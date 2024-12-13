Creador de Vídeos para Sistemas de Aprendizaje Ocupacional para E-learning

Eleva la formación corporativa y mejora la retención de conocimientos de los empleados creando contenido instructivo dinámico con avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos para formadores corporativos y PYMES, diseñado para mejorar la retención de conocimientos de los empleados sobre un tema técnico complejo. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico y conciso con una narración enérgica, utilizando texto en pantalla para resaltar puntos clave. Demuestra la utilidad de la función de Subtítulos/captions de HeyGen para maximizar la accesibilidad y comprensión en los módulos de formación en vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para diseñadores instruccionales y creadores de contenido de e-learning, detallando la integración de un nuevo módulo dentro de los sistemas de gestión de aprendizaje existentes. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y limpio, con un diseño modular y una voz en off neutral y autoritaria. Destaca la flexibilidad de la generación de Voz en off de HeyGen para producir audio consistente para contenido diverso de e-learning.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo promocional de 2 minutos dirigido a líderes empresariales y jefes de departamentos de formación, demostrando cómo un creador de vídeos AI puede revolucionar la formación corporativa. La presentación visual debe ser pulida y atractiva, utilizando medios de stock de alta calidad y manteniendo una presencia de marca consistente. Muestra cómo el soporte de Biblioteca de medios/stock de HeyGen permite el desarrollo rápido de vídeos profesionales y de marca para la Generación de Vídeo de Extremo a Extremo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos para Sistemas de Aprendizaje Ocupacional

Produce rápidamente formación en vídeo atractiva y profesional para tus sistemas de aprendizaje ocupacional con eficiencia impulsada por AI y control creativo.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Aprendizaje
Comienza introduciendo tu guion de formación o pegando texto existente. El creador de vídeos AI transformará instantáneamente tu contenido instructivo en un vídeo estructurado utilizando la función de Texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Avatares de AI
Mejora el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de AI para presentar tu lección, dando vida a tu contenido con un estilo visual limpio.
3
Step 3
Aplica Branding Profesional
Integra el logo, colores y fuentes de tu organización utilizando los controles de Branding para crear vídeos de formación que reflejen una identidad visual consistente y profesional, mejorando la credibilidad.
4
Step 4
Exporta e Integra Fácilmente
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos de aspecto, haciéndolo listo para una integración sin problemas en tus sistemas de gestión de aprendizaje u otros canales de distribución.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Temas Complejos

Simplifica conceptos intrincados y mejora la formación ocupacional especializada transformando temas complejos en lecciones en vídeo claras y atractivas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI para e-learning?

HeyGen actúa como un creador de vídeos AI intuitivo, permitiendo a los usuarios generar contenido de e-learning atractivo de manera eficiente. Puedes transformar texto en vídeo utilizando avatares de AI realistas y voces en off impulsadas por AI, agilizando significativamente la producción de tus vídeos de formación.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para el desarrollo rápido de formación en vídeo?

HeyGen empodera a los usuarios con capacidades robustas de texto a vídeo, convirtiendo guiones en módulos de formación en vídeo profesional sin esfuerzo. Su plataforma incluye plantillas y escenas pre-diseñadas, generación automática de voces en off y controles de marca completos para asegurar la consistencia en todo tu contenido instructivo.

¿Puede HeyGen integrar branding personalizado en los sistemas de aprendizaje ocupacional?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca extensos, permitiéndote incorporar el logo, colores y fuentes de tu empresa directamente en el contenido de vídeo de tus sistemas de aprendizaje ocupacional. Esto asegura una apariencia consistente y profesional para todos tus módulos de formación liderados por avatares de AI.

¿Cómo puedo exportar y compartir mi contenido de formación en vídeo creado con HeyGen?

HeyGen te permite exportar fácilmente tu contenido de formación en vídeo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. La plataforma también genera automáticamente subtítulos/captions, mejorando la accesibilidad para una audiencia más amplia y haciendo tu contenido más inclusivo.

