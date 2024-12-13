Creador de Vídeos Remotos para Grabaciones de Alta Calidad

Transforma tus grabaciones remotas en contenido atractivo usando nuestros avatares AI, perfectos para vídeos en redes sociales y testimonios de clientes.

Crea un dinámico vídeo tutorial de 60 segundos, dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo el "generador de vídeos AI" de HeyGen les permite producir "vídeos profesionales" sin esfuerzo. Visualmente, este vídeo debe presentar un diseño limpio y minimalista con transiciones suaves y una pista de audio energética y motivadora, destacando la integración perfecta de "avatares AI" para dar vida a los guiones sin necesidad de una cámara.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo promocional atractivo de 45 segundos, dirigido a los especialistas en marketing en redes sociales, ilustrando la simplicidad de la "edición de vídeo en línea" con HeyGen para crear rápidamente "vídeos para redes sociales" listos para volverse virales. El estilo visual debe ser vibrante y dinámico, con superposiciones de texto animado y una banda sonora popular y animada, enfatizando cómo la función "Texto a vídeo desde guion" transforma el contenido escrito en visuales atractivos en minutos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 1 minuto, dirigido a profesionales de ventas y marketing, mostrando las capacidades de HeyGen como "software de grabación de vídeo remoto" para recopilar sin esfuerzo "testimonios de clientes" convincentes. La estética visual debe ser limpia y profesional, enfocándose en demostraciones claras de la interfaz, complementadas por una voz en off confiada e informativa y música de fondo suave, subrayando la facilidad de añadir "Subtítulos/captions" para accesibilidad e impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo demo perspicaz de 90 segundos para agencias de marketing digital y freelancers, destacando cómo los "templates de tendencia" de HeyGen simplifican la creación de diversas campañas de "video marketing". La presentación visual debe ser elegante y moderna, demostrando una variedad de escenas y estilos pre-diseñados, acompañada de una pista musical informativa y profesional que refuerce la versatilidad y eficiencia ofrecida por su extensa biblioteca de "Templates & scenes".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Remotos

Crea vídeos profesionales desde cualquier lugar con nuestro creador de vídeos remotos. Combina grabación remota, edición AI y herramientas inteligentes para contenido de alta calidad e impacto.

1
Step 1
Elige un Template
Selecciona entre templates de tendencia o comienza desde cero para iniciar tu proyecto sin esfuerzo, proporcionando una base sólida para tu vídeo.
2
Step 2
Genera tu Vídeo
Da vida a tu guion al instante usando avatares AI para presentaciones dinámicas, creando contenido atractivo sin necesidad de configuraciones de grabación complejas.
3
Step 3
Mejora con Edición
Utiliza herramientas de edición impulsadas por AI para refinar tu vídeo, añadiendo elementos como texto, música y transiciones de escena sin esfuerzo para un acabado pulido.
4
Step 4
Exporta tu Creación
Produce vídeos profesionales listos para cualquier plataforma ajustando fácilmente las proporciones y exportando en alta calidad, asegurando que tu mensaje llegue efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra historias de éxito de clientes usando vídeos AI atractivos

.

Transforma testimonios de clientes en narrativas de vídeo convincentes para construir confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales?

HeyGen funciona como un generador de vídeos AI intuitivo, permitiendo a los usuarios crear vídeos profesionales a partir de guiones usando avatares AI y capacidades avanzadas de texto a vídeo. Sus herramientas de edición impulsadas por AI agilizan el proceso de producción, haciéndolo accesible para todos.

¿Puede HeyGen usarse para edición de vídeo en línea y grabaciones remotas?

Sí, HeyGen ofrece robustas funciones de edición de vídeo en línea junto con capacidades de grabación remota. Los usuarios pueden generar subtítulos de manera eficiente, crear grabaciones de audio y vídeo de alta calidad, y gestionar sus proyectos sin problemas dentro de la plataforma.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el contenido de vídeo y la marca?

HeyGen ofrece características clave como la generación automática de subtítulos y una variedad de templates de tendencia para mejorar el contenido de vídeo. Los usuarios también pueden aplicar controles de marca para asegurar que sus vídeos profesionales se alineen perfectamente con su identidad de marca.

¿Es HeyGen fácil de usar para generar diferentes tipos de vídeos de marketing?

HeyGen cuenta con una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar, lo que facilita la producción de una variedad de vídeos profesionales para marketing. Esto incluye vídeos atractivos para redes sociales, campañas efectivas de video marketing y testimonios de clientes convincentes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo