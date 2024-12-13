Casos de uso

HeyGen empodera a los creadores para aprovechar el potencial de los creadores de videos NFT y los videos NFT de IA, ofreciendo soluciones innovadoras para la creación de arte digital y animaciones atractivas. Al utilizar la tecnología blockchain y contratos inteligentes, HeyGen simplifica el proceso de creación y acuñación de videos NFT, haciéndolo accesible tanto para artistas como para entusiastas.