Creador de Vídeos para ONGs: Crea Historias Impactantes Fácilmente
Empodera tu causa con vídeos convincentes. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion impulsada por IA para contar tu historia sin esfuerzo y llegar a más donantes.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos que explique la misión y el impacto central de tu organización sin ánimo de lucro, dirigido al público en general y a potenciales nuevos voluntarios. Emplea un estilo visual limpio y profesional con gráficos fáciles de entender y estadísticas clave, mejorado por la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu narrativa en contenido de vídeo atractivo rápidamente, utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock disponible para imágenes relevantes.
Produce un dinámico vídeo promocional de 30 segundos para una próxima campaña o evento, específicamente diseñado para audiencias de redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser animado y llamativo, con cortes rápidos, colores vibrantes y llamadas a la acción claras. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción y asegurar el redimensionamiento y exportación óptimos de la relación de aspecto para varias plataformas, haciendo que tu promoción destaque.
Imagina un vídeo de 90 segundos diseñado para reclutar nuevos voluntarios, dirigido a una audiencia diversa que incluye estudiantes y jubilados. El estilo visual debe ser acogedor y centrado en la comunidad, mostrando a los voluntarios en acción con un tono amigable y conversacional. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar portavoces diversos y generar narraciones atractivas, demostrando el impacto tangible de los esfuerzos de voluntariado a través de la creación de vídeos auténticos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente contenido de vídeo cautivador para redes sociales para aumentar la conciencia y conectar con tu comunidad.
Crea Vídeos Inspiradores de Concienciación.
Desarrolla vídeos poderosos y motivacionales que resuenen con tu audiencia y fomenten el apoyo a tu causa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos para ONGs para contar historias impactantes?
HeyGen empodera a las ONGs para crear contenido de vídeo convincente sin esfuerzo. Nuestra plataforma ofrece herramientas intuitivas para transformar guiones en vídeos atractivos, haciendo que la narración poderosa sea accesible sin necesidad de experiencia técnica extensa. Esto permite a las organizaciones conectar profundamente con su audiencia y transmitir su misión de manera efectiva.
¿Qué herramientas de edición de IA ofrece HeyGen para producir vídeos de recaudación de fondos convincentes?
HeyGen ofrece herramientas avanzadas de edición de IA como avatares de IA y generación de voz en off realista para mejorar los vídeos de recaudación de fondos. Las ONGs pueden aprovechar estas características, junto con metraje de stock y plantillas dinámicas, para crear promociones persuasivas de alta calidad que resuenen con los potenciales donantes. Esto agiliza la producción de vídeos de recaudación de fondos impactantes.
¿Puede HeyGen ayudar a las ONGs a generar contenido de vídeo diverso para redes sociales y presentaciones?
Absolutamente, HeyGen permite a las ONGs producir contenido de vídeo versátil adecuado para varias plataformas. Crea fácilmente vídeos cortos atractivos para redes sociales o presentaciones completas, utilizando características como el redimensionamiento de la relación de aspecto y controles de marca personalizables. Esto asegura que tu mensaje sea impactante y visualmente consistente en todos los canales.
¿Cómo permite HeyGen a las ONGs crear vídeos de aspecto profesional rápidamente con plantillas?
HeyGen proporciona una biblioteca completa de plantillas profesionales y una interfaz de edición de arrastrar y soltar, permitiendo a las ONGs crear vídeos pulidos rápidamente. Con características como texto a voz y subtítulos, las organizaciones pueden producir rápidamente contenido de vídeo de alta calidad que se vea y suene profesional. Esta eficiencia ayuda a las ONGs a maximizar su alcance e impacto.