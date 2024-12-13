Creador de Vídeos Alineados con Organizaciones Sin Ánimo de Lucro: Amplifica Tu Impacto

Eleva tu recaudación de fondos y el compromiso de los donantes con narraciones de vídeo profesionales e impactantes. Aprovecha los avatares AI para dar vida a tu misión.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de actualización pulido de 90 segundos dirigido a donantes existentes y socios comunitarios, mostrando los logros recientes de tu organización y fomentando el compromiso continuo de los donantes con vídeos profesionales. Utiliza un estilo visual corporativo limpio y moderno con audio articulado, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar sin problemas tus actualizaciones escritas en contenido de vídeo profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un dinámico reel de 45 segundos para redes sociales para resaltar un momento impactante de narración de historias en vídeo, dirigido a usuarios jóvenes de redes sociales con un estilo visual rápido y atractivo. Asegura la máxima accesibilidad y alcance añadiendo subtítulos/captions prominentes con la función de HeyGen, haciendo que tu mensaje crítico sea claro incluso sin sonido y mejorando la concienciación.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo de 2 minutos para la formación de nuevos voluntarios, utilizando un enfoque de creador de vídeos alineados con organizaciones sin ánimo de lucro para introducir los valores y procedimientos organizacionales. Presenta el contenido con un estilo visual claro y amigable y gráficos fáciles de entender, incorporando un avatar AI de HeyGen para entregar la información de manera consistente y profesional con la ayuda de plantillas de vídeo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Alineados con Organizaciones Sin Ánimo de Lucro

Crea vídeos convincentes para compartir tu misión, involucrar a los donantes y fomentar narraciones impactantes con un generador de vídeos AI intuitivo diseñado para organizaciones sin ánimo de lucro.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para iniciar tu proyecto. Estos puntos de partida personalizables te ayudan a contar la historia única de tu organización de manera efectiva, asegurando una base sólida para narraciones de vídeo impactantes.
2
Step 2
Crea Tu Narrativa con AI
Transforma tu guion escrito en contenido de vídeo atractivo utilizando nuestra potente capacidad de texto a vídeo desde guion. Genera fácilmente locuciones y visuales, convirtiendo tus ideas en vídeos profesionales que resuenen con tu audiencia y mejoren la concienciación.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Integra la marca única de tu organización sin ánimo de lucro de manera fluida. Utiliza controles de marca (logotipo, colores) para personalizar tus vídeos, haciéndolos instantáneamente reconocibles y alineados con el mensaje de tu organización para una presentación consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta e Involucra a los Donantes
Finaliza tu vídeo y prepáralo para diversas plataformas. Usa el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu contenido para redes sociales o presentaciones, permitiéndote alcanzar e involucrar efectivamente a los donantes, fomentando el éxito en la recaudación de fondos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos Inspiradores de Concienciación

Crea vídeos motivacionales que resuenen con los espectadores, fomentando el apoyo comunitario y promoviendo la acción por tu causa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen funciona como un potente Generador de Vídeos AI, transformando texto en vídeos convincentes con avatares AI y voces sintéticas. Sus herramientas de edición AI intuitivas agilizan el proceso de producción desde el guion hasta el vídeo final.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos profesionales rápidamente usando plantillas?

Absolutamente, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo y una interfaz de edición fácil de usar de arrastrar y soltar para crear vídeos profesionales de manera eficiente. Esto permite a los usuarios producir contenido de alta calidad rápidamente para diversas plataformas.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la accesibilidad y el alcance global?

HeyGen proporciona características robustas como la generación automática de subtítulos y captions y opciones de locución realista en múltiples idiomas. Estas capacidades aseguran que los vídeos sean accesibles a una audiencia más amplia y apoyen estrategias de comunicación global.

¿Cómo puede HeyGen asistir a las organizaciones sin ánimo de lucro en la narración de historias en vídeo impactantes?

HeyGen empodera a las organizaciones sin ánimo de lucro para crear narraciones de vídeo impactantes a través de la conversión de texto a vídeo fácil de usar y avatares AI personalizables. Esto permite campañas de recaudación de fondos y concienciación convincentes sin necesidad de recursos de producción extensos.

