Crea un inspirador vídeo de recaudación de fondos de 60 segundos diseñado para potenciales donantes, mostrando una historia de éxito individual convincente posible gracias a tu organización sin ánimo de lucro. El estilo visual debe ser cálido y optimista, presentando imágenes de la vida real (o alternativas de alta calidad) acompañadas de una narración empática generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando una narración clara y una resonancia emocional para fomentar el apoyo inmediato.

Generar Vídeo