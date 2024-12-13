Creador de Vídeos de Preparación Ocupacional: Forma y Motiva al Personal

Crea vídeos de formación profesional para la preparación ocupacional con avatares de IA, dando vida a tu narrativa de manera sencilla.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un perspicaz Vídeo de Preparación para el Lugar de Trabajo de 30 segundos centrado en un dilema común en el lugar de trabajo, presentado como un mini vídeo basado en escenarios para empleados de nivel inicial o líderes de equipo. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para representar diferentes personajes en un estilo visual profesional y limpio, complementado con audio nítido y subtítulos generados automáticamente a partir de tu guion.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un atractivo vídeo de preparación ocupacional de 60 segundos dirigido a buscadores de empleo y becarios, demostrando las normas de etiqueta profesional 'lo que se debe y no se debe hacer'. El vídeo debe adoptar un estilo visual tipo infografía con cambios rápidos de escena utilizando las plantillas de vídeo impulsadas por IA de HeyGen, acompañado de una voz en off amigable e instructiva generada directamente a partir de texto.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un conciso vídeo de Formación en Seguridad Laboral de 40 segundos para todos los empleados en un entorno laboral diverso, centrado en un único consejo de seguridad crítico. El estilo visual debe ser directo y claro, potencialmente presentando un avatar de IA demostrando el consejo, con subtítulos generados automáticamente para mejorar la accesibilidad y comprensión entre varios equipos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Preparación Ocupacional

Produce rápidamente Vídeos de Preparación para el Lugar de Trabajo atractivos con herramientas impulsadas por IA, agilizando tu proceso de formación y asegurando experiencias de aprendizaje envolventes.

Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de preparación ocupacional. Nuestro Creador de Vídeos de IA transforma tu texto en un vídeo atractivo, estableciendo la base para tu formación.
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu material. Estos presentadores realistas aseguran que tus Vídeos de Preparación para el Lugar de Trabajo sean profesionales y cercanos.
Step 3
Personaliza tu Vídeo
Mejora tu formación con personalización de marca, medios de archivo y voces en off profesionales. Añade fácilmente elementos para crear vídeos de formación atractivos y completos.
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez perfeccionados, exporta tus Vídeos de Preparación para el Lugar de Trabajo en varios formatos de aspecto para una distribución sin problemas. Entrega contenido de alta calidad para educar y preparar a tu fuerza laboral de manera efectiva.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos de Preparación Profesional Impactantes

Desarrolla Vídeos de Preparación Profesional inspiradores y motivadores que preparen y eleven a las personas para sus trayectorias profesionales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el proceso creativo para los Vídeos de Preparación para el Lugar de Trabajo?

HeyGen funciona como un innovador Creador de Vídeos de IA, ofreciendo plantillas de vídeo impulsadas por IA y diversos avatares de IA para agilizar el proceso de creación de vídeos. Esto permite a los usuarios desarrollar Vídeos de Preparación para el Lugar de Trabajo cautivadores con narrativas atractivas, elevando la experiencia de aprendizaje en general.

¿Qué hace que HeyGen sea un eficaz creador de vídeos de preparación ocupacional?

HeyGen hace que la creación de vídeos de preparación ocupacional sea eficiente al transformar texto en vídeo con avatares de IA realistas y voces en off naturales. Esto simplifica significativamente la producción de vídeos de formación de alta calidad sin la necesidad de filmaciones o ediciones complejas.

¿Puede HeyGen ayudar con vídeos de formación multilingües y características de accesibilidad?

Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües, permitiendo a los usuarios generar voces en off en varios idiomas. Además, puedes añadir fácilmente subtítulos, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles y lleguen a un público más amplio de manera efectiva.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de Formación en Seguridad Laboral?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de Formación en Seguridad Laboral a través de su plataforma intuitiva, ofreciendo plantillas de vídeo impulsadas por IA y avatares de IA personalizables. Esto permite una producción rápida de contenido de seguridad profesional que puede integrarse fácilmente en plataformas LMS existentes.

