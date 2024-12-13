Generador de Vídeos para ONGs: Aumenta la Concienciación y la Recaudación de Fondos

Genera vídeos ilimitados y de alta calidad para campañas de concienciación y recaudación de fondos, aprovechando las potentes capacidades de Texto a vídeo desde guion sin necesidad de habilidades técnicas.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos para una campaña de concienciación dirigida al público en general y a posibles donantes, utilizando un estilo visual optimista y esperanzador con música de fondo inspiradora. Este vídeo debe contar una poderosa historia de impacto, animando a los espectadores a conocer más sobre nuestra causa. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para transmitir un mensaje claro y emocionalmente resonante, asegurando que la narrativa cautive e informe.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de recaudación de fondos de 60 segundos diseñado para involucrar a patrocinadores corporativos y grandes donantes, adoptando una estética visual sincera, profesional y de estilo documental que muestre los resultados tangibles de nuestro trabajo. El audio debe ser emotivo y auténtico, con testimonios o apelaciones directas. Emplea los avatares de AI de HeyGen para ofrecer una apelación personalizada e impactante de un representante virtual, mejorando la conexión con el espectador y aumentando el compromiso para esfuerzos críticos de recaudación de fondos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para una organización sin ánimo de lucro dirigido a nuevos simpatizantes y voluntarios, explicando claramente nuestra misión y un proyecto específico con un estilo visual atractivo basado en infografías y una narración animada e informativa. Este vídeo debe hacer que la información compleja sea accesible e inspiradora para crear vídeos impactantes. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente nuestros mensajes clave en contenido visual dinámico, haciendo que nuestra misión sea fácil de entender y compartir.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo visualmente impactante de 15 segundos optimizado para compartir en redes sociales, dirigido a un público más joven para impulsar una acción rápida o concienciación. El estilo visual debe ser rápido, con gráficos modernos y visuales cinematográficos, acompañado de audio pegadizo y de tendencia. Usa las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente esta pieza vibrante, asegurando el máximo impacto y alcance en varias plataformas para amplificar nuestro mensaje.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos para ONGs

Crea sin esfuerzo vídeos convincentes de recaudación de fondos y concienciación con AI, transformando tu mensaje en contenido de alta calidad sin habilidades técnicas.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza pegando o escribiendo tu guion detallado en el editor de texto. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convierte instantáneamente tus palabras escritas en escenas visuales dinámicas, formando el núcleo de tu vídeo impactante.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Branding
Selecciona de una rica colección de plantillas y escenas profesionales para alinear visualmente con el mensaje de tu campaña. Personaliza elementos como colores y fuentes, y añade sin problemas el logo de tu organización para un branding consistente.
3
Step 3
Añade Medios y Narración
Mejora la narrativa de tu vídeo eligiendo de nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock o subiendo tus propias imágenes y clips de vídeo. Involucra aún más a tu audiencia con voces en off profesionales y subtítulos generados automáticamente.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu creación utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, asegurando que tu vídeo esté perfectamente optimizado para varias plataformas. Comparte tu vídeo pulido y de alta calidad en todos tus canales para impulsar un mayor compromiso y apoyo a tu misión.

Casos de Uso



Comparte Historias Impactantes de Beneficiarios

.

Crea historias en vídeo convincentes con beneficiarios para demostrar el impacto de tu ONG, construir confianza e inspirar más apoyo y donaciones.



Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden las ONGs aprovechar HeyGen para contar historias en vídeo de manera convincente?

HeyGen permite a las ONGs crear narrativas en vídeo impactantes a través de vídeos generados por AI, ofreciendo avatares de AI, gráficos personalizados y animaciones dinámicas. Esto facilita la creación de visuales cinematográficos que resuenan profundamente con las audiencias para campañas de concienciación y mayor compromiso.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos AI ideal para ONGs?

HeyGen simplifica la creación de vídeos, convirtiéndolo en un generador de vídeos AI ideal para ONGs, incluso sin habilidades técnicas. Nuestro generador de texto a vídeo y las capacidades de edición de arrastrar y soltar permiten la producción rentable de vídeos de alta calidad para campañas de recaudación de fondos y concienciación.

¿Puede HeyGen ayudar a las ONGs a aumentar el compromiso en redes sociales?

Absolutamente, HeyGen ayuda a las ONGs a aumentar el compromiso facilitando la creación de campañas de concienciación dinámicas y vídeos de recaudación de fondos. Puedes añadir fácilmente subtítulos y exportar en varios formatos de aspecto para compartir sin problemas en todas las plataformas de redes sociales.

¿Qué tipos de vídeos puede crear un generador de vídeos para ONGs con HeyGen?

Como un generador de vídeos integral para ONGs, HeyGen te permite producir contenido diverso rápidamente, desde vídeos de recaudación de fondos convincentes hasta campañas de concienciación impactantes. Utiliza nuestras extensas plantillas de vídeo, herramientas de edición AI y rica biblioteca de medios para personalizar el contenido de vídeo de manera efectiva.

