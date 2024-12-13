Creador de Vídeos para la Eficiencia del Onboarding: Acelera la Formación

Automatiza la formación de onboarding para nuevos empleados con nuestra plataforma de creación de vídeos de IA, con dinámicos avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de RRHH, se necesita un vídeo explicativo de 60 segundos para ilustrar la simplicidad de crear vídeos de onboarding efectivos con HeyGen. Empleando una estética visual moderna y limpia con segmentos de grabación de pantalla mostrando las "Plantillas y escenas" en acción, debe ser mejorado por una narración de IA atractiva. Este vídeo destacará cómo las plantillas de vídeo de onboarding de HeyGen facilitan la personalización rápida del contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Los formadores corporativos y profesionales de L&D son el público ideal para este vídeo impactante de 30 segundos, que tiene como objetivo demostrar el poder de HeyGen para automatizar la formación de onboarding. Su estilo visual dinámico y rápido, con cortes rápidos de visuales relevantes, estará respaldado por una locución profesional de IA. El vídeo mostrará claramente cómo las capacidades de "Texto a vídeo desde guion" agilizan la creación de guiones autogenerados por IA para una formación integral.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conmovedor de 50 segundos para nuevos empleados y profesionales de RRHH, enfatizando los beneficios de los vídeos de onboarding accesibles e inclusivos de IA. El estilo visual y de audio debe ser empático y cálido, con diversos avatares de IA en varios entornos laborales, asegurando claridad con "Subtítulos/captions". Ilustra cómo esto mejora la experiencia de onboarding para todos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos para la Eficiencia del Onboarding

Optimiza la formación de tus nuevos empleados con una potente IA. Crea vídeos de onboarding atractivos y precisos de producto rápida y fácilmente, mejorando la eficiencia para los equipos de RRHH y nuevos empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion o Comienza con una Plantilla
Aprovecha los guiones autogenerados por IA o selecciona de una biblioteca de plantillas para delinear rápidamente tu contenido de formación. Simplemente introduce tu texto, y la plataforma te asistirá en estructurar tu mensaje para un inicio fluido con texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Añade Avatares y Voces Dinámicos de IA
Mejora el compromiso eligiendo entre diversos avatares de IA para presentar tu contenido. Combínalos con locuciones profesionales de IA, disponibles en varios idiomas y estilos, para dar vida a tus vídeos de onboarding sin esfuerzo.
3
Step 3
Personaliza tu Vídeo con Branding
Personaliza fácilmente tu vídeo con los controles de branding de tu empresa, incluyendo logotipos y paletas de colores específicas. Asegúrate de que cada vídeo de onboarding refleje la identidad de tu marca de manera impecable para un aspecto pulido y profesional.
4
Step 4
Exporta y Despliega tus Vídeos de Onboarding
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para descargarlo en el formato deseado y compartirlo en tus plataformas preferidas. Entrega vídeos de onboarding impactantes que empoderen a los nuevos empleados y automaticen la formación de onboarding.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Cultura y Bienvenida Atractivos

Genera fácilmente vídeos de bienvenida y cultura atractivos que inspiren a los nuevos empleados, integrándolos sin problemas en la ética de la empresa desde el primer día.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de onboarding atractivos y personalizables?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo de onboarding editables, permitiéndote personalizar fácilmente el contenido con avatares de IA y diseños únicos, asegurando presentaciones creativas y memorables para los nuevos empleados.

¿Qué características de IA utiliza HeyGen para agilizar la creación de vídeos de onboarding?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA, locuciones realistas de IA y guiones autogenerados por IA para automatizar tu formación de onboarding, aumentando significativamente la eficiencia y consistencia para los equipos de RRHH.

¿Por qué deberían los equipos de RRHH elegir HeyGen para sus vídeos de onboarding?

Los equipos de RRHH se benefician de la plataforma de creación de vídeos de IA de HeyGen, que actúa como un eficaz creador de vídeos para la eficiencia del onboarding al simplificar la producción de vídeos de onboarding de alta calidad y consistentes sin necesidad de amplias habilidades de producción de vídeo.

¿HeyGen admite contenido diverso y branding para vídeos de onboarding?

Sí, HeyGen admite la integración de contenido rico, incluyendo narración de IA, controles de branding personalizados como logotipos, y un amplio soporte de biblioteca de medios/stock, asegurando que tus vídeos de onboarding se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.

