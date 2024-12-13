Tu Generador de Vídeos de Instrucción para la Incorporación

Genera vídeos de formación atractivos sin habilidades de diseño. Utiliza avatares de AI realistas para transmitir tu mensaje y asegurar una incorporación profesional y consistente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un detallado vídeo de formación de 90 segundos para nuevos usuarios de software, guiándolos a través de una interfaz de aplicación compleja. Emplea visuales claros y paso a paso en pantalla y una voz en off instructiva y calmada de AI, haciendo pleno uso de los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera clara y profesional. Este vídeo servirá efectivamente como un Vídeo de Formación integral generado por un generador de vídeos AI.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un impactante vídeo de 45 segundos para la incorporación diseñado para departamentos de RRHH y gerentes de formación, demostrando cuán rápidamente se puede crear contenido personalizado y de marca. El vídeo debe presentar visuales corporativos dinámicos con música de fondo animada y una voz confiada, aprovechando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de creación como un eficiente creador de vídeos de incorporación.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de orientación inclusivo de 75 segundos para equipos globales, proporcionando información esencial de la empresa con la localización en mente. El estilo visual debe ser profesional y diverso, acompañado de una voz en off clara y subtítulos/captions de HeyGen en múltiples idiomas para asegurar la accesibilidad para todos los nuevos empleados. Esto asegura que tus vídeos de incorporación lleguen a una amplia audiencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Instrucción para la Incorporación

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos e informativos con AI. Optimiza la experiencia de los nuevos contratados y asegura una formación consistente con herramientas intuitivas.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo de Incorporación
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de incorporación. Nuestra plataforma transforma tu texto en un vídeo dinámico, listo para una mayor personalización.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Da vida a tu mensaje de incorporación eligiendo entre una amplia gama de avatares de AI, que servirán como tu presentador virtual.
3
Step 3
Genera Voces en Off Profesionales
Crea automáticamente voces en off de sonido natural a partir de tu guion. Mejora la claridad y el compromiso con una narración de alta calidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo instructivo y expórtalo en varios formatos de aspecto, optimizados para diferentes plataformas y necesidades de compartición.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fomenta Experiencias Positivas de Incorporación

Entrega vídeos inspiradores e impactantes a los nuevos miembros del equipo, fomentando una experiencia inicial positiva e integración cultural.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación atractivos sin habilidades de diseño?

HeyGen te permite producir vídeos de incorporación profesionales y efectivos utilizando herramientas intuitivas. Aprovecha diversas plantillas de vídeo, avatares de AI y gráficos ricos, asegurando que tu vídeo de incorporación de empleados destaque, incluso sin experiencia previa en animación o diseño.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para generar vídeos de formación?

HeyGen utiliza capacidades avanzadas de AI para agilizar la creación de vídeos, transformando texto en vídeo con voces en off realistas de AI y avatares dinámicos de AI. Esta plataforma de AI generativa hace que la producción de vídeos de formación de alta calidad sea eficiente y escalable.

¿Puedo personalizar la marca y el contenido de mis vídeos instructivos?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos instructivos. Puedes integrar fácilmente tu marca, editar guiones y crear múltiples versiones de vídeos para reflejar actualizaciones específicas o diferentes audiencias, asegurando contenido consistente y relevante.

¿HeyGen admite la creación de contenido de incorporación para equipos globales?

Sí, HeyGen está diseñado para apoyar a equipos globales permitiendo la localización de tus vídeos de incorporación. Genera fácilmente subtítulos y voces en off de AI en varios idiomas, asegurando que tus vídeos instructivos sean accesibles e impactantes para empleados en todo el mundo.

