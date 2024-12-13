Creador de Vídeos de Lista de Verificación de Incorporación: Involucra a los Nuevos Empleados

Diseña vídeos de incorporación dinámicos utilizando avatares de IA para mejorar el compromiso de los empleados y la retención del conocimiento.

Produce un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, diseñado para departamentos de RRHH utilizando un creador de vídeos de incorporación con IA, que describa claramente los primeros pasos de su trayectoria. El estilo visual debe ser brillante y profesional, con un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores a través de las tareas iniciales esenciales, complementado por una voz en off cálida y clara. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para personalizar la guía virtual y asegurar una experiencia consistente y atractiva.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo conciso de 30 segundos dirigido a líderes de equipo para presentar a los nuevos empleados una tarea específica del creador de vídeos de lista de verificación de incorporación, como configurar su correo electrónico. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y moderno con plantillas animadas fáciles de seguir y una voz en off clara e informativa. Aprovecha las extensas 'Plantillas y escenas' de HeyGen para construir rápidamente los pasos estructurados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo profesional de 60 segundos para que los gerentes de formación creen vídeos de incorporación que cubran las políticas clave de la empresa, dirigido a todos los nuevos empleados. El estilo visual y de audio debe ser autoritario pero accesible, utilizando un lenguaje claro y conciso reforzado por texto en pantalla. Este vídeo debe mostrar el poder de la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para convertir sin problemas documentos de políticas en contenido atractivo, mejorado aún más por 'Subtítulos/captions' automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un mensaje de bienvenida personalizado de 40 segundos para nuevos miembros del equipo de parte de su gerente de departamento, demostrando lo fácil que es crear vídeos de incorporación con un toque personal. El estilo visual debe ser alentador y amigable, incorporando imágenes relevantes de una biblioteca de medios para ilustrar actividades del equipo, todo subrayado por una voz en off cálida y articulada. Utiliza la potente 'Generación de voz en off' de HeyGen para transmitir el mensaje de manera clara y profesional, complementado por imágenes atractivas de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock'.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Lista de Verificación de Incorporación

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos con IA, guiando a los nuevos empleados a través de listas de verificación e información esenciales para un comienzo sin problemas.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando el contenido de tu lista de verificación de incorporación. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente escenas de vídeo iniciales a partir de tu texto, haciendo que la creación de vídeos de incorporación sea simple y eficiente.
2
Step 2
Añade Avatares de IA
Da vida a tu lista de verificación seleccionando y personalizando avatares de IA para presentar tu información. Estos presentadores realistas mejoran el compromiso y la claridad para tus nuevos empleados.
3
Step 3
Aplica la Marca
Personaliza tu vídeo para reflejar la cultura de tu empresa. Personaliza fácilmente los elementos con el logotipo y los colores de tu marca utilizando los controles de Branding dedicados de HeyGen (logotipo, colores), asegurando una apariencia y sensación consistentes.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza la creación de tu vídeo de incorporación atractivo. Usa la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para producir un vídeo de alta calidad listo para compartir en varias plataformas, asegurando que tus nuevos empleados tengan un comienzo perfecto.

Casos de Uso

Motiva a los Nuevos Empleados y Construye Cultura

Desarrolla vídeos inspiradores que den la bienvenida a los nuevos empleados, articulen los valores de la empresa y fomenten una experiencia inicial positiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación atractivos rápidamente?

HeyGen te permite crear vídeos de incorporación de alta calidad sin esfuerzo utilizando herramientas impulsadas por IA y plantillas animadas. Nuestra interfaz intuitiva, con herramientas de edición de arrastrar y soltar, significa que no se necesitan habilidades para producir contenido profesional.

¿Puedo personalizar mis vídeos de incorporación con una marca específica usando HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen te permite personalizar completamente tus vídeos de incorporación con el logotipo, colores y medios de tu marca. También puedes utilizar nuestra extensa biblioteca de medios y avatares de IA para personalizar la experiencia para tus nuevos empleados.

¿Ofrece HeyGen avatares de IA y voces en off para vídeos de incorporación?

Sí, HeyGen proporciona una diversa selección de avatares de IA para presentar tus vídeos de incorporación, junto con capacidades avanzadas de generación de voces en off. Esto permite una narración clara, consistente y profesional en múltiples idiomas.

¿Cuál es el beneficio de usar HeyGen como creador de vídeos de incorporación con IA?

Como creador de vídeos de incorporación con IA, HeyGen simplifica todo el proceso de creación de vídeos, permitiéndote producir vídeos de incorporación efectivos y visualmente atractivos que mejoran la retención del conocimiento y el compromiso de los empleados.

