Crea un vídeo introductorio de 30 segundos para nuevos clientes potenciales, dirigido a profesionales de marketing B2B, con un avatar de IA amigable que entregue un mensaje personalizado. El estilo visual debe ser elegante y moderno, complementado por una voz en off profesional y atractiva generada directamente desde tu guion. Este vídeo sirve como el primer paso en una sólida estrategia de nutrición de leads, haciendo que los prospectos se sientan valorados desde el principio.

Generar Vídeo