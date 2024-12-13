Crea un "Vídeo de Entrenamiento de Enfermería" conciso de 60 segundos para estudiantes de enfermería y enfermeras nuevas, demostrando el procedimiento correcto para cambios de vendajes estériles. El estilo visual debe ser limpio y clínico, con primeros planos de la técnica práctica, complementado por una voz en off calmada y autoritaria generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando claridad y precisión en la instrucción.

Generar Vídeo