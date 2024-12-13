Creador de Vídeos para la Eficiencia del Onboarding: Acelera la Formación
Automatiza la formación de onboarding para nuevos empleados con nuestra plataforma de creación de vídeos de IA, con dinámicos avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de RRHH, se necesita un vídeo explicativo de 60 segundos para ilustrar la simplicidad de crear vídeos de onboarding efectivos con HeyGen. Empleando una estética visual moderna y limpia con segmentos de grabación de pantalla mostrando las "Plantillas y escenas" en acción, debe ser mejorado por una narración de IA atractiva. Este vídeo destacará cómo las plantillas de vídeo de onboarding de HeyGen facilitan la personalización rápida del contenido.
Los formadores corporativos y profesionales de L&D son el público ideal para este vídeo impactante de 30 segundos, que tiene como objetivo demostrar el poder de HeyGen para automatizar la formación de onboarding. Su estilo visual dinámico y rápido, con cortes rápidos de visuales relevantes, estará respaldado por una locución profesional de IA. El vídeo mostrará claramente cómo las capacidades de "Texto a vídeo desde guion" agilizan la creación de guiones autogenerados por IA para una formación integral.
Diseña un vídeo conmovedor de 50 segundos para nuevos empleados y profesionales de RRHH, enfatizando los beneficios de los vídeos de onboarding accesibles e inclusivos de IA. El estilo visual y de audio debe ser empático y cálido, con diversos avatares de IA en varios entornos laborales, asegurando claridad con "Subtítulos/captions". Ilustra cómo esto mejora la experiencia de onboarding para todos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en el Onboarding.
Mejora el compromiso y las tasas de retención de la formación de nuevos empleados entregando vídeos de onboarding de IA dinámicos y personalizados que cautivan y educan de manera efectiva.
Escala la Creación de Contenido de Onboarding.
Produce eficientemente un alto volumen de contenido de onboarding diverso y módulos de formación, alcanzando a todos los nuevos empleados a nivel global con información consistente y de alta calidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de onboarding atractivos y personalizables?
HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo de onboarding editables, permitiéndote personalizar fácilmente el contenido con avatares de IA y diseños únicos, asegurando presentaciones creativas y memorables para los nuevos empleados.
¿Qué características de IA utiliza HeyGen para agilizar la creación de vídeos de onboarding?
HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA, locuciones realistas de IA y guiones autogenerados por IA para automatizar tu formación de onboarding, aumentando significativamente la eficiencia y consistencia para los equipos de RRHH.
¿Por qué deberían los equipos de RRHH elegir HeyGen para sus vídeos de onboarding?
Los equipos de RRHH se benefician de la plataforma de creación de vídeos de IA de HeyGen, que actúa como un eficaz creador de vídeos para la eficiencia del onboarding al simplificar la producción de vídeos de onboarding de alta calidad y consistentes sin necesidad de amplias habilidades de producción de vídeo.
¿HeyGen admite contenido diverso y branding para vídeos de onboarding?
Sí, HeyGen admite la integración de contenido rico, incluyendo narración de IA, controles de branding personalizados como logotipos, y un amplio soporte de biblioteca de medios/stock, asegurando que tus vídeos de onboarding se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.