Generador de Vídeos de Lista de Verificación de Incorporación: Optimiza Procesos de RRHH

Optimiza la incorporación de empleados y mejora la retención de conocimiento para nuevos empleados con nuestra función intuitiva de texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo de 1 minuto diseñado para gerentes de RRHH y especialistas en L&D, con un estilo visual profesional y limpio complementado por una voz en off alentadora y clara, demostrando cómo transformar una lista de verificación de incorporación de RRHH en un vídeo atractivo. Este breve vídeo utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido de manera eficiente y emplea avatares de AI para entregar información clave, mejorando significativamente la retención de conocimiento para los nuevos empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo conmovedor de 90 segundos para nuevos empleados, mostrando la vibrante cultura de la empresa con visuales atractivos, amigables y acogedores acompañados de una voz en off cálida y conversacional. Este vídeo aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen para establecer rápidamente un ambiente acogedor, utilizando la generación de voz en off para personalizar saludos y fomentar un fuerte sentido de pertenencia durante la incorporación de empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo dinámico de 2 minutos dirigido a departamentos de RRHH y propietarios de negocios enfocados en escalar operaciones, presentando visuales elegantes e informativos junto a una voz confiada y autoritaria, explicando el poder de un creador de vídeos de incorporación moderno. El vídeo destaca cómo la AI generativa y los avatares de AI pueden agilizar la creación de experiencias de incorporación personalizadas, mejorando drásticamente la eficiencia con personalización.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo tutorial conciso de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y formadores de equipos, con visuales claros, directos y paso a paso combinados con una voz en off instructiva, guiándolos a través de la creación de un vídeo esencial de lista de verificación de incorporación. Este vídeo utiliza efectivamente los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y se nutre del amplio soporte de biblioteca de medios/stock para enriquecer la demostración visual del uso de un generador de vídeos de lista de verificación de incorporación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Lista de Verificación de Incorporación

Transforma eficientemente tus listas de verificación de incorporación de RRHH en vídeos atractivos y de marca para nuevos empleados, mejorando la retención de conocimiento y la experiencia del empleado.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Incorporación
Introduce el texto de tu lista de verificación de incorporación o puntos clave en el editor de guiones. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo desde guion para sentar las bases de tu contenido de vídeo.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Avatar de AI
Selecciona un avatar de AI para representar tu marca, luego personaliza su apariencia y voz para crear un presentador personalizado y atractivo para tus vídeos de incorporación.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca y Medios
Integra la identidad única de tu empresa utilizando controles de marca para logos y colores. Mejora tu mensaje aún más incorporando imágenes o vídeos de nuestra extensa biblioteca de medios.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Genera tu vídeo de incorporación completado con subtítulos/captions añadidos automáticamente para accesibilidad. Exporta en varios formatos para compartir efectivamente con nuevos empleados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Generación Rápida de Vídeos de Incorporación

Produce rápidamente vídeos de incorporación profesionales y de alto impacto y tutoriales con AI, transformando listas de verificación complejas en contenido visual atractivo en minutos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de lista de verificación de incorporación de RRHH?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de AI, optimizando el proceso de creación de vídeos de incorporación de empleados atractivos. Con la funcionalidad de texto a vídeo y plantillas de vídeo personalizables, puedes transformar rápidamente tu lista de verificación de incorporación en contenido visual convincente para nuevos empleados, mejorando la retención de conocimiento.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de AI para diversos escenarios de incorporación de empleados?

Sí, HeyGen cuenta con una amplia gama de avatares de AI y capacidades avanzadas de texto a vídeo, permitiéndote generar vídeos de incorporación personalizados para diversas necesidades de roles y cultura empresarial. Esto asegura que tus nuevos empleados reciban información consistente y atractiva sin esfuerzo.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de vídeos de incorporación con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo de tu empresa, colores y activos de la biblioteca de medios directamente en tus vídeos de incorporación. Esto asegura una experiencia de marca consistente y refuerza la cultura de tu empresa para los nuevos empleados.

¿Utiliza HeyGen AI generativa para optimizar la creación de vídeos de incorporación?

Sí, HeyGen aprovecha la AI generativa, incluyendo su avanzado generador de guiones y la función de texto a vídeo, para optimizar significativamente la producción de vídeos de incorporación de alta calidad. Esto empodera a los equipos de RRHH para crear eficientemente materiales de formación completos para nuevos empleados, reduciendo tiempo y complejidad.

