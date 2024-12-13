Crea un vídeo convincente de 60 segundos compartiendo una 'historia de impacto' de un beneficiario, dirigiéndose directamente a posibles donantes. Esta narrativa debe presentar un avatar de IA realista que relate su experiencia con la ONG, acompañado de música de fondo inspiradora y texto en pantalla que ilustre los hitos clave. El estilo visual debe ser auténtico y esperanzador, utilizando una iluminación suave e imágenes positivas, diseñado para generar empatía y mostrar el cambio real que logran tus organizaciones sin ánimo de lucro.

