vídeo, avatares de AI y gráficos ricos, asegurando que tu vídeo de incorporación de empleados destaque, incluso sin experiencia previa en animación o diseño.
¿Qué características de AI ofrece HeyGen para generar vídeos de formación?
HeyGen utiliza capacidades avanzadas de AI para agilizar la creación de vídeos, transformando texto en vídeo con voces en off realistas de AI y avatares dinámicos de AI. Esta plataforma de AI generativa hace que la producción de vídeos de formación de alta calidad sea eficiente y escalable.
¿Puedo personalizar la marca y el contenido de mis vídeos instructivos?
Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos instructivos. Puedes integrar fácilmente tu marca, editar guiones y crear múltiples versiones de vídeos para reflejar actualizaciones específicas o diferentes audiencias, asegurando contenido consistente y relevante.
¿HeyGen admite la creación de contenido de incorporación para equipos globales?
Sí, HeyGen está diseñado para apoyar a equipos globales permitiendo la localización de tus vídeos de incorporación. Genera fácilmente subtítulos y voces en off de AI en varios idiomas, asegurando que tus vídeos instructivos sean accesibles e impactantes para empleados en todo el mundo.