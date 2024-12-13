Creador de Vídeos de Orientación en la Oficina para Simplificar la Formación de Empleados

Revoluciona la incorporación y formación de tus empleados creando vídeos de comunicación interna atractivos con impresionantes avatares de IA.

468/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo vibrante de 45 segundos que muestre la cultura y los valores únicos de tu empresa para candidatos potenciales, funcionando como un creador de vídeos de formación atractivo para la preincorporación. Apunta a un estilo visual y de audio enérgico y moderno con música de fondo inspiradora. Implementa la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narrativa convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de comunicación interna integral de 2 minutos para equipos existentes, diseñado para simplificar la formación sobre una nueva actualización de software o proceso, asegurando claridad y accesibilidad. El estilo visual debe ser altamente ilustrativo y conciso, dirigido al personal técnico de todos los departamentos, con los subtítulos/captions de HeyGen mostrados de manera prominente para una óptima retención de información.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de alerta conciso de 30 segundos para todos los empleados sobre una actualización urgente de políticas, requiriendo un estilo visual y de audio directo y sin rodeos. Esta solución rápida de creación de vídeos debe transmitir el mensaje de manera eficiente a una amplia audiencia interna, utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para una rápida creación de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Orientación en la Oficina

Crea vídeos de orientación en la oficina atractivos e informativos sin esfuerzo, simplificando la formación de nuevos empleados y fomentando una cultura empresarial acogedora.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para iniciar tu contenido de orientación. Organiza rápidamente la estructura de tu vídeo sin empezar desde cero.
2
Step 2
Pega tu Guion
Transforma fácilmente tu contenido escrito en un vídeo dinámico. Simplemente pega tu mensaje de bienvenida o guion de formación, y observa cómo nuestra función de texto a vídeo desde guion lo trae a la vida.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Asegúrate de que tu vídeo de orientación refleje la identidad de tu empresa. Usa los controles de marca (logotipo, colores) para personalizar los visuales e integrar los elementos de tu marca sin problemas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de orientación de alta calidad. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones para preparar tu vídeo para cualquier plataforma, asegurando una experiencia de incorporación fluida e impactante para los nuevos miembros del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fomenta la Cultura Empresarial

.

Crea vídeos de bienvenida atractivos que presenten efectivamente la cultura de la empresa e inspiren a los nuevos empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para crear vídeos de formación?

HeyGen utiliza funciones avanzadas de IA y avatares de IA para transformar texto en vídeo a partir de guiones, permitiendo la producción rápida de vídeos de formación profesional sin necesidad de habilidades de edición complejas.

¿Puede HeyGen ayudar en la producción de vídeos de orientación en la oficina atractivos?

Absolutamente. HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo y opciones de personalización, incluyendo controles de marca, para crear vídeos de orientación en la oficina que comuniquen efectivamente la cultura de tu empresa.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la accesibilidad de vídeos?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como subtítulos/captions automáticos y generación de voz en off para asegurar que tus vídeos sean accesibles a una audiencia más amplia. Su funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar también simplifica la creación de contenido para todos los usuarios.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos de comunicación interna usando HeyGen?

HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos, permitiéndote generar rápidamente vídeos de comunicación interna a partir de un guion utilizando sus potentes capacidades de texto a vídeo, simplificando significativamente el intercambio de información y la formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo