Creador de Vídeos de Orientación en la Oficina para Simplificar la Formación de Empleados
Revoluciona la incorporación y formación de tus empleados creando vídeos de comunicación interna atractivos con impresionantes avatares de IA.
Diseña un vídeo vibrante de 45 segundos que muestre la cultura y los valores únicos de tu empresa para candidatos potenciales, funcionando como un creador de vídeos de formación atractivo para la preincorporación. Apunta a un estilo visual y de audio enérgico y moderno con música de fondo inspiradora. Implementa la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narrativa convincente.
Desarrolla un vídeo de comunicación interna integral de 2 minutos para equipos existentes, diseñado para simplificar la formación sobre una nueva actualización de software o proceso, asegurando claridad y accesibilidad. El estilo visual debe ser altamente ilustrativo y conciso, dirigido al personal técnico de todos los departamentos, con los subtítulos/captions de HeyGen mostrados de manera prominente para una óptima retención de información.
Produce un vídeo de alerta conciso de 30 segundos para todos los empleados sobre una actualización urgente de políticas, requiriendo un estilo visual y de audio directo y sin rodeos. Esta solución rápida de creación de vídeos debe transmitir el mensaje de manera eficiente a una amplia audiencia interna, utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para una rápida creación de contenido.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso en la Incorporación.
Mejora el compromiso y la retención de conocimientos de los nuevos empleados durante la orientación con vídeos de formación impulsados por IA.
Optimiza la Formación Interna.
Produce eficientemente una variedad de contenidos de formación y orientación interna para todos los nuevos miembros del equipo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo utiliza HeyGen la IA para crear vídeos de formación?
HeyGen utiliza funciones avanzadas de IA y avatares de IA para transformar texto en vídeo a partir de guiones, permitiendo la producción rápida de vídeos de formación profesional sin necesidad de habilidades de edición complejas.
¿Puede HeyGen ayudar en la producción de vídeos de orientación en la oficina atractivos?
Absolutamente. HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo y opciones de personalización, incluyendo controles de marca, para crear vídeos de orientación en la oficina que comuniquen efectivamente la cultura de tu empresa.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la accesibilidad de vídeos?
HeyGen proporciona características técnicas robustas como subtítulos/captions automáticos y generación de voz en off para asegurar que tus vídeos sean accesibles a una audiencia más amplia. Su funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar también simplifica la creación de contenido para todos los usuarios.
¿Qué tan rápido puedo generar vídeos de comunicación interna usando HeyGen?
HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos, permitiéndote generar rápidamente vídeos de comunicación interna a partir de un guion utilizando sus potentes capacidades de texto a vídeo, simplificando significativamente el intercambio de información y la formación.