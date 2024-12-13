Potencia tu Causa con un Creador de Vídeos de Divulgación para ONGs

Crea vídeos convincentes y de alta calidad para ONGs desde guiones utilizando texto a vídeo con IA para impulsar tu recaudación de fondos y compartir historias impactantes fácilmente.

Crea un vídeo convincente de 60 segundos diseñado para potenciales donantes y el público en general, mostrando el impacto directo del último proyecto comunitario de tu organización sin ánimo de lucro. El estilo visual debe ser inspirador y similar a un documental, presentando a personas reales beneficiándose de tu trabajo, complementado con música de fondo inspiradora. Utiliza la función de "Generación de voz en off" de HeyGen para proporcionar una narración clara y empática que realmente dé vida a estas historias impactantes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un llamamiento vibrante de recaudación de fondos de 30 segundos específicamente para tus seguidores en redes sociales, buscando la máxima difusión en estas plataformas. La estética visual debe ser dinámica y enérgica, utilizando colores brillantes y llamativos y cortes rápidos, acompañados de una pista de fondo pegadiza y optimista. Asegúrate de que todos los mensajes clave se refuercen en pantalla empleando la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen, haciendo que el llamado a la acción sea claro incluso cuando se vea sin sonido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial informativo de 1 minuto demostrando cómo otras organizaciones sin ánimo de lucro pueden crear fácilmente contenido de divulgación de alta calidad utilizando herramientas de vídeo con IA. Dirige este vídeo a líderes de organizaciones sin ánimo de lucro y equipos de marketing, adoptando un estilo visual limpio y profesional que combine demostraciones de captura de pantalla con imágenes organizacionales pulidas, apoyado por una voz neutral pero atractiva. Aprovecha la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar eficientemente tu guion instructivo en un vídeo conciso y profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de informe de impacto conmovedor de 90 segundos, dirigido a fundaciones que otorgan subvenciones y grandes donantes, mostrando las historias de éxito y la transformación lograda por tu trabajo. La narrativa visual debe ser empática y auténtica, utilizando segmentos de estilo entrevista y metraje del mundo real, subrayado por música de fondo suave y reflexiva. Acelera el aspecto y la sensación profesional de estos vídeos de alta calidad para organizaciones sin ánimo de lucro utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para estructurar tus historias impactantes de manera efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Divulgación para ONGs

Crea vídeos de divulgación impactantes para tu ONG con facilidad. Aprovecha las herramientas de vídeo con IA para contar tu historia, involucrar a donantes y amplificar tu misión.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde un Guion
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para organizaciones sin ánimo de lucro, o genera rápidamente un vídeo pegando tu guion para la creación de texto a vídeo.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales y Marca
Personaliza tu vídeo con los controles de marca de tu organización, incluyendo logotipos y colores. Mejora tu mensaje incorporando elementos de la completa biblioteca de medios.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Avatares Atractivos
Genera narraciones de voz en off profesionales a partir de tu texto, o selecciona un avatar de IA para presentar tu mensaje, asegurando una entrega clara y convincente para tus historias impactantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Impacto
Finaliza tu vídeo para ONGs y expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para compartir en redes sociales. Produce vídeos de alta calidad listos para llegar a tu audiencia y fomentar esfuerzos de recaudación de fondos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias Impactantes de Beneficiarios

.

Comparte efectivamente historias de éxito reales de tus beneficiarios para demostrar impacto y construir confianza con tu comunidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden las herramientas de vídeo con IA ayudar a mi ONG a crear vídeos de divulgación atractivos?

Las herramientas de vídeo con IA de HeyGen permiten a las ONGs transformar guiones en vídeos convincentes rápidamente. Utiliza funciones como texto a vídeo y herramientas de edición con IA para agilizar tu producción, creando vídeos de alta calidad para historias impactantes y esfuerzos de recaudación de fondos.

¿Simplifica HeyGen el proceso de edición de vídeos para organizaciones sin ánimo de lucro?

Sí, HeyGen ofrece edición intuitiva de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de vídeo, facilitando a cualquier organización sin ánimo de lucro la creación de contenido profesional. Puedes añadir rápidamente voz en off, subtítulos y aprovechar nuestra biblioteca de medios sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de ONGs?

HeyGen proporciona características robustas como avatares de IA y generación avanzada de voz en off, permitiéndote crear mensajes personalizados. También puedes aplicar controles de marca como logotipos y colores específicos para asegurar que tus vídeos de ONGs mantengan una apariencia consistente y profesional para compartir en redes sociales.

¿Puede HeyGen ayudar a las ONGs a contar historias impactantes de manera eficiente?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudar a las ONGs a crear narrativas poderosas con rapidez y facilidad. Aprovecha nuestras capacidades de texto a voz y diversas plantillas para producir rápidamente vídeos convincentes que resuenen con tu audiencia y apoyen tus iniciativas de recaudación de fondos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo