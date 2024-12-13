Creador de Vídeos de Procedimientos de Oficina: Optimiza la Formación Ahora

Simplifica la incorporación de empleados con vídeos de formación dinámicos, aprovechando los avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una actualización concisa de 45 segundos con un "creador de vídeos empresariales" informando a todos los empleados existentes sobre una nueva política de trabajo remoto a nivel de empresa. Este vídeo debe dirigirse a todo el personal con un estilo visual directo y autoritario, acompañado de una locución profesional y clara. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar eficientemente los documentos de políticas en un anuncio visual impactante, asegurando que todos los miembros del equipo estén bien informados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo detallado de 90 segundos de "formación de empleados" demostrando el uso adecuado de una nueva herramienta de gestión de proyectos interna. Este contenido de "creador de vídeos de oficina" debe estar dirigido a todos los jefes de proyecto y líderes de equipo, presentando un estilo visual informativo paso a paso con señales de audio calmadas e instructivas. Incorpora el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para mejorar las explicaciones visuales con gráficos relevantes y grabaciones de pantalla, haciendo que los procedimientos complejos sean fáciles de entender.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una introducción animada de 30 segundos a los valores fundamentales de la empresa y la etiqueta del equipo, perfecta para "introducciones de equipo" durante las reuniones semanales o en el portal interno. El público objetivo son los nuevos empleados y los actuales, requiriendo un estilo visual alegre y amigable con música de fondo inspiradora y ligera. Emplea los "Avatares de AI" de HeyGen para transmitir el mensaje con un toque personalizado, fomentando una cultura laboral positiva y cohesionada.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Procedimientos de Oficina

Crea vídeos claros y atractivos de procedimientos de oficina con facilidad. Esta guía describe cómo transformar procesos complejos en contenido de vídeo accesible y profesional en solo cuatro pasos.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza tu vídeo de procedimientos de oficina seleccionando una plantilla diseñada profesionalmente o introduciendo tu guion para aprovechar la creación de texto a vídeo.
2
Step 2
Añade tu Contenido Procedimental
Personaliza fácilmente tu vídeo añadiendo texto, imágenes y clips de vídeo de la biblioteca de medios, incorporando tu marca o generando avatares de AI para presentar la información.
3
Step 3
Genera Locuciones y Subtítulos
Mejora la claridad y accesibilidad para tu audiencia generando locuciones realistas desde tu guion y añadiendo automáticamente subtítulos o leyendas precisas a tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de resumen de procedimientos, luego expórtalo en el formato de aspecto deseado para compartirlo sin problemas a través de plataformas internas o canales externos.

Casos de Uso

Mejora las Comunicaciones Internas

Crea presentaciones corporativas atractivas, introducciones de equipo y actualizaciones de la empresa para informar y motivar a tu personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos empresariales profesionales?

HeyGen te permite crear vídeos empresariales atractivos sin esfuerzo, desde vídeos de procedimientos de oficina hasta contenido de marketing convincente. Aprovecha las plantillas diseñadas profesionalmente y las herramientas de AI para producir vídeos animados de alta calidad rápidamente, ahorrando tiempo y recursos para las actualizaciones de tu empresa.

¿Qué características impulsadas por AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen integra herramientas avanzadas de AI como avatares de AI y generación de texto a vídeo desde un guion, junto con una robusta generación de locuciones. Estas características permiten a los usuarios transformar texto en contenido de vídeo dinámico y creativo con una interfaz fácil de usar, incluso sin experiencia previa en edición de vídeo.

¿Puede HeyGen usarse como software de formación en vídeo para la incorporación de empleados?

Absolutamente, HeyGen es un potente software de formación en vídeo ideal para la formación e incorporación de empleados. Puedes crear vídeos claros y concisos de procedimientos de oficina, elementos interactivos e incluso añadir subtítulos y leyendas para una mejor retención del conocimiento.

¿Cómo pueden los usuarios asegurar la consistencia de la marca con las herramientas de vídeo de HeyGen?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiendo a los usuarios personalizar vídeos con su logotipo, colores específicos y fuentes. Utiliza una amplia selección de plantillas de vídeo y un editor de arrastrar y soltar para mantener un perfil de vídeo profesional consistente en todos tus vídeos y comunicaciones empresariales.

