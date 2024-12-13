Generador de Listas de Verificación de Incorporación para Optimizar el Proceso de Nuevas Contrataciones

Empodera a los equipos de RRHH con flujos de trabajo de incorporación consistentes y potenciados por IA, y asegura una adaptación más rápida de las nuevas contrataciones generando contenido de texto a vídeo atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Mejora la experiencia del nuevo empleado con una lista de verificación de incorporación personalizada diseñada solo para ellos. Este vídeo de 45 segundos, dirigido a empresas centradas en la experiencia del empleado, muestra cómo crear listas de verificación atractivas y específicas para cada rol. A través de visuales positivos y atractivos y un avatar de IA amigable, HeyGen te permite presentar un viaje de incorporación único, haciendo que cada nuevo empleado se sienta valorado desde el primer día.
Prompt de Ejemplo 2
Asegura que tus miembros del equipo remoto logren un acceso al sistema y una configuración tecnológica sin problemas desde cualquier lugar con este vídeo instructivo de 60 segundos. Esta guía práctica, creada para organizaciones que gestionan equipos distribuidos, describe los pasos esenciales para una lista de verificación de incorporación de empleados remotos exitosa. A través de visuales dinámicos y prácticos paso a paso y los subtítulos claros de HeyGen, puedes entregar información crítica, empoderando a tus empleados remotos para ser productivos desde su primer día.
Prompt de Ejemplo 3
Revoluciona tu proceso de incorporación integrando vídeos personalizados en tu 'lista de verificación personalizada'. Este vídeo de 30 segundos, ideal para propietarios de pequeñas empresas y generalistas de RRHH, demuestra cómo construir rápidamente una experiencia de incorporación atractiva. Utilizando visuales brillantes y enérgicos y las diversas plantillas y escenas de HeyGen, puedes crear sin esfuerzo un vídeo de incorporación impactante que cautive e informe a tus nuevos miembros del equipo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Listas de Verificación de Incorporación

Optimiza la experiencia de tus nuevas contrataciones generando listas de verificación de incorporación personalizadas y mejorándolas con contenido atractivo para un inicio sin problemas.

1
Step 1
Genera Tu Lista de Verificación
Utiliza el `generador de listas de verificación de incorporación` para crear al instante una lista de verificación básica adaptada al rol y departamento de una nueva contratación.
2
Step 2
Personaliza los Detalles
Adapta fácilmente tu lista de verificación con opciones de `lista de verificación personalizada`, añadiendo tareas específicas del rol, requisitos de acceso al sistema y políticas de la empresa.
3
Step 3
Crea Vídeos de Incorporación
Mejora tu proceso de incorporación transformando elementos de la lista de verificación o mensajes de bienvenida en `vídeos de incorporación` atractivos utilizando la capacidad de `Texto a vídeo desde guion` de HeyGen.
4
Step 4
Comparte y Rastrea el Progreso
Distribuye la `Lista de Verificación de Incorporación de Empleados` completa a las nuevas contrataciones y equipos de RRHH, luego rastrea la finalización para asegurar un viaje de incorporación fluido y consistente.

Crea Vídeos de Bienvenida y Construcción de Cultura

Crea mensajes de bienvenida atractivos y vídeos sobre la cultura de la empresa que se integren perfectamente en tu lista de verificación de incorporación, haciendo que las nuevas contrataciones se sientan valoradas desde el primer día.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de lista de verificación de incorporación de empleados?

HeyGen transforma tu lista de verificación de incorporación de empleados tradicional en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guion. Esto crea una experiencia de incorporación personalizada y dinámica, mejorando significativamente el viaje del nuevo empleado.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para un vídeo de incorporación?

HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos de incorporación con controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores de la empresa. También puedes utilizar varias plantillas y escenas, asegurando que tu lista de verificación de incorporación personalizada se alinee perfectamente con la identidad corporativa.

¿Puede HeyGen optimizar eficazmente las listas de verificación de incorporación de empleados remotos?

Absolutamente. HeyGen simplifica la incorporación de empleados remotos permitiendo a los equipos de RRHH generar rápidamente vídeos de incorporación completos que cubren el acceso al sistema, la configuración tecnológica y las políticas de la empresa. Esto asegura un proceso de incorporación consistente y eficiente para todas las nuevas contrataciones, independientemente de su ubicación.

Más allá de las listas de verificación, ¿qué otros tipos de contenido puede producir HeyGen para nuevos empleados?

Más allá de la lista de verificación de incorporación, HeyGen puede generar vídeos atractivos para sesiones de formación, introducciones a la cultura de la empresa, explicaciones de beneficios e incluso mensajes de bienvenida para nuevos empleados. Nuestra plataforma admite la generación de narraciones y subtítulos para una comunicación completa y accesible.

