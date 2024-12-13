Crea un vídeo atractivo de 45 segundos sobre "un día en la vida" destacando la rutina de una enfermera dedicada, diseñado para inspirar a futuros estudiantes de enfermería en su elección de carrera. El estilo visual debe ser brillante y optimista, mostrando interacciones genuinas y los diversos aspectos de la enfermería, complementado con una narración de audio alentadora y clara producida con la generación de voz en off de HeyGen para articular la pasión e impacto de la enfermera. Este vídeo tiene como objetivo iluminar el gratificante camino de ser enfermera, utilizando "vídeos de enfermería" para contar una historia convincente.

Generar Vídeo