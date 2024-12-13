Generador de Asistente de Incorporación: Automatiza el Éxito de Nuevas Contrataciones

Optimiza la incorporación de nuevos empleados con correos de bienvenida automatizados y rutas de aprendizaje personalizadas, mejoradas por Texto a vídeo dinámico desde guion.

Imagina transformar tu proceso de incorporación de empleados automatizado con un dinámico vídeo de 45 segundos. Dirigido a equipos de RRHH y empresas que buscan eficiencia, este vídeo debe contar con visuales elegantes y profesionales y una voz en off tranquilizadora, destacando cómo las capacidades de Texto a vídeo desde guion y Generación de voz en off de HeyGen pueden crear herramientas de incorporación de AI atractivas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Eleva la experiencia de incorporación de nuevos empleados con un vibrante vídeo de 60 segundos diseñado para Gerentes de RRHH y Especialistas en L&D. Utiliza visuales atractivos y amigables y una voz animada para demostrar cómo personalizar rutas de aprendizaje usando los avatares de AI de HeyGen y diversos Plantillas y escenas para un contenido verdaderamente cautivador.
Prompt de Ejemplo 2
Racionaliza rápidamente la comunicación de las políticas de la empresa en un vídeo conciso de 30 segundos. Ideal para Propietarios de Pequeñas y Medianas Empresas y Coordinadores de RRHH, este prompt requiere visuales dinámicos y rápidos con una voz clara y concisa, mostrando cómo el soporte de Biblioteca de medios/stock de HeyGen y los Subtítulos/captions automáticos aseguran información consistente y comprensible.
Prompt de Ejemplo 3
Inspira a Directores de RRHH y Alta Dirección con un vídeo profesional de 50 segundos que demuestre cómo transformar verdaderamente tu proceso de incorporación. Emplea visuales inspiradores que representen experiencias positivas de empleados y una voz autoritaria y empática para transmitir la conveniencia de ahorro de tiempo lograda a través de la redimensión y exportación de Aspecto flexible de HeyGen y la funcionalidad eficiente de Texto a vídeo desde guion.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Asistente de Incorporación

Automatiza eficientemente la incorporación de nuevos empleados con asistentes de AI personalizados que entregan información crucial y una experiencia acogedora desde el primer día.

1
Step 1
Crea tu Guion de Incorporación
Desarrolla contenido atractivo para la incorporación de nuevos empleados, transformando tu guion en vídeos dinámicos usando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para un mensaje consistente.
2
Step 2
Selecciona tu Asistente de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI de HeyGen para representar a tu asistente de incorporación, asegurando una introducción acogedora y personalizada para cada nuevo empleado.
3
Step 3
Añade Recursos Esenciales
Integra documentos vitales de la empresa, materiales de formación y enlaces. Utiliza el intercambio de documentos sin fisuras para asegurar que los nuevos empleados tengan acceso inmediato a toda la información necesaria.
4
Step 4
Automatiza la Entrega y Bienvenida
Configura tu asistente para entregar correos de bienvenida automatizados o integrarse con plataformas existentes, proporcionando un inicio suave e informativo al viaje del nuevo empleado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Automatiza Experiencias de Bienvenida Personalizadas

.

Entrega saludos en vídeo personalizados y mensajes introductorios de liderazgo, fomentando un sentido inmediato de pertenencia para los nuevos miembros del equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar nuestro proceso de incorporación de empleados?

Las herramientas de incorporación de AI de HeyGen te permiten crear experiencias de incorporación atractivas y personalizadas con avatares de AI y texto a vídeo desde guion, agilizando significativamente tu proceso de incorporación de empleados automatizado. Esto asegura que los nuevos empleados reciban información consistente y de alta calidad, llevando a una adopción sin problemas y mejorando la experiencia de los nuevos empleados.

¿Qué papel juegan los avatares de AI en las soluciones de incorporación de nuevos empleados de HeyGen?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y capacidades de texto a vídeo para ofrecer rutas de aprendizaje dinámicas y personalizadas para nuevos empleados. Estos vídeos impulsados por AI hacen que la información compleja sea fácilmente digerible, mejorando el compromiso y proporcionando un toque profesional a tu incorporación de nuevos empleados.

¿Cómo apoya HeyGen a los equipos de RRHH en la automatización de tareas de incorporación?

HeyGen proporciona a los equipos de RRHH herramientas intuitivas y plantillas personalizables para automatizar varias tareas de incorporación, como la generación de vídeos de bienvenida y contenido instructivo. Esta capacidad de generador de contenido de AI ofrece una conveniencia significativa en ahorro de tiempo, permitiendo a los equipos de RRHH centrarse en iniciativas estratégicas y personalizar rutas de aprendizaje.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca de nuestro contenido de incorporación?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo de tu empresa, colores y mensajes específicos en todos los vídeos de incorporación. Puedes utilizar plantillas personalizables para personalizar rutas de aprendizaje, asegurando que cada experiencia de nuevo empleado sea consistente y esté alineada con la identidad de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo