Crea un vídeo profesional y amigable de 45 segundos, con una paleta de colores cálidos, dirigido a Gerentes de Recursos Humanos para presentar a los nuevos empleados la cultura de la empresa utilizando un generador de vídeos explicativos de incorporación. Este vídeo debe mostrar lo fácil que es crear vídeos de incorporación atractivos con avatares de AI que guían a los nuevos miembros del equipo a través de información esencial.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo dinámico y limpio de 60 segundos con música de fondo animada y una voz en off entusiasta para Gerentes de Producto. El vídeo debe demostrar cómo crear vídeos de incorporación de clientes que guíen eficazmente a los usuarios a través de las características del producto, aprovechando la función de Texto a vídeo para convertir contenido escrito en vídeos de incorporación atractivos rápidamente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial de 30 segundos, rápido y vibrante, completo con animaciones de texto en pantalla y una voz confiada, dirigido a Propietarios de Pequeñas Empresas. Este vídeo ilustrará la simplicidad de generar vídeos explicativos para propósitos de marketing, enfatizando cómo las Plantillas y escenas disponibles pueden impulsar su proceso de creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo contemporáneo e inclusivo de 50 segundos con un tono calmante y tranquilizador, presentando entornos virtuales diversos, perfecto para Coordinadores de Equipos Remotos. Esta pieza mostrará cómo crear vídeos de incorporación virtuales con avatares y voces en off realistas, utilizando específicamente la generación de Voz en off de HeyGen para producir una narración clara y consistente, haciendo que el proceso de integración remota sea fluido y acogedor.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos de Incorporación

Crea fácilmente vídeos explicativos de incorporación profesionales y atractivos con herramientas impulsadas por AI, asegurando una experiencia fluida para nuevos empleados o clientes.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales y escenas para comenzar rápidamente a construir tu vídeo de incorporación.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Convierte fácilmente tus guiones escritos en visuales atractivos usando nuestra avanzada función de texto a vídeo desde el guion para personalizar vídeos.
3
Step 3
Añade Avatares de AI y Voces en Off
Da vida a tu contenido seleccionando e integrando avatares de AI realistas y generando voces en off profesionales.
4
Step 4
Refina y Exporta
Aplica tu identidad de marca usando controles de marca (logo, colores) y exporta tus vídeos de incorporación pulidos y atractivos en varios formatos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja para la Incorporación

Transforma procesos complejos o características de productos en vídeos explicativos claros, concisos y atractivos para una comprensión fluida de nuevos usuarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador efectivo de vídeos explicativos de incorporación?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos de incorporación atractivos de manera eficiente. Utiliza nuestras herramientas impulsadas por AI, incluyendo diversos avatares de AI y voces en off naturales, para crear vídeos de incorporación atractivos que expliquen claramente nuevos procesos o la cultura de la empresa a los nuevos empleados.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar mis vídeos de incorporación?

HeyGen ofrece amplias opciones creativas para personalizar vídeos, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo y un editor de arrastrar y soltar. Puedes personalizar fácilmente el contenido con controles de marca, diversos avatares de AI y voces en off personalizadas para asegurar que tus vídeos de incorporación de empleados sean únicos y atractivos.

¿Es HeyGen un creador de vídeos de incorporación con AI fácil de usar para todos los niveles de habilidad?

Absolutamente. HeyGen está diseñado como un creador de vídeos de incorporación con AI intuitivo y una interfaz fácil de usar, permitiendo a cualquiera producir vídeos de incorporación virtual de alta calidad. Aprovecha la función de texto a vídeo desde el guion y una robusta biblioteca de medios para agilizar tu proceso de creación de vídeos sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen crear vídeos de incorporación de clientes atractivos con avatares y voces en off realistas?

Sí, HeyGen sobresale en la creación de vídeos de incorporación de clientes atractivos al presentar avatares de AI realistas y voces en off de alta calidad. Nuestra plataforma admite la generación de subtítulos y leyendas, asegurando que tus mensajes importantes se transmitan claramente y sean accesibles para una experiencia superior del cliente.

