Vídeo de Anuncio No Saltable: Domina los Formatos de Anuncios de YouTube
Crea potentes anuncios de vídeo no saltables para cautivar a tu audiencia objetivo y mejorar el rendimiento de los anuncios, utilizando Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un tutorial dinámico de 1.5 minutos dirigido a creadores de contenido y equipos de marketing, mostrando las mejores prácticas para crear campañas efectivas de anuncios de vídeo no saltables en YouTube. El estilo visual debe ser atractivo y de ritmo rápido, incorporando varios ejemplos ilustrativos de diferentes formatos de anuncios, acompañado de una banda sonora motivadora y animada. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar consejos clave e integra soporte de biblioteca de medios/stock para elementos visuales atractivos.
Produce un resumen conciso de 2 minutos sobre el cumplimiento para anunciantes y equipos legales/de cumplimiento, desglosando las complejas políticas de anuncios de YouTube específicamente en lo que respecta a las ubicaciones de anuncios de vídeo no saltables y anuncios in-stream. La estética visual debe ser autoritaria y directa, con destacados de texto prominentes en pantalla para las cláusulas de política, complementado por una pista de audio calmada e informativa. Implementa la función de subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y utiliza plantillas y escenas estructuradas para mantener un diseño profesional.
Crea una guía técnica de 1.5 minutos para productores de vídeo y especialistas en marketing técnico, demostrando cómo optimizar los aspectos técnicos de un vídeo de anuncio no saltable, centrándose en la relación de aspecto y resolución ideales para varios formatos de anuncios. El vídeo debe emplear un estilo visual detallado y preciso con demostraciones gráficas claras y una explicación de audio técnica y enfocada. Utiliza la capacidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para ilustrar diferentes opciones de visualización y generar contenido directamente desde un guion usando Texto a vídeo desde guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Acelera la Creación de Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo no saltables atractivos utilizando IA, optimizados para plataformas como YouTube, para mejorar significativamente tus campañas publicitarias y alcance.
Desarrolla Contenido de Vídeo Atractivo para Campañas Publicitarias.
Genera contenido de vídeo dinámico y atractivo adecuado para varios formatos de anuncios, permitiendo el despliegue rápido de anuncios no saltables efectivos en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a cumplir con las especificaciones de anuncios de YouTube para anuncios de vídeo?
HeyGen simplifica la creación de anuncios de vídeo de alta calidad que se alinean con las especificaciones de anuncios de YouTube. Nuestra plataforma admite varias relaciones de aspecto y resoluciones, asegurando que tu contenido esté optimizado para diferentes formatos de anuncios en todos los dispositivos.
¿Qué formatos de anuncios de vídeo puede producir HeyGen para una publicidad efectiva en YouTube?
HeyGen te permite generar una variedad de anuncios de vídeo atractivos adecuados para la publicidad en YouTube, incluidos formatos para anuncios in-stream y anuncios breves e impactantes tipo bumper. Nuestros avatares de IA y capacidades de texto a vídeo te ayudan a crear narrativas convincentes para cualquier duración de anuncio.
¿Qué aspectos técnicos gestiona HeyGen para anuncios de vídeo profesionales en YouTube?
HeyGen maneja de manera experta aspectos técnicos críticos para tus anuncios de vídeo en YouTube, ofreciendo un control preciso sobre la resolución y la relación de aspecto durante la creación y exportación. Esto asegura que tus archivos de vídeo estén optimizados para el rendimiento y las directrices de la plataforma, simplificando tus campañas publicitarias.
¿Puede HeyGen optimizar la duración y exportaciones de anuncios de vídeo para diversas ubicaciones en YouTube?
Absolutamente. HeyGen te permite gestionar eficientemente la duración de los anuncios de vídeo y optimizar las exportaciones, crucial para diversas ubicaciones en YouTube, incluidos los vídeos de anuncios no saltables. Nuestra plataforma asegura que tu contenido cumpla con las recomendaciones de tamaño máximo de archivo mientras mantiene la calidad visual.