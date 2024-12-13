Crea un vídeo educativo de 90 segundos dirigido a nutricionistas y dietistas, demostrando cómo desglosar información dietética compleja en contenido comprensible para los clientes. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando gráficos animados e infografías junto a un avatar de AI. Enfatiza una locución clara y autoritaria, mostrando los avatares de AI de HeyGen y la generación de locuciones para una creación de contenido rápida y profesional, ideal para vídeos de educación nutricional.

