Potencia Tu Causa con Nuestro Creador de Vídeos Promocionales para ONGs

Crea rápidamente vídeos de recaudación de fondos impactantes utilizando plantillas y escenas profesionales para atraer apoyo y potenciar tu misión.

Desarrolla un vídeo promocional de 1 minuto para una organización sin ánimo de lucro donde un avatar de AI explique claramente la misión y el impacto de tu organización a posibles donantes y voluntarios. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando una voz en off directa y alentadora para resaltar los logros clave. Enfócate en mostrar cómo tu creador de vídeos promocionales para organizaciones sin ánimo de lucro puede articular eficazmente ideas complejas con la ayuda de sofisticados avatares de AI.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de recaudación de fondos de 45 segundos dirigido a donantes individuales, narrando una historia de éxito que demuestre el impacto directo de sus contribuciones. El estilo visual y de audio debe ser conmovedor e inspirador, con imágenes auténticas y una voz compasiva. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para convertir sin problemas tu apelación escrita en una poderosa historia visual, optimizando la conexión emocional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo de reclutamiento de voluntarios de 60 segundos diseñado para atraer a jóvenes profesionales a tu causa. Emplea un estilo visual enérgico con cortes rápidos y una banda sonora edificante, acompañada de una voz en off entusiasta. Aprovecha las diversas plantillas y escenas disponibles para ensamblar rápidamente una narrativa dinámica que muestre varias oportunidades de voluntariado y el espíritu comunitario positivo, haciendo que sea sencillo crear vídeos de reclutamiento de voluntarios impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional conciso de 30 segundos para marketing en redes sociales, dirigido a una amplia audiencia en línea, destacando una campaña específica o un evento próximo. La estética visual debe ser brillante y moderna, con música de fondo animada y texto claro en pantalla. Asegura la máxima accesibilidad e interacción integrando subtítulos automáticos para transmitir eficazmente tu mensaje incluso cuando se vea sin sonido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales para ONGs

Crea vídeos para ONGs atractivos sin esfuerzo para compartir tu misión e inspirar acción con nuestro editor de vídeos intuitivo y herramientas de AI.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo para ONGs diseñadas profesionalmente para iniciar instantáneamente tu proyecto utilizando nuestra función de Plantillas y escenas.
2
Step 2
Elabora Tu Mensaje con AI
Da vida a tu guion con audio de sonido natural aprovechando la generación avanzada de voz en off, asegurando que tu mensaje se escuche de manera clara y profesional.
3
Step 3
Añade Branding Profesional
Mejora la accesibilidad y el alcance generando automáticamente Subtítulos/captions precisos utilizando captions asistidos por AI para todo tu contenido de vídeo.
4
Step 4
Exporta y Amplifica Tu Causa
Prepara tus vídeos de recaudación de fondos terminados para cualquier plataforma utilizando el redimensionamiento y exportaciones flexibles de relación de aspecto, permitiéndote compartir ampliamente tu mensaje impactante.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a Tu Audiencia y Genera Apoyo

.

Elabora vídeos poderosos y motivacionales que cuenten la historia de tu ONG, inspirando acción y aumentando el compromiso de los donantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen a las ONGs crear vídeos promocionales de manera eficiente?

HeyGen actúa como un generador de vídeos avanzado con AI, permitiendo a las ONGs transformar guiones en vídeos promocionales atractivos utilizando avatares de AI, generación de voz en off y plantillas de vídeo para ONGs listas para usar. Este proceso simplificado ayuda a impulsar donaciones y concienciación de manera efectiva.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de edición de vídeos para campañas de recaudación de fondos?

Sí, HeyGen cuenta con una edición intuitiva de arrastrar y soltar, lo que lo convierte en un editor de vídeos accesible incluso para usuarios sin experiencia extensa. Las ONGs pueden aprovechar nuestras plantillas de vídeo y la biblioteca de medios de stock para producir rápidamente vídeos de recaudación de fondos de alta calidad que destaquen.

¿Qué tipo de contenido específico para ONGs se puede generar con HeyGen?

HeyGen capacita a las organizaciones para crear diversos vídeos para ONGs, incluyendo vídeos de recaudación de fondos atractivos, vídeos de reclutamiento de voluntarios impactantes y contenido atractivo para marketing en redes sociales. Nuestra plataforma ayuda a transmitir tu misión de manera clara y profesional.

¿Proporciona HeyGen herramientas para hacer que los vídeos de ONGs sean más accesibles?

Absolutamente. HeyGen admite subtítulos y captions asistidos por AI, asegurando que tus mensajes sean accesibles para una audiencia más amplia. Además, nuestras capacidades de redimensionamiento de relación de aspecto te permiten optimizar vídeos para varias plataformas, ampliando tu alcance.

