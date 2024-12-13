Generador de Vídeos de Asistente de Incorporación: Mejora la Formación de Nuevos Empleados
Crea fácilmente vídeos de incorporación de empleados atractivos con nuestro generador de vídeos AI, aprovechando avatares AI para un toque personalizado.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para departamentos de RRHH y gerentes de L&D, ilustrando la eficiencia de generar vídeos de incorporación utilizando los avatares AI y la generación de voz en off de HeyGen. Este vídeo debe presentar una estética visual amigable y acogedora con diversos avatares AI presentando información clave, complementado por una voz en off profesional de AI para asegurar consistencia y alineación de marca en todos los materiales de formación para nuevos empleados.
Desarrolla un vídeo tutorial completo de 2 minutos para gerentes de producto y redactores técnicos, mostrando cómo HeyGen, como plataforma de AI generativa, simplifica la creación de una biblioteca de vídeos tutoriales. El estilo visual debe ser claro y paso a paso, con capturas de pantalla y anotaciones contextuales, mejorado por una voz en off precisa de AI y organizado usando las Plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente un recurso de formación estructurado.
Diseña un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de marketing en tecnología, enfatizando cómo HeyGen, como plataforma líder de edición de video, facilita la creación de videos personalizados a través del cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones y soporte de biblioteca de medios/stock para distribución multiplataforma. El vídeo necesita un estilo visual animado y rápido, integrando diversos activos de stock y una voz en off de AI concisa y enérgica para demostrar la agilidad de la plataforma en adaptar contenido para diferentes formatos de redes sociales y anuncios con mínimo esfuerzo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la Creación de Contenido de Incorporación.
Genera eficientemente cursos de incorporación completos y módulos de formación para educar a nuevos empleados a gran escala con vídeos AI.
Mejora el Compromiso de Nuevos Empleados.
Aprovecha los vídeos impulsados por AI para hacer la formación de nuevos empleados más atractiva, lo que lleva a una mejor retención del conocimiento y una integración más rápida.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica el generador de vídeos AI de HeyGen la creación de vídeos de incorporación de empleados?
El generador de vídeos AI de HeyGen agiliza la producción de vídeos de incorporación de empleados atractivos transformando texto en contenido de vídeo profesional. Aprovecha avatares AI avanzados y voces en off de AI para asegurar una presentación consistente y de alta calidad para los nuevos empleados. Esta plataforma hace eficiente escalar tus esfuerzos de formación para nuevos empleados.
¿Qué avatares AI y plantillas de vídeo puedo personalizar con HeyGen?
HeyGen ofrece una selección diversa de avatares AI personalizables y plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente que se pueden adaptar a tu marca. Los usuarios pueden ajustar la vestimenta, apariencia y fondo, e incorporar sus propios elementos de marca como logotipos y colores. Esto permite una producción de vídeo personalizada y consistente.
¿HeyGen admite la conversión avanzada de texto a vídeo y voces en off de AI para contenido diverso?
Sí, la robusta capacidad de conversión de texto a vídeo de HeyGen te permite generar contenido de vídeo dinámico directamente desde un guion, completo con una amplia gama de voces en off de AI que suenan naturales. Esto permite la producción rápida de varios tipos de contenido, desde vídeos de formación hasta materiales de marketing. Es una característica poderosa de nuestra plataforma de AI generativa.
Más allá de los vídeos de incorporación, ¿cómo se puede usar HeyGen para una biblioteca de vídeos tutoriales?
Más allá de los vídeos de incorporación, HeyGen es una plataforma de edición de vídeo ideal para construir una extensa biblioteca de vídeos tutoriales. Su interfaz fácil de usar y plantillas de vídeo preconstruidas permiten la creación rápida de contenido instructivo consistente para cualquier tema. HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de formación de alta calidad y escalables.