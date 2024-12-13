Creador de Vídeos de Guía de Incorporación para Formación de Empleados
Acelera la creación de vídeos de incorporación utilizando plantillas y escenas profesionales para una experiencia de marca consistente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos que actúe como una 'guía de uso' para clientes existentes, demostrando una nueva función de software. Emplea una de las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para ensamblar rápidamente una secuencia visualmente atractiva con texto dinámico a vídeo desde el guion, manteniendo un estilo visual y de audio enérgico y claro para guiar a los usuarios sin problemas a través del proceso.
Crea un vídeo detallado de 90 segundos de incorporación de IA que muestre los beneficios principales de una nueva plataforma de software interno para equipos de ventas. El vídeo debe adoptar un estilo visual pulido y corporativo, aprovechando las capacidades de 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para articular características y utilizando el 'Soporte de biblioteca de medios/stock' para mejorar las explicaciones visuales con gráficos relevantes, asegurando una presentación informativa y atractiva.
Diseña un vídeo de formación interna de 75 segundos para miembros del equipo que aprenden un nuevo procedimiento de cumplimiento, enfocándose en la claridad y la retención. El estilo visual debe ser sencillo e informativo, utilizando la 'Generación de locuciones' de HeyGen para una narración clara y 'Subtítulos/captions' para asegurar la accesibilidad y comprensión, proporcionando una experiencia auditiva directa y profesional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso en la Incorporación de Empleados.
Utiliza IA para crear vídeos de incorporación dinámicos que aumenten significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos desde el primer día.
Escala la Producción de Contenido de Incorporación.
Genera rápidamente extensas guías de vídeo de incorporación, llegando a cada nuevo empleado con información consistente y de alta calidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación atractivos?
HeyGen actúa como un creador de vídeos de incorporación intuitivo con IA, permitiéndote crear vídeos de incorporación de alta calidad de manera eficiente. Simplemente introduciendo tu guion, HeyGen transforma el texto en contenido de vídeo convincente con avatares de IA realistas y locuciones profesionales, reduciendo significativamente el tiempo de producción.
¿Qué opciones de personalización están disponibles en HeyGen para la incorporación de empleados con marca?
HeyGen ofrece una amplia personalización para asegurar que tus vídeos de incorporación de empleados se alineen con tu marca. Puedes utilizar una variedad de plantillas, incorporar tus controles de marca como logotipos y colores, y elegir entre diversos avatares de IA para crear un vídeo de guía de incorporación único y profesional.
¿Puedo transformar rápidamente texto en vídeos de guía de incorporación pulidos con HeyGen?
Sí, HeyGen hace que sea increíblemente fácil crear vídeos de guía de incorporación a partir de texto utilizando sus potentes capacidades de texto a vídeo. Con tecnología avanzada de Texto a voz y la capacidad de añadir efectos visuales, puedes convertir guiones en vídeos profesionales en minutos, eliminando la edición de vídeo compleja.
Más allá de la incorporación de empleados, ¿qué otros tipos de guías de uso puedo crear utilizando la plataforma de vídeo con IA de HeyGen?
La versátil plataforma de vídeo con IA de HeyGen es perfecta para crear una amplia gama de guías de uso e instructivos más allá de la incorporación de empleados. Puedes aprovechar sus características para tutoriales de productos, módulos de formación, explicadores de marketing y más, todo con personalización fluida y herramientas eficientes de edición de vídeo.