Creador de Vídeos desde una Perspectiva Ocupacional para Contenido Eficiente
Crea fácilmente vídeos explicativos y de formación profesional sin experiencia en edición, aprovechando poderosos avatares de IA para contenido dinámico.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de formación de 60 segundos para nuevos empleados, centrado en los procedimientos básicos de incorporación a la empresa. Emplea una estética visual amigable y de apoyo con visuales claros y paso a paso, y asegúrate de que toda la información clave se refuerce con subtítulos automáticos. El audio debe ser una voz en off cálida y alentadora, guiando a la audiencia a través de los pasos iniciales.
Crea un vídeo de seguridad de 30 segundos para la fuerza laboral general, destacando la importancia del uso adecuado de EPI en un entorno peligroso. El estilo visual debe ser directo e impactante, utilizando colores fuertes y demostraciones claras, mientras un avatar de IA entrega el mensaje crítico con un tono serio y autoritario. Usa los avatares de IA de HeyGen para asegurar una entrega consistente.
Desarrolla un vídeo de marca de 45 segundos para redes sociales para una comunidad en línea, anunciando un próximo evento virtual. El estilo visual debe ser enérgico y vibrante, incorporando transiciones dinámicas y música de fondo animada, con un avatar de IA carismático de HeyGen entregando una invitación conversacional y entusiasta. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para redactar rápidamente el anuncio atractivo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Formación y Educación Ocupacional.
Desarrolla cursos integrales y contenido educativo para formar a profesionales a nivel global, mejorando los resultados de aprendizaje y la accesibilidad.
Optimiza Vídeos Explicativos Especializados.
Simplifica eficazmente conceptos ocupacionales complejos como procedimientos médicos o protocolos de seguridad, mejorando la comprensión y retención.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar creativamente mis vídeos explicativos o contenido de formación?
HeyGen te permite transformar guiones en vídeos explicativos y contenido de formación atractivos utilizando avatares de IA realistas y capacidades de generación de voz por IA. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas y personalizar escenas para transmitir eficazmente tu mensaje.
¿Qué hace de HeyGen un Creador de Vídeos con IA para usuarios sin experiencia en edición de vídeo?
HeyGen es un Creador de Vídeos con IA intuitivo diseñado con un editor de arrastrar y soltar que no requiere experiencia en edición de vídeo. Su interfaz fácil de usar te permite generar rápidamente vídeos profesionales, agilizando tu proceso de creación de contenido.
¿Puede HeyGen incorporar avatares de IA y voces en off para vídeos de seguridad dinámicos?
Absolutamente, HeyGen te permite crear vídeos de seguridad impactantes utilizando avatares de IA realistas y un generador de voz por IA robusto para voces en off convincentes. También puedes añadir subtítulos automáticos para asegurar una comunicación clara y accesibilidad para todos los espectadores.
¿Cómo apoya HeyGen las necesidades de marca y multilingüismo para vídeos de formación profesional?
HeyGen permite a las empresas mantener una fuerte marca en sus vídeos de formación a través de plantillas personalizables e integración de logotipos. Además, su avanzado soporte multilingüe asegura que tu contenido de formación sea accesible y efectivo para una audiencia global diversa.