ONG Creador de Videos: Potencia la Narrativa de tu Organización Sin Ánimo de Lucro

Aprovecha el poder de los avatares de inteligencia artificial para contar historias en video con impacto y aumentar la implicación emocional de tu audiencia.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Crea un vídeo de formación para voluntarios de 45 segundos que se dirija directamente a los nuevos reclutas ansiosos por marcar la diferencia. Con los avatares IA de HeyGen, da vida a tus escenarios de formación, ofreciendo una experiencia dinámica e interactiva. El vídeo presentará un estilo visual limpio y profesional, complementado con una generación de voz en off clara y concisa para asegurar que tu mensaje sea impactante y memorable. Esta es una herramienta ideal para ONGs que buscan optimizar su proceso de incorporación con contenido atractivo.
Cree un vídeo de historia de impacto de 90 segundos diseñado para los seguidores existentes y posibles donantes. Utilizando la biblioteca de medios/recursos de apoyo de HeyGen, integre sin problemas metraje de archivo con el contenido único de su organización para mostrar los efectos reales de su trabajo. El vídeo tendrá un enfoque visual al estilo documental, acompañado de una narración emotiva para reforzar el compromiso emocional. Esta narrativa servirá como un llamado a la acción poderoso, fomentando el apoyo continuo y la participación.
Desarrolla un vídeo promocional de 30 segundos destinado a expandir el alcance de tu organización sin ánimo de lucro a través del marketing de vídeo. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo visualmente impactante que resalte los logros clave y los objetivos futuros de tu organización. El vídeo presentará un estilo visual vibrante y enérgico, con subtítulos/leyendas para garantizar la accesibilidad en todas las plataformas. Este vídeo conciso e impactante es perfecto para captar la atención de una audiencia más amplia en las redes sociales.
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única indicación en un video completo.

Creación de Video Nativo

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos para ONG

Crea vídeos impactantes para tu organización sin fines de lucro con facilidad utilizando las potentes herramientas de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu guion de vídeo
Comienza creando un guion convincente que cuente la historia de tu organización sin ánimo de lucro. Utiliza la función de texto a video de HeyGen para transformar tu guion en una narrativa visual de manera fluida, perfecta para la narración de videos para ONGs.
2
Step 2
Selecciona una plantilla
Elige entre una variedad de plantillas diseñadas específicamente para organizaciones sin ánimo de lucro. Estas plantillas ayudan a agilizar el proceso de creación de vídeos, asegurando que tu mensaje sea claro y atractivo.
3
Step 3
Añadir metraje de archivo
Mejora tu vídeo con metraje de stock de alta calidad de la biblioteca de medios de HeyGen. Esta función te permite enriquecer visualmente tu historia sin la necesidad de realizar extensas filmaciones.
4
Step 4
Exportar y compartir
Una vez que tu video esté completo, expórtalo en el formato deseado y compártelo a través de las plataformas de redes sociales. Este paso maximiza tu alcance y apoya tus esfuerzos de marketing de video.

Casos de uso

HeyGen empodera a las ONG con herramientas innovadoras de creación de videos, permitiendo contar historias impactantes y recaudar fondos de manera efectiva a través de la edición impulsada por IA y contenido atractivo.

Presenta historias de éxito de clientes con videos atractivos de IA

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la narración de videos para ONGs?

HeyGen empodera a las ONG para crear narrativas de video convincentes ofreciendo edición impulsada por IA y una amplia biblioteca de plantillas. Esto permite a las organizaciones sin fines de lucro elaborar narrativas impactantes que resuenan emocionalmente con su audiencia.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la producción de videos sin fines de lucro?

HeyGen ofrece un conjunto de herramientas para la producción de videos sin fines de lucro, incluyendo la conversión de texto a video a partir de guiones, generación de voz en off y acceso a una amplia biblioteca multimedia con metraje de archivo, asegurando la creación de contenido de alta calidad.

¿Puede HeyGen ayudar en la creación de videos de capacitación para voluntarios?

Sí, HeyGen es ideal para crear videos de capacitación para voluntarios, ofreciendo plantillas personalizables y controles de marca para asegurar la consistencia y profesionalismo en tu contenido educativo.

¿Por qué elegir HeyGen para herramientas de video de recaudación de fondos?

HeyGen es una opción principal para herramientas de videos de recaudación de fondos debido a su capacidad para generar contenido atractivo con avatares de inteligencia artificial y subtítulos, mejorando el compromiso emocional e impulsando llamadas a la acción efectivas.

