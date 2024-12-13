Generador de Narrativas Poderosas para tu Misión

Crea videos de recaudación de fondos convincentes y comparte tus historias de impacto sin esfuerzo con nuestra intuitiva función de guion a video.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video dinámico de 30 segundos para campañas de concienciación en redes sociales, dirigido a jóvenes adultos y usuarios activos de redes sociales. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar un mensaje rápido y atractivo con una estética visual moderna y de ritmo rápido y música de fondo animada, utilizando la narración de AI para comunicar concisamente nuestra misión y despertar interés.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video conmovedor de 45 segundos que utilice una poderosa narración en video para involucrar a voluntarios y al público en general. El estilo visual debe ser similar a un documental y auténtico, presentando entrevistas reales o momentos espontáneos, acompañado de música de fondo sutil e inspiradora y texto claro en pantalla facilitado por la función de subtítulos/captions de HeyGen para una mayor accesibilidad y generación de narrativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video de calidad profesional de 60 segundos para patrocinadores corporativos y organizaciones de subvenciones, ofreciendo un resumen conciso de la misión y logros de nuestra organización sin ánimo de lucro. La estética debe ser pulida y amigable para el entorno corporativo, incorporando gráficos limpios, estadísticas e imágenes impactantes, todo impulsado por un guion convincente transformado en video usando la función de texto a video de HeyGen, demostrando nuestra efectividad como generador de videos de narración para organizaciones sin ánimo de lucro.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Narrativas para Organizaciones sin Ánimo de Lucro

Crea fácilmente videos de recaudación de fondos convincentes e historias de impacto con AI, transformando tus narrativas en contenido de calidad profesional para un máximo alcance.

1
Step 1
Pega tu Narrativa
Pega el guion de la historia de tu organización sin ánimo de lucro en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a video desde guion analizará tu entrada, transformando tu texto en una base narrativa visual dinámica para tu video.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar
Elige entre nuestra diversa gama de avatares de AI para representar a tu organización o mensaje. Este paso crucial da vida a tu historia con una presencia en pantalla atractiva y profesional.
3
Step 3
Añade Locuciones Profesionales
Mejora tu historia aplicando locuciones profesionales. Nuestra función de generación de locuciones te permite seleccionar entre varias voces, asegurando que el mensaje de tu organización sin ánimo de lucro se entregue con claridad y resonancia emocional.
4
Step 4
Exporta tu Video
Genera y descarga tu video de recaudación de fondos completado. Utiliza la función de cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar tu video para varias plataformas, asegurando el máximo alcance para tu misión.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Narrativas Convincente de Beneficiarios

.

Transforma experiencias reales de beneficiarios en videos atractivos de AI, demostrando efectivamente el éxito de tu misión y generando confianza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la narración de historias para organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen funciona como un potente generador de narrativas para organizaciones sin ánimo de lucro, permitiendo a las organizaciones transformar narrativas escritas en videos de calidad profesional. Utiliza avatares de AI y características personalizables para crear historias de impacto que resuenen con tu audiencia.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para crear videos efectivos de recaudación de fondos?

HeyGen simplifica la producción de videos de recaudación de fondos con su funcionalidad de texto a video, diversos plantillas de video y subtítulos automáticos. Estas características facilitan compartir tus historias críticas de recaudación de fondos y atraer a posibles donantes de manera efectiva.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de narración de historias en video con AI?

Absolutamente. HeyGen aprovecha la avanzada AI para generar contenido de narración de historias en video de manera dinámica y sin esfuerzo. Los usuarios pueden producir narrativas atractivas utilizando avatares de AI realistas y locuciones de alta calidad, perfectas para cualquier campaña.

¿Cómo apoya HeyGen las campañas de concienciación en redes sociales para organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen empodera a las organizaciones sin ánimo de lucro para elevar sus campañas de concienciación en redes sociales produciendo rápidamente videos visualmente impactantes a partir de texto. Incorpora fácilmente controles de marca y optimiza el cambio de tamaño de aspecto para asegurar que tu mensaje se vea perfecto en cada plataforma.

