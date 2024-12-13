creador de vídeos de narración para ONGs: Amplifica Tu Misión

Inspira acción y genera empatía con poderosas historias de impacto. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para un compromiso personal e inolvidable con los donantes.

Desarrolla un vídeo convincente de 45 segundos utilizando poderosos testimonios personales para compartir una historia de impacto que conecte genuinamente con posibles donantes y miembros de la comunidad; visualiza escenas auténticas e inspiradoras con una narración emotiva, fácilmente producida con la generación de voz en off de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de campaña de concienciación de 60 segundos para poner un rostro humano a tu misión, dirigido al público en general y seguidores en redes sociales; utiliza visuales dinámicos y alentadores con superposiciones de texto claras e impactantes, apoyado por una pista de fondo enérgica, y genera la narrativa principal sin problemas a través de la función de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de agradecimiento a donantes de 30 segundos diseñado para generar empatía y mostrar un profundo agradecimiento a los donantes existentes; imagina visuales sinceros y agradecidos con beneficiarios diversos, acompañados de música suave y alentadora, con toques personalizados hechos sin esfuerzo aprovechando los avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de 40 segundos que muestre los momentos destacados de un evento para redes sociales, dirigido a asistentes del evento, posibles voluntarios y futuros participantes; incorpora un montaje rápido y atractivo de clips clave del evento con música animada y cortes rápidos, asegurando la máxima accesibilidad y alcance a través de los subtítulos/captions automáticos de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Narración para ONGs

Crea narrativas convincentes y aumenta el compromiso de los donantes con vídeos poderosos que amplifican tu misión e inspiran acción.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona una plantilla de vídeo predefinida de nuestra biblioteca curada, o elige una escena en blanco para construir tu narrativa desde cero. Esto te permite establecer rápidamente un aspecto estructurado y profesional para tu proyecto.
2
Step 2
Añade Tu Contenido Impactante
Incorpora tus historias de impacto únicas subiendo tu propio material o seleccionando de nuestra extensa biblioteca de medios y soporte de stock. Da vida visualmente a tu misión con visuales convincentes y narrativas auténticas.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Eleva tu vídeo con controles de marca para mantener la consistencia, aplicando tus Kits de Marca, logotipos y colores directamente. Asegúrate de que tu mensaje sea siempre reconocible y presentado profesionalmente a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Mensaje
Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para optimizar tus vídeos de recaudación de fondos terminados para cualquier plataforma, asegurando el máximo alcance y compromiso. Comparte fácilmente tu historia convincente para inspirar acción y conectar con los donantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Beneficiarios y Donantes

.

Crea vídeos de IA auténticos y atractivos para resaltar testimonios personales y el impacto real de tu invaluable trabajo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen empoderar a las ONGs para crear historias de impacto convincentes?

HeyGen actúa como un poderoso creador de vídeos de narración para ONGs, permitiéndote producir historias de impacto emocionalmente convincentes con facilidad. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo para dar vida a tus narrativas, asegurando que tu misión resuene profundamente con tu audiencia.

¿Qué características ofrece HeyGen para producir vídeos de recaudación de fondos efectivos?

HeyGen proporciona herramientas completas de creación de vídeos perfectas para vídeos de recaudación de fondos y mejorar el compromiso de los donantes. Aprovecha sus diversos plantillas de vídeo, genera narraciones profesionales y añade subtítulos para producir vídeos de alta calidad que inspiren donaciones y destaquen tu causa.

¿HeyGen ofrece herramientas para simplificar la creación de vídeos para campañas de concienciación?

Absolutamente, las herramientas fáciles de usar de HeyGen están diseñadas para simplificar la creación de vídeos para campañas de concienciación, ofreciendo una solución de producción rentable. Con características como texto a vídeo, controles de marca y acceso a una biblioteca de medios, HeyGen te ayuda a producir rápidamente contenido atractivo para amplificar tu mensaje.

¿Pueden las ONGs usar HeyGen para crear narrativas emocionalmente resonantes?

Sí, HeyGen permite a las ONGs crear narrativas poderosas y emocionalmente resonantes y poner un rostro humano a tu misión. Al utilizar avatares de IA y convertir guiones en vídeos, puedes compartir testimonios personales auténticos e historias impactantes que generen empatía e inspiren acción.

