Crea un vídeo de flujo de incorporación de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, presentando a un nuevo empleado a la cultura de la empresa y sus tareas iniciales. El estilo visual debe ser acogedor y profesional, con avatares de IA amigables que demuestren procesos clave, complementados por una narración clara y alentadora. Este vídeo aprovechará los avatares de IA de HeyGen para hacer que la fase introductoria sea atractiva y coherente para cada nuevo miembro del equipo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un mensaje de vídeo de incorporación personalizado de 30 segundos dirigido a nuevos empleados en un departamento de RRHH. Este vídeo debe tener un estilo visual atractivo y cálido, utilizando transiciones suaves entre los aspectos destacados de la empresa y una bienvenida personalizada de un líder del equipo. Empleando la generación de voz de HeyGen, el mensaje puede personalizarse de manera única con un tono amigable y profesional, haciendo que el nuevo empleado se sienta valorado al instante.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para gestores de producto que busquen demostrar una nueva función de software a usuarios existentes. El vídeo necesita un estilo visual moderno y limpio, incorporando superposiciones instructivas y resaltes de texto en pantalla para aclarar pasos complejos. Utilizando las plantillas y escenas de HeyGen, este vídeo de incorporación puede ensamblarse rápidamente, asegurando un aspecto profesional y coherente sin un esfuerzo de diseño extenso.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina crear un vídeo de incorporación dinámico e informativo de 50 segundos para plataformas de educación en línea, guiando a nuevos estudiantes a través de la navegación del entorno de aprendizaje. Los elementos visuales deben incluir gráficos animados y demostraciones claras de funcionalidades clave, acompañados de un tono de audio preciso y alentador. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente instrucciones escritas en vídeos de incorporación atractivos en línea, asegurando precisión y compromiso.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Flujo de Incorporación

Crea rápidamente vídeos de incorporación atractivos y efectivos con IA, optimizando los viajes de tus nuevos empleados o clientes con contenido personalizado.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo tu mensaje de incorporación o eligiendo entre plantillas de vídeos de incorporación pre-diseñadas para estructurar tu contenido de manera eficiente.
2
Step 2
Selecciona Tu Talento de IA
Mejora tu vídeo con avatares de IA realistas y elige entre una variedad de voces de IA para transmitir tu mensaje de manera clara y profesional.
3
Step 3
Personaliza Tu Marca
Utiliza controles de marca para incorporar sin problemas el logotipo, colores y elementos visuales de tu empresa, asegurando una experiencia de vídeo de incorporación personalizada.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Exporta fácilmente tu vídeo de incorporación terminado en el formato de aspecto deseado, listo para ser compartido en plataformas para dar la bienvenida a nuevos miembros del equipo o clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a los Nuevos Empleados

Crea vídeos de bienvenida atractivos y motivadores que ayuden a los nuevos empleados a conectarse con la cultura de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de incorporación atractivos al aprovechar vídeos generados por IA y avatares de IA realistas. Nuestra plataforma funciona como un eficiente creador de vídeos de incorporación, permitiéndote crear vídeos de incorporación profesionales en línea con facilidad.

¿HeyGen admite la incorporación de vídeos personalizados para nuevos empleados?

Absolutamente, HeyGen te permite crear experiencias de incorporación de vídeos altamente personalizadas para tus nuevos empleados. Utiliza nuestras plantillas de vídeos de incorporación personalizables y voces de IA para comunicar eficazmente tu proceso de incorporación único.

¿Qué capacidades de edición de vídeo ofrece HeyGen para contenido de formación corporativa?

HeyGen actúa como un potente editor de vídeos, proporcionando características robustas para crear vídeos de formación y presentaciones de vídeo atractivas. Puedes integrar controles de marca, utilizar una biblioteca de medios completa y generar vídeos directamente a partir de guiones de texto a vídeo.

¿Puede HeyGen usarse como creador de vídeos de flujo de incorporación para tutoriales de productos?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos de flujo de incorporación ideal para desarrollar vídeos de demostración de productos claros y vídeos tutoriales. Nuestra plataforma te permite combinar avatares de IA con tus propios medios y contenido de grabación de pantalla para explicar procesos complejos de manera visual y efectiva.

