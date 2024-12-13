Generador de Vídeo Omnicanal: Escala Tu Contenido Fácilmente

Genera vídeos de marketing de alta calidad para cada plataforma con nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion.

Imagina transformar tu contenido de marketing en solo 30 segundos. Para los ocupados especialistas en marketing digital, crea un vídeo enérgico y moderno que muestre cómo se puede generar un mensaje convincente de manera sencilla utilizando un generador de vídeo con IA a partir de un guion simple. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" para producir visuales dinámicos y una narración clara con IA que capte la atención al instante, perfecto para campañas rápidas en redes sociales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un elegante anuncio de vídeo de 45 segundos dirigido a agencias creativas y gestores de marca, demostrando el uso innovador de "avatares de IA" para transmitir mensajes de marca consistentes. Emplea visuales de alto impacto y profesionales con una pista de fondo sofisticada y sutil para transmitir cómo un motor creativo como HeyGen eleva el alcance de la campaña y ofrece una apariencia pulida.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de producto integral de 60 segundos para negocios de comercio electrónico, ilustrando la creación de vídeos de alta calidad que cautivan a los clientes. Emplea tomas detalladas de productos con transiciones atractivas y una narración clara y descriptiva con IA, luego muestra cómo "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" asegura que la salida de tu vídeo luzca perfecta en cualquier plataforma, desde Instagram Reels hasta anuncios de YouTube.
Prompt de Ejemplo 3
¿Cómo pueden los equipos de marketing lanzar una campaña de generador de vídeo omnicanal en minutos? Crea un vibrante vídeo tutorial de 30 segundos para creadores de contenido, con visuales brillantes y una interfaz fácil de usar, y una voz amigable de IA, destacando el poder de "Plantillas y escenas" para producir rápidamente contenido de marketing diverso para cada canal. Este prompt enfatiza la rapidez y facilidad de generar una estrategia de vídeo integral.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeo Omnicanal

Aprende a crear eficientemente contenido de vídeo de alta calidad para todos tus canales de marketing con el potente generador de vídeo con IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Introduce tu texto deseado, y nuestra función 'texto a vídeo desde guion' lo convierte instantáneamente en una narrativa visualmente atractiva, lista para tu "contenido de marketing".
2
Step 2
Selecciona Tu Talento de IA
Elige entre una diversa galería de 'avatares de IA' para ser la cara de tu vídeo. Esta característica principal te ayuda a producir contenido atractivo y dinámico de manera eficiente.
3
Step 3
Añade Narraciones Profesionales
Mejora el impacto de tu vídeo generando narraciones de alta calidad con 'IA' en varios idiomas, haciendo que tu mensaje resuene ampliamente.
4
Step 4
Optimiza para Alcance Omnicanal
Utiliza 'redimensionamiento y exportación de relación de aspecto' para adaptar perfectamente tu vídeo a diferentes plataformas, asegurando "alcance multiplataforma" para tu contenido.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias de Éxito de Clientes Impactantes

.

Elabora vídeos de IA convincentes para resaltar los logros de los clientes, construyendo confianza y credibilidad en todos tus canales de marketing.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mi contenido de marketing?

HeyGen actúa como un potente motor creativo, permitiendo a los especialistas en marketing digital crear vídeos de alta calidad para contenido de marketing diverso sin esfuerzo. Utiliza su intuitivo generador de vídeo con IA para transformar texto en visuales atractivos con plantillas de vídeo profesionales y controles de marca.

¿HeyGen admite personalización de marca para anuncios de vídeo?

Sí, HeyGen permite un control extenso de la marca para asegurar que tus anuncios de vídeo y vídeos de producto se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes personalizar avatares de IA, incorporar tu logotipo y aplicar colores de marca para mantener una experiencia visual consistente en todo tu contenido de marketing.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeo omnicanal efectivo?

HeyGen es un generador de vídeo omnicanal efectivo porque simplifica la producción de vídeos, permitiéndote crear vídeos de alta calidad rápidamente a partir de texto. Con características como soporte multilingüe y redimensionamiento de relación de aspecto, HeyGen te ayuda a alcanzar una audiencia más amplia en varias plataformas.

¿Puede HeyGen ayudar con narraciones de IA para mis vídeos?

Absolutamente, el generador de vídeo con IA de HeyGen incluye capacidades avanzadas de generación de narraciones, permitiéndote crear audio convincente directamente desde tu guion. Este proceso de texto a vídeo sin fisuras simplifica tu producción de vídeo en general, asegurando un sonido profesional para todo tu contenido creativo.

logo
