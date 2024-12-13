Creador de Vídeos desde una Perspectiva Ocupacional para Contenido Eficiente

Crea fácilmente vídeos explicativos y de formación profesional sin experiencia en edición, aprovechando poderosos avatares de IA para contenido dinámico.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Produce un vídeo de formación de 60 segundos para nuevos empleados, centrado en los procedimientos básicos de incorporación a la empresa. Emplea una estética visual amigable y de apoyo con visuales claros y paso a paso, y asegúrate de que toda la información clave se refuerce con subtítulos automáticos. El audio debe ser una voz en off cálida y alentadora, guiando a la audiencia a través de los pasos iniciales.
Crea un vídeo de seguridad de 30 segundos para la fuerza laboral general, destacando la importancia del uso adecuado de EPI en un entorno peligroso. El estilo visual debe ser directo e impactante, utilizando colores fuertes y demostraciones claras, mientras un avatar de IA entrega el mensaje crítico con un tono serio y autoritario. Usa los avatares de IA de HeyGen para asegurar una entrega consistente.
Desarrolla un vídeo de marca de 45 segundos para redes sociales para una comunidad en línea, anunciando un próximo evento virtual. El estilo visual debe ser enérgico y vibrante, incorporando transiciones dinámicas y música de fondo animada, con un avatar de IA carismático de HeyGen entregando una invitación conversacional y entusiasta. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para redactar rápidamente el anuncio atractivo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos desde una Perspectiva Ocupacional

Crea fácilmente vídeos explicativos, de formación o de seguridad profesionales con IA, incluso sin experiencia previa en edición.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion directamente en la plataforma. Nuestra función de texto a vídeo desde guion preparará tu contenido para su conversión en un vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige tus Visuales y Avatar
Selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales, añade medios y mejora tu mensaje con un avatar de IA realista que se ajuste a tu contexto ocupacional.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos
Genera voces en off de sonido natural usando el generador de voz por IA, o graba las tuyas propias, y asegura la accesibilidad habilitando subtítulos automáticos para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Profesional
Revisa tu contenido, aplica tus controles de marca (logotipo, colores) para consistencia, y exporta tu vídeo de alta calidad listo para su distribución en plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva el Desarrollo Profesional

Aumenta el compromiso y la retención de conocimiento en programas de desarrollo profesional e incorporación utilizando vídeos de formación dinámicos impulsados por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar creativamente mis vídeos explicativos o contenido de formación?

HeyGen te permite transformar guiones en vídeos explicativos y contenido de formación atractivos utilizando avatares de IA realistas y capacidades de generación de voz por IA. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas y personalizar escenas para transmitir eficazmente tu mensaje.

¿Qué hace de HeyGen un Creador de Vídeos con IA para usuarios sin experiencia en edición de vídeo?

HeyGen es un Creador de Vídeos con IA intuitivo diseñado con un editor de arrastrar y soltar que no requiere experiencia en edición de vídeo. Su interfaz fácil de usar te permite generar rápidamente vídeos profesionales, agilizando tu proceso de creación de contenido.

¿Puede HeyGen incorporar avatares de IA y voces en off para vídeos de seguridad dinámicos?

Absolutamente, HeyGen te permite crear vídeos de seguridad impactantes utilizando avatares de IA realistas y un generador de voz por IA robusto para voces en off convincentes. También puedes añadir subtítulos automáticos para asegurar una comunicación clara y accesibilidad para todos los espectadores.

¿Cómo apoya HeyGen las necesidades de marca y multilingüismo para vídeos de formación profesional?

HeyGen permite a las empresas mantener una fuerte marca en sus vídeos de formación a través de plantillas personalizables e integración de logotipos. Además, su avanzado soporte multilingüe asegura que tu contenido de formación sea accesible y efectivo para una audiencia global diversa.

