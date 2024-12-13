Imagina un vídeo de 1 minuto diseñado para gerentes de RRHH y especialistas en L&D, con un estilo visual profesional y limpio complementado por una voz en off alentadora y clara, demostrando cómo transformar una lista de verificación de incorporación de RRHH en un vídeo atractivo. Este breve vídeo utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido de manera eficiente y emplea avatares de AI para entregar información clave, mejorando significativamente la retención de conocimiento para los nuevos empleados.

