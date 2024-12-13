Creador de Vídeos para Recaudación de Fondos de ONG: Aumenta las Donaciones Ahora

Aumenta la concienciación y compromete a los donantes con vídeos cautivadores hechos fácilmente usando nuestros avatares de IA inteligentes.

Crea un vídeo convincente de 60 segundos compartiendo una 'historia de impacto' de un beneficiario, dirigiéndose directamente a posibles donantes. Esta narrativa debe presentar un avatar de IA realista que relate su experiencia con la ONG, acompañado de música de fondo inspiradora y texto en pantalla que ilustre los hitos clave. El estilo visual debe ser auténtico y esperanzador, utilizando una iluminación suave e imágenes positivas, diseñado para generar empatía y mostrar el cambio real que logran tus organizaciones sin ánimo de lucro.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un emotivo vídeo de agradecimiento de 45 segundos dirigido a los donantes existentes, demostrando cómo sus contribuciones están marcando una diferencia tangible. El vídeo debe combinar imágenes de archivo inspiradoras que muestren proyectos comunitarios con una generación de voz en off cálida y sincera, expresando un profundo agradecimiento. Asegúrate de que los subtítulos estén habilitados y que el estilo de audio general sea suave y apreciativo, transmitiendo visualmente el éxito colectivo logrado gracias a su generosidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo urgente pero empoderador de 30 segundos para 'concienciar' sobre un problema social crítico, dirigido a nuevos seguidores y seguidores en redes sociales. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para articular el problema y proponer soluciones, incorporando visuales dinámicos de la biblioteca de medios para ilustrar la magnitud del desafío. El estilo visual debe ser informativo y moderno, empleando gráficos audaces y una narración clara y persuasiva para impulsar la acción inmediata y fomentar el compromiso con tu campaña de recaudación de fondos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 90 segundos con los 'momentos destacados del evento' recapitulando un reciente evento de recaudación de fondos, específicamente diseñado para los asistentes y tu comunidad en línea más amplia. Aprovecha las plantillas personalizables y las escenas para ensamblar rápidamente clips atractivos, asegurando que la exportación final esté optimizada con el cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas sociales. El estilo visual debe ser enérgico y celebratorio, con música de fondo animada y cortes rápidos de interacciones positivas, encapsulando el espíritu del evento y fomentando la participación futura en los esfuerzos de tus organizaciones sin ánimo de lucro.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Recaudación de Fondos de ONG

Crea vídeos de recaudación de fondos convincentes con facilidad para compartir tus historias de impacto, aumentar las donaciones y generar conciencia crucial para tu causa sin ánimo de lucro.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeos de recaudación de fondos diseñadas para inspirar y comprometer a tu audiencia. Esto te ahorra tiempo y proporciona una base profesional para tu mensaje.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Integra tus fotos únicas, clips de vídeo y texto. Utiliza la extensa biblioteca de medios/soporte de archivo para encontrar visuales adicionales que mejoren tu narrativa y muestren el trabajo de tu organización.
3
Step 3
Aplica Mejoras de IA
Eleva tu historia con características avanzadas como la generación de voz en off profesional. Articula claramente tu mensaje y construye una conexión más profunda con posibles donantes y seguidores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Optimiza tu vídeo para varias plataformas usando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones. Comparte fácilmente tu vídeo de recaudación de fondos impactante a través de canales de marketing en redes sociales y tu sitio web para maximizar el alcance e impulsar la acción.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Impacto y Éxito de Donantes

Cuenta efectivamente historias impactantes de tus beneficiarios y contribuciones de donantes para construir confianza e inspirar más apoyo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de recaudación de fondos convincentes para organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado que simplifica la creación de vídeos de recaudación de fondos convincentes, permitiendo a las organizaciones sin ánimo de lucro producir contenido profesional de manera rápida y rentable. Utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde el guion, puedes contar historias impactantes que resuenen y aumenten las donaciones.

¿Ofrece HeyGen plantillas personalizables para campañas de recaudación de fondos benéficas?

Sí, HeyGen proporciona una diversa selección de plantillas personalizables y herramientas de edición de arrastrar y soltar específicamente diseñadas para campañas de recaudación de fondos de organizaciones sin ánimo de lucro. Puedes personalizar tus vídeos con los controles de marca de tu organización, incluyendo logotipo y colores, e integrar medios de archivo de nuestra extensa biblioteca para maximizar el compromiso.

¿Cómo mejoran las características de HeyGen la narración para el compromiso de donantes y campañas de concienciación?

HeyGen mejora la narración permitiendo la creación de vídeos impactantes con generación de voz en off natural y subtítulos automáticos, asegurando que tu mensaje sea claro y accesible. Estas características ayudan a las organizaciones sin ánimo de lucro a aumentar efectivamente la concienciación y mejorar el compromiso de los donantes para el marketing en redes sociales y más allá.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma eficiente para la producción de vídeos de organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen es una plataforma de edición de vídeos eficiente que agiliza la producción de vídeos profesionales para organizaciones sin ánimo de lucro, ahorrando tiempo y recursos significativos. Sus características de edición intuitivas impulsadas por IA, el cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas y las opciones de exportación simples aseguran una producción rápida, rentable y un amplio alcance para tus esfuerzos de recaudación de fondos.

