Creador de Vídeos Office Insights: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Optimiza las comunicaciones internas y la formación con IA. Transforma texto en vídeos cautivadores usando nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación interna de 90 segundos que demuestre el nuevo protocolo de intercambio seguro de archivos para todos los nuevos empleados y los actuales que necesiten un repaso. El vídeo debe adoptar un estilo visual instructivo y animado con grabaciones de pantalla paso a paso, y un avatar de IA amigable guiando al espectador. Esto aprovechará los avatares de IA de HeyGen para agilizar la creación de contenido para nuestro departamento de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Considera un vídeo explicativo de 2 minutos que muestre la arquitectura técnica detrás de nuestro nuevo servicio de encriptación de datos, diseñado para socios tecnológicos y usuarios avanzados. Debe emplear un estilo visual moderno y elegante con diagramas claros y subtítulos precisos para articular conceptos complejos. Este vídeo utilizará eficazmente la capacidad de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y claridad para una audiencia técnica global.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de 45 segundos de 'Office Insights' anunciando una nueva función en nuestro panel de análisis interno, dirigido a equipos de producto internos y desarrolladores. El estilo visual debe ser dinámico con cortes rápidos que muestren la interfaz de la función, apoyado por una voz en off enérgica. Esta creación de vídeo nativa de prompt utilizará las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una actualización atractiva para un despliegue rápido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Office Insights

Transforma rápidamente tus comunicaciones internas y vídeos explicativos en contenido visual profesional usando IA.

Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu texto directamente en el editor. Nuestra plataforma utiliza la tecnología de Texto a vídeo desde guion para convertir tus palabras en escenas atractivas.
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje seleccionando de una rica biblioteca de Plantillas y escenas para enmarcar perfectamente tu contenido y mantener a tu audiencia comprometida.
Step 3
Genera Voz en Off
Da vida a tu guion con voces humanas realistas. Utiliza nuestra avanzada generación de Voz en off para crear audio profesional para tu vídeo.
Step 4
Personaliza y Exporta
Aplica los controles de Marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, luego exporta fácilmente tus vídeos explicativos finales para cualquier necesidad de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Comunicaciones Internas

Transforma las ideas y anuncios de oficina aburridos en comunicaciones de vídeo inspiradoras y atractivas que cautivan e informan a tu audiencia interna.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a través de IA?

HeyGen actúa como un generador de vídeos avanzado con IA, simplificando el proceso de convertir texto en contenido de vídeo atractivo. Utiliza de manera eficiente avatares de IA sofisticados y generación de voz en off para producir vídeos explicativos profesionales y mejorar las comunicaciones internas.

¿Qué controles técnicos ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados, para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad corporativa. Los usuarios también pueden aprovechar una extensa biblioteca de medios, diversas plantillas y escenas, y un redimensionamiento preciso de la relación de aspecto para una distribución sin problemas en todas las plataformas de redes sociales.

¿Puede HeyGen generar diversos avatares de IA y voces en off?

Absolutamente, HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA y capacidades avanzadas de generación de voz en off para enriquecer tu contenido de formación interna y marketing. La plataforma también genera automáticamente subtítulos/captions, asegurando una amplia accesibilidad para tu audiencia.

¿Qué características integrales ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen ofrece una solución integral de generación de vídeos, que abarca desde la creación de vídeos nativos de prompt con avatares de IA hasta controles completos de marca y exportaciones finales. Este potente conjunto de características agiliza significativamente la creación de contenido para todas las necesidades profesionales de producción de vídeos.

