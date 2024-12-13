Imagina un vídeo convincente de 45 segundos diseñado para profesionales ocupados, presentando un nuevo programa de nutrición 'Vida Equilibrada' adaptado a horarios agitados. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con gráficos nítidos e imágenes de alimentos atractivas, mejorado por una voz en off alentadora pero autoritaria generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen. Este creador de vídeos de programas de nutrición tiene como objetivo motivar a los espectadores hacia hábitos alimenticios saludables y sostenibles.

