Generador de Asistente de Incorporación: Automatiza el Éxito de Nuevas Contrataciones
Optimiza la incorporación de nuevos empleados con correos de bienvenida automatizados y rutas de aprendizaje personalizadas, mejoradas por Texto a vídeo dinámico desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Eleva la experiencia de incorporación de nuevos empleados con un vibrante vídeo de 60 segundos diseñado para Gerentes de RRHH y Especialistas en L&D. Utiliza visuales atractivos y amigables y una voz animada para demostrar cómo personalizar rutas de aprendizaje usando los avatares de AI de HeyGen y diversos Plantillas y escenas para un contenido verdaderamente cautivador.
Racionaliza rápidamente la comunicación de las políticas de la empresa en un vídeo conciso de 30 segundos. Ideal para Propietarios de Pequeñas y Medianas Empresas y Coordinadores de RRHH, este prompt requiere visuales dinámicos y rápidos con una voz clara y concisa, mostrando cómo el soporte de Biblioteca de medios/stock de HeyGen y los Subtítulos/captions automáticos aseguran información consistente y comprensible.
Inspira a Directores de RRHH y Alta Dirección con un vídeo profesional de 50 segundos que demuestre cómo transformar verdaderamente tu proceso de incorporación. Emplea visuales inspiradores que representen experiencias positivas de empleados y una voz autoritaria y empática para transmitir la conveniencia de ahorro de tiempo lograda a través de la redimensión y exportación de Aspecto flexible de HeyGen y la funcionalidad eficiente de Texto a vídeo desde guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Rápidamente Contenido de Formación para la Incorporación.
Genera rápidamente módulos de formación y materiales completos para asegurar que todos los nuevos empleados reciban información consistente y de alta calidad.
Mejora el Compromiso y la Retención de Conocimientos de Nuevos Empleados.
Utiliza vídeos impulsados por AI para hacer el aprendizaje interactivo y memorable, mejorando cómo los nuevos empleados absorben información crítica y la cultura de la empresa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen transformar nuestro proceso de incorporación de empleados?
Las herramientas de incorporación de AI de HeyGen te permiten crear experiencias de incorporación atractivas y personalizadas con avatares de AI y texto a vídeo desde guion, agilizando significativamente tu proceso de incorporación de empleados automatizado. Esto asegura que los nuevos empleados reciban información consistente y de alta calidad, llevando a una adopción sin problemas y mejorando la experiencia de los nuevos empleados.
¿Qué papel juegan los avatares de AI en las soluciones de incorporación de nuevos empleados de HeyGen?
HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y capacidades de texto a vídeo para ofrecer rutas de aprendizaje dinámicas y personalizadas para nuevos empleados. Estos vídeos impulsados por AI hacen que la información compleja sea fácilmente digerible, mejorando el compromiso y proporcionando un toque profesional a tu incorporación de nuevos empleados.
¿Cómo apoya HeyGen a los equipos de RRHH en la automatización de tareas de incorporación?
HeyGen proporciona a los equipos de RRHH herramientas intuitivas y plantillas personalizables para automatizar varias tareas de incorporación, como la generación de vídeos de bienvenida y contenido instructivo. Esta capacidad de generador de contenido de AI ofrece una conveniencia significativa en ahorro de tiempo, permitiendo a los equipos de RRHH centrarse en iniciativas estratégicas y personalizar rutas de aprendizaje.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca de nuestro contenido de incorporación?
HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo de tu empresa, colores y mensajes específicos en todos los vídeos de incorporación. Puedes utilizar plantillas personalizables para personalizar rutas de aprendizaje, asegurando que cada experiencia de nuevo empleado sea consistente y esté alineada con la identidad de tu marca.