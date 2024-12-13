Creador de Vídeos para Sistemas de Aprendizaje Ocupacional para E-learning
Eleva la formación corporativa y mejora la retención de conocimientos de los empleados creando contenido instructivo dinámico con avatares de AI.
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos para formadores corporativos y PYMES, diseñado para mejorar la retención de conocimientos de los empleados sobre un tema técnico complejo. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico y conciso con una narración enérgica, utilizando texto en pantalla para resaltar puntos clave. Demuestra la utilidad de la función de Subtítulos/captions de HeyGen para maximizar la accesibilidad y comprensión en los módulos de formación en vídeo.
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para diseñadores instruccionales y creadores de contenido de e-learning, detallando la integración de un nuevo módulo dentro de los sistemas de gestión de aprendizaje existentes. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y limpio, con un diseño modular y una voz en off neutral y autoritaria. Destaca la flexibilidad de la generación de Voz en off de HeyGen para producir audio consistente para contenido diverso de e-learning.
Elabora un vídeo promocional de 2 minutos dirigido a líderes empresariales y jefes de departamentos de formación, demostrando cómo un creador de vídeos AI puede revolucionar la formación corporativa. La presentación visual debe ser pulida y atractiva, utilizando medios de stock de alta calidad y manteniendo una presencia de marca consistente. Muestra cómo el soporte de Biblioteca de medios/stock de HeyGen permite el desarrollo rápido de vídeos profesionales y de marca para la Generación de Vídeo de Extremo a Extremo.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala Programas de Aprendizaje Globalmente.
Produce rápidamente cursos de vídeo diversos para expandir tu alcance educativo e impactar a los estudiantes en todo el mundo.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza vídeo impulsado por AI para aumentar significativamente el compromiso de los participantes y mejorar la retención de conocimientos en la formación corporativa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI para e-learning?
HeyGen actúa como un creador de vídeos AI intuitivo, permitiendo a los usuarios generar contenido de e-learning atractivo de manera eficiente. Puedes transformar texto en vídeo utilizando avatares de AI realistas y voces en off impulsadas por AI, agilizando significativamente la producción de tus vídeos de formación.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para el desarrollo rápido de formación en vídeo?
HeyGen empodera a los usuarios con capacidades robustas de texto a vídeo, convirtiendo guiones en módulos de formación en vídeo profesional sin esfuerzo. Su plataforma incluye plantillas y escenas pre-diseñadas, generación automática de voces en off y controles de marca completos para asegurar la consistencia en todo tu contenido instructivo.
¿Puede HeyGen integrar branding personalizado en los sistemas de aprendizaje ocupacional?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca extensos, permitiéndote incorporar el logo, colores y fuentes de tu empresa directamente en el contenido de vídeo de tus sistemas de aprendizaje ocupacional. Esto asegura una apariencia consistente y profesional para todos tus módulos de formación liderados por avatares de AI.
¿Cómo puedo exportar y compartir mi contenido de formación en vídeo creado con HeyGen?
HeyGen te permite exportar fácilmente tu contenido de formación en vídeo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. La plataforma también genera automáticamente subtítulos/captions, mejorando la accesibilidad para una audiencia más amplia y haciendo tu contenido más inclusivo.